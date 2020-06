Wierzę, że wejdziemy do drugiej tury i uda mi się zakończyć prezydenturę Andrzeja Dudy - tak na pytanie o poparcie któregoś z kandydatów w drugiej turze odpowiedział Szymon Hołownia ostatniego dnia kampanii wyborczej. Dodał, że jego dane wskazują, że może osiągnąć wynik powyżej 20 procent.

Wybory prezydenckie 2020. Kandydat na prezydenta RP Szymon Hołownia podczas spotkania z mieszkańcami w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Wierzę, że wejdziemy do drugiej tury i że w drugiej turze stanie się to, co dawno stać się już w Polsce powinno, a więc uda mi się zakończyć prezydenturę obecnego prezydenta i otworzyć Polskę na zupełnie nowy rozdział - powiedział Hołownia odpowiadając na pytanie na konferencji prasowej w Łodzi.

Dodał, że od jakiegoś czasu jest pytany o przekazanie poparcie w drugiej turze. Dlaczego nikt Trzaskowskiego o to nie zapytał? Dlaczego nikt o to nie zapytał Dudy? - pytał niezależny kandydat na prezydenta.



Podkreślił, że to obywatele 28 czerwca wybiorą swoich kandydatów, a nie - jak mówił - "sondażownie lub warszawscy publicyści". Zobaczymy jaki będzie werdykt Polaków i wtedy zdecydujemy - tak odpowiadał na pytanie o ewentualne poparcie któregoś z kandydatów w drugiej turze wyborów.



Ze wszystkich danych, które mam i ze wszystkich sygnałów, które mam widzę, że możemy uzyskać bardzo dobry wynik, powyżej 20 procent i wynik na tyle dobry, żebyśmy minęli się, pewnie bliskimi wartościami z kandydatem PO, i weszli do drugiej tury - dodał Hołownia.