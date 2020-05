Zmiana kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich wywołała prawdziwą burzę. Wyniki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w ostatnich sondażach nie dawały jej szans na wejście do drugiej tury. Czy Rafał Trzaskowski może zagrozić urzędującemu prezydentowi? Sprawdził to IBRiS w najnowszym sondażu dla Onetu.

Sondaż IBRiS-u dla Onetu: w drugiej turze Duda z Trzaskowskim / Paweł Supernak / PAP





Chociaż Andrzej Duda wciąż notuje znaczną przewagą nad rywalami, to w stosunku do ostatniego sondażu dla Onetu stracił 6,5 pkt. proc. W najnowszym sondażu głos na urzędującego prezydenta oddałoby 43,2 proc. respondentów.

Według IBRiS dobry start zanotował Rafał Trzaskowski. Na rezydenta Warszawy zagłosowałoby 16 proc. respondentów, to właśnie on spotkałby się z Dudą w drugiej turze wyborów. Jest to też znaczny wzrost dla kandydata KO. W ostatnim sondażu IBRiS dla Onetu Małgorzata Kidawa-Błońska zdobyła zaledwie 6,7 proc. poparcia.

Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia z poparciem 9,9 proc. ankietowanych. Czwarty wynik przypadł szefowi i kandydatowi PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na głosy 9,6 proc. respondentów, co oznacza dla niego spadek o 4,5 pkt. proc.

Chęć głosowania na Roberta Biedronia i Krzysztofa Bosaka zadeklarowało 6,8 proc. badanych. Jest to wzrost dla obu kandydatów.