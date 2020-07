"Na godz. 8.00 brakuje jeszcze nam 5 protokołów okręgowych komisji wyborczych" – poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Jak zaznaczył, może podać cząstkowe, nieoficjalne wyniki. Na podstawie danych z 99,97 proc. obwodów Andrzej Duda uzyskał - 51,21 proc., Rafał Trzaskowski - 48,79 proc. oddanych głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich.

PKW poinformowała, że na podstawie danych z 99,97 proc. obwodów, frekwencja wyniosła: 68,12 proc.



Według PKW protokół z okręgowej komisji z Katowic "w zasadzie jest już w systemie", ale brakuje jeszcze protokołów z Nowego Sącza, Olsztyna, Szczecina i z Warszawy.

"Wyniki z brakujących protokołów nie wpłyną w sposób znaczący na wyniki wyborów prezydenckich" - zaznacza Państwowa Komisja Wyborcza.



08:00 Opolskie: Najwięcej głosów otrzymał Rafał Trzaskowski

Według komunikatu delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu w niedzielnych wyborach w woj. opolskim najwięcej głosów otrzymał Rafał Trzaskowski, na którego głosowało 52,64 proc. wyborców. Urzędujący prezydent zdobył 47,36 proc. głosów.



W poniedziałek delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu zamieściła na swojej stronie protokół zbiorczych wyników głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich z 12 lipca.





07:58 Zachodniopomorskie: W okręgu koszalińskim wygrał Rafał Trzaskowski

W okręgu koszalińskim drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując 57,83 proc. głosów. Andrzej Duda otrzymał 42,17 proc. poparcia - wynika z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 - poinformował PAP jej przewodniczący, komisarz wyborczy w Koszalinie Marek Mazur.



W okręgu wyborczym nr 49, obejmującym powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto na prawach powiatu Koszalin, Trzaskowski otrzymał 199 tys. 747 ważnych głosów (57,83 proc.); Duda miał ich 145 tys. 630 (42,17 proc.).





07:46 Podlaskie: W okręgu suwalskim wygrał Andrzej Duda

W okręgu suwalskim najwięcej głosów w niedzielnych wyborach zdobył Andrzej Duda zdobywając 60,15 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski uzyskał wynik 39,85 proc. - poinformowała w opublikowanym protokole zbiorczych wyników głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza w Suwałkach.



Protokół opublikowano w poniedziałek nad ranem na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

07:37Brak jeszcze danych z 12 obwodów z zagranicy, głównie z Wlk. Brytanii

W poniedziałek rano brakuje jeszcze danych z 12 obwodów głosowania z zagranicy, w tym z ośmiu w Wielkiej Brytanii - wynika z informacji ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. Do tej pory najwyższą frekwencję za granicą w II turze odnotowano w Albanii, gdzie wyniosła ona 98,28 proc.



Od godz. 6.30 na stronie PKW poświęconej wyborom prezydenckim, w zakładce dotyczącej frekwencji w II turze za granicą, dostępne są dane ze 159 na 171 obwodów głosowania (92,98 proc.). Brakuje zatem danych z 12 obwodów.



Jak dotąd nie ma danych z ośmiu na jedenaście obwodów w Wielkiej Brytanii, a także z dwóch na trzy obwody w Iraku, z jednego na trzy w Belgii oraz z jednego na trzy w Irlandii.

07:26 Kujawsko-pomorskie: Drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w województwie kujawsko-pomorskim, zdobywając 53,23 proc. głosów - wynika ze zbiorczych protokołów okręgowych komisji wyborczych w tym regionie. Frekwencja wyniosła 65,31 proc.



Na jego kontrkandydata Andrzeja Dudę głosy oddało 46,77 proc. głosujących w niedzielnej drugiej turze wyborów.



Rafał Trzaskowski otrzymał w woj. kujawsko-pomorskim 542 tys. 472 głosy, a Andrzej Duda - 476 tys. 728 głosów.



Frekwencja wyborcza wyniosła 65,31 proc.





07:25 Mazowieckie: W okręgu płockim wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu płockim zdobywając 59,39 proc. głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał tam 40,61 proc. poparcia - podała w poniedziałek w protokole zbiorczym wyników głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza nr 24 w Płocku (Mazowieckie).



Według tych danych, w okręgu płockim na ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę oddano 151 388 głosów (59,39 proc.), a na Rafała Trzaskowskiego 103 527 głosów. (40,61 proc.). Frekwencja wyniosła tam 67,93 proc.







07:23 Francja: W Paryżu II turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski

W niedzielnej II turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę zagłosowało w Paryżu 2 893 obywateli Polski, a na Rafała Trzaskowskiego 5 739 - wynika z protokołów trzech komisji wyborczych w stolicy Francji.



Na terytorium Francji wybory prezydenta RP odbywały się wyłącznie korespondencyjnie.



W niedzielnych wyborach we Francji uprawnionych do głosowania były 15 423 osoby, a oddano 11 743 ważne głosy - jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza.



Pakiety zwrotne z kartami do głosowania były dostarczane do konsulatów i ambasady za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście.





