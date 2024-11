"Ameryka dała nam bezprecedensowe zwycięstwo; przejmiemy też Senat, wygląda na to, że również Izbę Reprezentantów" - powiedział Donald Trump podczas wieczoru wyborczego. Ogłosił, że nadszedł czas na "zjednoczenie kraju". "Musimy uczynić nasz kraj priorytetem, przynajmniej na jakiś czas" - dodał. Wszystko wskazuje na to, że to on zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump z żoną Melanią oraz synem Barronem / Jim Watson / AFP / East News Fox News jako pierwsza amerykańska stacja telewizyjna poinformowała, że Donald Trump został zwycięzcą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Kandydat republikanów - zdaniem konserwatywnej stacji - otrzymał 277 głosów elektorskich, a Kamala Harris - 226. Przypomnijmy, że do zwycięstwa w wyborach potrzebnych jest 270 głosów elektorskich. Łącznie do zdobycia jest 538 głosów Kolegium Elektorów. Inne ośrodki również prognozują zwycięstwo Trumpa. Dziennik "New York Times" daje kandydatowi republikanów ponad 95 proc. szans na triumf. "Każdego dnia będę walczył o każdego obywatela" Donald Trump zabrał głos podczas wieczoru wyborczego w USA. Republikanin podziękował wszystkim swoim wyborcom za wsparcie. To ruch, jakiego nigdy jeszcze nie było - mówił. Ameryka dała nam bezprecedensowe zwycięstwo. Przejmiemy też Senat, wygląda na to, że również Izbę Reprezentantów - mówił Trump. Zapieczętujemy granice - podkreślił Trump. Wyrzuceni migranci będą mogli wrócić tylko legalnie - dodał republikanin. Będziemy mieć silną armię, ale nie będzie wojen - powiedział, dodając, że gdy był prezydentem, "przez cztery lata nie było wojny". Trump zapowiedział, że kwestią zdrowia w jego gabinecie zajmie się Robert F. Kennedy Junior. W trakcie przemówienia Trump zwrócił się także do Elona Muska. Mamy nową gwiazdę, która się narodziła. To Elon Musk. (...) Dwa tygodnie temu wysłał rakietę w niebo. To było piękne. To jeden z najważniejszych ludzi w tym kraju - podkreślił. Republikański kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance pojawił się na krótko na scenie i powiedział, że Trump dokonał bezprecedensowego comebacku, a pod jego rządami gospodarka USA zrobi to samo. "Będę walczył dla was" Liczba naszych zwycięstw w Senacie jest absolutnie nieprawdopodobna - oświadczył Trump podczas wystąpienia w Palm Beach Convention Center. Wszyscy obywatele, będę walczył dla was, dla waszych rodzin i o waszą przyszłość - powiedział. Oświadczył, że uczyni Amerykanów "bardzo szczęśliwymi" i "bardzo dumnymi" z ich państwa. Mamy kraj, który potrzebuje pomocy, i to bardzo (...). Naprawimy nasze granice. Naprawimy wszystko w naszym kraju - zapewnił Trump. Ogłosił, że nadszedł czas na "zjednoczenie kraju". Musimy uczynić nasz kraj priorytetem, przynajmniej na jakiś czas - dodał. Najnowsze informacje zza oceanu znajdziecie w naszej relacji tekstowej na żywo. Zobacz również: Szejna: Trump jest bardzo pragmatyczny. Nie powinniśmy się obawiać

