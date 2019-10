Wszystko wskazuje na to, że kontrowersyjna kandydatka do Sejmu Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira zostanie posłanką. Lista opozycyjna wygrała w Warszawie, a aktorka z 13. miejsca uzyskuje ósmy wynik.

Dane po przeliczeniu 77,75 procent głosów z Warszawy wskazują, że Koalicja Obywatelska uzyskała 42,91 procent głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (28,22 proc.) i Sojusz Lewicy Demokratycznej 17,44 proc.

Taki rozdział głosów oznacza, że najwięcej miejsc w Sejmie uzyska Koalicja, może jej przypaść nawet 9 mandatów. Na tej liście ósmy wynik uzyskała Klaudia Jachira, dając się wyprzedzić przez: Małgorzatę Kidawę-Błońską, Katarzynę Lubnauer, Dariusza Rosatiego, Michał Szczerbą, Aleksandrę Gajewską, Katarzynę Piekarską i Urszulę Zielińską.



Klaudia Jachira to aktorka i performerka, znana z kontrowersyjnych filmików w internecie. Satyrycznie wypowiada się o wierze katolickiej i PiS. Na spotkaniach z wyborcami mówiła też o qiuzie "Czyja to kończyna" nawiązując do katastrofy smoleńskiej. Jachira fotografowała się też na tle "Bub, Hummus, Włoszczyzna" przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.