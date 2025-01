Wszyscy patrzyli tylko na nią. Podczas tradycyjnego balu, który odbył się tuż po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA, Melania Trump prezentowała się wyjątkowo pięknie. Wtedy też doszło do pierwszego tańca pary prezydenckiej.

/ PATRICK T. FALLON/AFP/East News / East News

Tuż po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych odbył się tradycyjny bal. Wzięli w nim udział najbliżsi współpracownicy, miliarderzy i celebryci.

W trakcie wydarzenia odbył się tradycyjny pierwszy taniec głowy państwa z pierwszą damą.

Małżonkowie zatańczyli do utworu "The Battle Hymn of the Republic".