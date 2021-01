"Kochamy was, wrócimy – w jakiejś formie" – tymi słowami Donald Trump pożegnał się z Amerykanami w swoim ostatnim przemówieniu przed opuszczeniem urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. W trakcie wystąpienia miliarder pozwolił sobie na chwilę wzruszenia. Co ciekawe, ani raz nie wspomniał o swoim następcy Joe Bidenie.

Prezydent USA Donald Trump i Pierwsza Dama Melania Trump opuszczają Biały Dom / AL DRAGO / POOL / PAP/EPA

Krótkie pożegnalne przemówienia Donald Trump i Pierwsza Dama Melania Trump wygłosili w bazie wojskowej Joint Base Andrews w stanie Maryland.

Na miejscu obecna była rodzina odchodzącego prezydenta i jego sympatycy. Co ciekawe, nie pojawił się natomiast wiceprezydent USA Mike Pence.

Na wstępie wystąpienia Donald Trump oddał głos swej żonie, która pożegnała się z Amerykanami w kilku zdaniach.

"Bycie waszą Pierwszą Damą było dla mnie największym zaszczytem. Dziękuję za waszą miłość i wasze wsparcie. Pozostaniecie w moich myślach i modlitwach. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Niech Bóg błogosławi wasze rodziny. I niech Bóg błogosławi ten piękny naród. Dziękuję" - powiedziała Melania Trump.

Również Donald Trump dziękował Amerykanom za wsparcie i zapewnił, że "będzie zawsze o nich walczył".

Mówił o "nieprawdopodobnych" czterech latach i chwalił sukcesy swej administracji.

Sukcesu życzył również nowej ekipie w Białym Domu.

"Powiem wam, że przyszłość tego kraju nigdy nie rysowała się lepiej. Życzę nowej administracji dużo szczęścia i wielkiego sukcesu. Myślę, że osiągną wielki sukces, mają fundament, by dokonać czegoś naprawdę spektakularnego" - oświadczył Trump, zaznaczając jednak: "Daliśmy im pozycję, jakiej nikt wcześniej nie miał - pomimo plagi najgorszej od 1917 roku, od ponad stu lat. Pomimo tego dokonaliśmy rzeczy nieprawdopodobnych - i nie mógłbym ich dokonać bez was".

"Zatem po prostu: do widzenia, kochamy was, wrócimy w jakiejś formie" - podkreślił dalej miliarder, na co zebrani zareagowali owacyjnie.

