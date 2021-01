​Papież Franciszek w depeszy do nowego prezydenta USA Joe Bidena zapewnił go o modlitwie o to, by Bóg obdarzył go "mądrością i siłą w pełnieniu tego wysokiego urzędu". Zaapelował o poszanowanie praw i godności każdej osoby i wysiłek na rzecz pojednania narodu.

