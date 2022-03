"Rosjanie zaczęli stosować taktykę terrorystyczną. Ostrzeliwują Charków już drugi dzień bronią śmiercionośną, która jest niedopuszczalna przez konwencje. Strzelają do osiedli mieszkaniowych bronią artylerii wielolufowej - tzw. katiusze udoskonalone. Stwierdzono już zrzucenie ładunków termobarycznych" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. "Celem jest pokazanie na przykładzie Charkowa, że Kijów może być w ten sposób sterroryzowany. To jest próba zastraszenia" - dodał.

