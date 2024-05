"Pieniądze z bonu energetycznego będą wypłacane bodajże do sierpnia. Chodzi nam o to, by te pieniądze trafiły przed tym, jak rachunki rosną. Wchodzi okres grzewczy i te rachunki rosną dość znacznie i istotnie dla naszych dochodów" - powiedziała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska. Była ona gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak dodała, "chcieliśmy też ominąć punkty kulminacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie pewne zadania własne albo zlecone się kumulują".

Kiedy przelewy z bonu energetycznego? Wyjaśnia minister klimatu i środowiska Michał Dukaczewski / RMF FM Ile będzie kosztował prąd w Polsce? Piotr Salak zapytał Paulinę Hennig-Kloskę o to, ile będzie kosztował prąd od lipca 2024 roku. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kiedy będą przelewy z bonu energetycznego? Minister klimatu i środowiska wyjaśnia 500 złotych za megawatogodzinę - to jest cena maksymalna, która obejmie wszystkich - powiedziała minister. My trochę wypośrodkowaliśmy tę cenę. Mieliśmy dotychczas dwie ceny - cenę 412 zł, to była cena limitowana i 693 złote, nielimitowana. Ponieważ w portfelu obywateli najbardziej "waży" ciepło - wyjaśniła. Jak zaznaczyła, "ta cena spada z 693 na 500 złotych". Dla tych, którzy korzystali z ceny najniższej, na dziś cena energii wzrośnie o około 90 groszy na kilowatogodzinie. Procentowo to jest kilkanaście procent - stwierdziła szefowa resortu klimatu i środowiska. Teraz szukamy, co zrobić z kosztami dystrybucji, które też w rachunku ważą - podkreśliła. Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że - zdaniem niektórych ekspertów - ta podwyżka może wynieść 25-30 procent. To jest w najgorszym możliwym przypadku, ale jeszcze szukamy, co zrobić, żeby ten poziom obniżyć, bo dużo zależy od decyzji URE, od decyzji Ministerstwa Aktywów Państwowych i podległych mu spółek. Tu mamy też jeszcze wiele do zrobienia - mówiła Hennig-Kloska. Koszt bonu energetycznego Jak powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paulina Hennig-Kloska, wsparcie finansowe w związku z podwyżkami cen energii obejmie 3,5 mln gospodarstw domowych. Więcej informacji o bonach energetycznych znajdziecie TUTAJ. Piotr Salak zwrócił uwagę, że w przypadku bonu energetycznego obowiązują progi kwotowe - 2,5 tys. na osobę brutto na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego albo 1,7 tys. złotych na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Gość RMF FM dodała: "plus przeliczanie złotówka za złotówkę". My podnieśliśmy te progi (dotyczące zakwalifikowania się do skorzystania z pomocy finansowej - przyp. red.) - jeszcze w pierwszej połowie tego roku były 2,1 tys. zł i 1,5 tys. zł. Zostały zwaloryzowany powyżej progu inflacji tegorocznej, mało tego, chyba nawet nam wyjdzie powyżej ubiegłorocznej - wyjaśniała. Powiedziała, że koszt bonu energetycznego dla budżetu państwa to 1,6 mld złotych, a całego programu osłonowego na drugą połowę roku - ok. 6 mld złotych. Kiedy przelewy z bonu energetycznego? Kiedy będą wypłacane z bonu energetycznego? - zapytał Piotr Salak. Pieniądze z bonu energetycznego będą wypłacane bodajże do sierpnia. Chodzi nam o to, by te pieniądze trafiły przed tym jak rachunki rosną. Wchodzi nam okres grzewczy i te rachunki rosną dość znacznie. Chcieliśmy też ominąć punkty kulminacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie pewne zadania własne albo zlecone się kumulują - mówiła Paulina Hennig-Kloska. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Zobacz również: ​Thun: Jesteśmy od tego, żeby ten rząd cywilizować

Opracowanie: Paweł Kmiecik