07:22 Dolnośląskie: W okręgu legnickim wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu legnickim, zdobywając 53,50 proc. głosów, na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 46,49 proc. wyborców - wynika z informacji przekazanych PAP w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.



W okręgu legnickim (nr 3), obejmującym powiaty: głogowski, legnicki, lubiński, polkowicki oraz miasto Legnica, Andrzej Duda zdobył 107 472 głosów (53,50 proc), na Rafała Trzaskowskiego zagłosowała w tym okręgu 93 401 wyborców (46,49 proc.).



Frekwencja wyborcza wyniosła 65,5 proc.

07:20 Wielkopolskie: W okręgu poznańskim wygrał Rafał Trzaskowski

W okręgu poznańskim drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując 66,26 proc. głosów - podała w poniedziałek Okręgowa Komisja Wyborcza nr 43 w Poznaniu. Andrzej Duda uzyskał 33,73 proc. poparcia.



Frekwencja wyniosła 73,59 proc.



Rafał Trzaskowski otrzymał 480 124 ważnych głosów. Andrzej Duda otrzymał 244 430 głosów. W okręgu nr 43 było 993 235 osób uprawnionych do głosowania.

07:18 Kujawsko-pomorskie: W okręgu bydgoskim wygrał Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu bydgoskim, zdobywając 55,56 proc. głosów - wynika ze zbiorczego protokołu wyników głosowania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5 w Bydgoszczy (Kujawsko-pomorskie).



Na jego kontrkandydata Andrzeja Dudę głosy oddało 44,44 proc. głosujących w niedzielnej drugiej turze wyborów.



Rafał Trzaskowski otrzymał 280 tys. 466 głosów, a Andrzej Duda - 224 tys. 327 głosów.



Frekwencja wyborcza wyniosła 66,15 proc.





07:12 Podkarpackie: W okręgu przemyskim wygrał Andrzej Duda

W okręgu przemyskim - jednym z czterech w woj. podkarpackim - w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, uzyskując 72,86 proc. poparcia. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 27,14 proc.



Protokół wyników głosowania w okręgu przemyskim - obejmującym powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl - opublikowała Okręgowa Komisja Wyborcza w Przemyślu.



Uprawnionych do głosowania w okręgu przemyskim było 308 tys. 371 osób. Frekwencja wyniosła 63,28 proc.

07:08 Śląskie: W okręgu Bielsko-Biała wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu bielskim z poparciem 53,62 głosujących. Rafała Trzaskowskiego wybrało 46,38 proc. głosujących - podała w protokole zbiorczych wyników głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej.



Na Andrzeja Dudę oddano 417 659 głosów, na Rafała Trzaskowskiego - 361 212.



Frekwencja wyniosła 66,92 proc.

07:00 Łódzkie: W okręgu skierniewickim wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu skierniewickim, zdobywając 65,52 proc. głosów; na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 34,48 proc. - wynika z protokołu zbiorczego z wyników głosowania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17.



Protokół został opublikowany na stronach skierniewickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.



W okręgu skierniewickim, obejmującym powiaty: opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski oraz miasto na prawach powiatu Skierniewice Andrzej Duda otrzymał 118 345 głosów (65,52 proc.), a Rafał Trzaskowski 62 273 głosy (34,48 proc.)



06:55 Głosowanie na statkach

Tylko jedna osoba z 384, które mogły głosować na ośmiu polskich statkach i platformach nie wzięła udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich - wynika z informacji opublikowanej na stronach PKW. W tych obwodach ponownie wygrał Rafał Trzaskowski.



06:50 Protokoły z zagranicy

W poniedziałek nad ranem do warszawskiej Okręgowego Komisji Wyborczej wpłynęła już większość protokołów od obwodowych komisji wyborczych z terenu Warszawy i powiatów wokół stolicy; komisja oczekuje przede wszystkim na protokoły z zagranicy, głównie z Europy.

06:22 PKW: Frekwencja na podstawie 99,39 proc. obwodów wyniosła 67,17 proc.

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich na podstawie 99,39 proc. obwodów głosowania wyniosła 67,17 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza na stronie internetowej.



W sondażu exit poll Ipsos przedstawionego w niedzielę, po godz. 21 podano frekwencje na poziomie 68,9 proc. W sondażu late poll Ipsos z 90 proc. komisji opublikowanego ok. godz. 2 w nocy frekwencja wyniosła 67,9 proc.



W niedzielnym głosowaniu - na podstawie danych z 99,39 proc. obwodów - wzięło udział 68,3 proc. mieszkańców miast i 66,22 mieszkańców wsi. W zagranicznych obwodach w II turze wyborów głosowało 50,73 proc. uprawnionych.

06:15 W poniedziałek o godz. 8 konferencja Państwowej Komisji Wyborczej

Najbliższa konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się w poniedziałek, o godz. 8 - poinformował Biuro Prasowe Krajowego Biura Wyborczego.



Podczas ostatniej, niedzielnej konferencji PKW, jej przewodniczący Sylwester Marciniak zapowiedział, że kolejna konferencja prasowa PKW odbędzie się po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaleniu wyniku głosowania, sporządzeniu protokołu głosowania i podjęciu uchwały w sprawie wyników wyborów.