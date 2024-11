Miało być długie liczenie głosów i niepewność do końca - a jednak wbrew przewidywaniom wynik poznaliśmy bardzo szybko. Donald Trump zyskał miażdżącą przewagę nad Kamalą Harris i to on będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Co ten wybór oznacza nie tylko dla Ameryki, ale także dla świata, w tym dla Europy i Polski? Komentarze w tej sprawie zbieraliśmy dziś w rozmowach w RMF FM i w internetowym Radiu RMF24.

Zwolennicy Donalda Trumpa / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Donald Trump wkrótce przyleci do Polski? Siewiera: Nie wykluczałbym tego

Gdy idzie o negocjacje w sferze bezpieczeństwa i prowadzenie wojny (...) nieprzewidywalność jest atutem - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Siewiera, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ze wszystkimi ludźmi, którzy mogą znaleźć się w administracji Trumpa, środowisko prezydenta Andrzeja Dudy ma relacje, które sięgają wielu lat. Znamy tych ludzi, mamy do siebie telefony komórkowe - dodał. Szef BBN pytany przez Piotra Salaka, czy przed zakończeniem kadencji Andrzeja Dudy Donald Trump przyjedzie do Polski, stwierdził, że nie jest to niemożliwe.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Donald Trump wkrótce przyleci do Polski? Siewiera: Nie wykluczałbym tego

Szejna: Trump jest bardzo pragmatyczny i rzeczowy, a kampania rządzi się własnymi prawami

Jeżeli coś będzie korzystne dla Ameryki, dla Polski, pan prezydent Trump będzie na pewno gotowy do współpracy. Ćwiczyliśmy to już w poprzedniej kadencji. Jest to człowiek bardzo pragmatyczny, rzeczowy, że tak to ujmę, a kampania rządzi się własnymi prawami - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szejna: Trump jest bardzo pragmatyczny i rzeczowy, a kampania rządzi się własnymi prawami

Rynki finansowe reagują na wygraną Trumpa. "Chwila euforii po wyborach"

Po wyborach jest ta chwila euforii. Rzeczywiście ten "Donald Trump trade", czyli handel Donalda Trumpa, czyli dyskontowanie jego wygranej, przybrało dzisiaj prawie szczytowe rozmiary - mówił w rozmowie z Marcinem Jędrychem na antenie Radia RMF24 Piotr Kuczyński, analityk firmy Xelion.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rynki finansowe reagują na wygraną Trumpa. "Chwila euforii po wyborach"

Dr Turek: Trump w drugiej kadencji otoczy się ludźmi, którzy nie będą mu odmawiać jego pomysłów

Będzie inne otoczenie Donalda Trumpa, ponieważ on w 2016-2017, wygrywając i obejmując urząd prezydencki trochę nie wiedział, jak ta polityka wewnątrz w Waszyngtonie wygląda, jakie są zadania prezydenta, na kim on może polegać. Przez cztery lata różne rzeczy przetestował i wydaje się, że może tutaj już w tej drugiej kadencji raczej otoczy się takimi ludźmi, którzy nie będą mu odmawiać pomysłów politycznych, jakie przyjdą mu do głowy - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24 dr Maciej Turek, politolog i amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dr Turek: Trump w drugiej kadencji otoczy się ludźmi, którzy nie będą mu odmawiać jego pomysłów

Gen. Bogusław Pacek: Sytuacja dojrzała do tego, żeby kończyć wojnę w Ukrainie

Scenariusz, że po objęciu władzy w Białym Domu Donald Trump wstrzyma finansowanie Ukrainy w walce z Rosją, jest mało możliwy - oceniał w internetowym Radiu RMF24 gen. Bogusław Pacek. Zdaniem szefa Muzeum Wojska Polskiego dużo bardziej prawdopodobne jest, że Waszyngton będzie pomagać Kijowowi, ale za ukraińskie pieniądze.

Sytuacja z drugiej strony dojrzała do tego, żeby kończyć wojnę w Ukrainie. Wiedzą o tym i Ukraińcy, i Rosjanie. Wszystko zależy od tego, na jakich prawach i na jakich zasadach. Bo i Zachód, jeżeli chodzi o państwa europejskie i Stany Zjednoczone, to wyraźnie widać, że osłabła wola tego spontanicznego wspierania Ukrainy, która tak bardzo była widoczna w 2022 roku - stwierdził.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Pacek: Amerykańska strategia nie pozwoli na porzucenie Ukrainy z dnia na dzień

Dr Kwiatkowski: Silna osobowość na czele USA jest dla Rosji większym zagrożeniem niż słaby prezydent

Zachowanie władz Kremla jest dużo bardziej chłodne niż się wydawało, ponieważ Rosja bardziej boi się nieprzewidywalnego prezydenta, a takim jest Donald Trump, niż prezydenta, którym byłaby Kamala Harris, czyli prezydenta, którym rządziłaby tak właściwie cała jej administracja. Ona nie ma zmysłu przywódcy, nie ma wyjątkowo silnej osobowości, a taki musi być prezydent Stanów Zjednoczonych - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24 dr Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dr Kwiatkowski: Silna osobowość na czele USA jest dla Rosji większym zagrożeniem niż słaby prezydent

Co wybór Donalda Trumpa oznacza dla Bliskiego Wschodu?

W Iranie było bardzo dużo takiego, rzekłbym, myślenia życzeniowego, żeby to jednak Kamala Harris była kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Te prognozy, bardziej opierające się jednak w mojej ocenie na myśleniu życzeniowym, właśnie legły w gruzach - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24 dr Jakub Gajda, iranista z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co wybór Donalda Trumpa oznacza dla Bliskiego Wschodu?

Sławomir Dębski: To nokaut Partii Demokratycznej

Mamy do czynienia z nokautem demokratów, także prezydenta Joe Bidena. To trzęsienie ziemi - skomentował natomiast o poranku pierwsze, częściowe wyniki wyborów w USA Sławomir Dębski, politolog, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, profesor w Kolegium Europejskim w Natolinie. To pokazuje, że Ameryka nie jest gotowa na prezydenta kobietę - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "To nokaut Partii Demokratycznej". Sławomir Dębski o wyborach w USA

Ryszard Schnepf: Sondaże nie były solidne

Sondaże, które były przeprowadzane jeszcze przed wyborami, nie były solidne, a być może nawet jakoś inspirowane - stwierdził natomiast w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ryszard Schnepf. Były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych zauważył, że "przesilenie w amerykańskiej polityce w kierunku rządzenia kobiet jeszcze prawdopodobnie nie nadeszło".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ryszard Schnepf o wyborach w USA: Sondaże nie były solidne