Poniedziałek jest ostatnim dniem na składanie do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. Listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów komitety mogą zgłaszać do północy 3 września.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Komitet wyborczy mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Poniedziałek jest ostatnim dniem na złożenie do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów mogą być zgłaszane przez komitety do północy we wtorek 3 września.



Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.



Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców.



Dotychczas PKW zarejestrowała 47 komitetów wyborczych.



26 to komitety partyjne: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Odpowiedzialność, KW Zgoda, KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów, KW II Rzeczpospolita Polska, KW Normalny Kraj, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Prawica, KW Samoobrona, KW Ślonzoki Razem (start tylko do Senatu), KW Unia Polityki Realnej, KW Wolni i Solidarni, KW Związku Słowiańskiego, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KW Narodowego Odrodzenia Polski (start tylko do Senatu), KW Alternatywa Społeczna, KW Jedność Narodu, KW Polska Lewica, KW Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, KW Partia Kierowców, KW Polskiej Partii Ochrony Zwierząt, KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów, KW Stronnictwo Pracy, KW KORWIN.



Komisja zarejestrowała tylko jeden komitet koalicyjny - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.



Zarejestrowane zostało również 20 komitetów wyborców: KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, KWW Bezpartyjni Polacy, KWW Mniejszość Niemiecka, KWW Rafała Komarewicza (start tylko do Senatu), KWW Konfederaci Razem, KWW Jedna Polska - Ruch Oddolny, KWW Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi (start tylko do Senatu), KWW Patrioci i Samorządowcy (start tylko do Senatu) oraz KWW Przywrócić Prawo (start tylko do Senatu), KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko, KWW Wadim Tyszkiewicz (start tylko do Senatu), KWW Józefa Franciszka Wójcika (start tylko do Senatu), KWW Stanisława Koguta (start tylko do Senatu), KWW Kandydata Niezależnego Mirosława Piaseckiego (start tylko do Senatu), KWW Anny Synowiec (start tylko do Senatu), KWW Razem Podhale Spisz Orawa (start tylko do Senatu), KWW Łukasz Hucz (start tylko do Senatu), KWW Zjednoczona Prawica (start tylko do Senatu), KWW Mirosława Piotrowskiego do Senatu (start tylko do Senatu), KWW Marka Nowaka (start tylko do Senatu).