Mimo inwazji na Ukrainę były kanclerz Gerhard Schroeder trzyma się przyjaźni z Władimirem Putinem i rosyjskich powiązań biznesowych - pisze portal stacji WDR. Przybywa głosów krytykujących byłego kanclerza. Padają oskarżenia o chciwość. "Zawsze tylko brać, brać, brać, brać..." - mówi lokalny polityk SPD.

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder i prezydent Rosji Władimir Putin na zdjęciu z czerwca 2018 roku / ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

Po agresji Rosji na Ukrainę były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder wezwał do jak najszybszego zakończenia wojny, nie był jednak w stanie odważyć się na nic więcej. Żadnych osobistych konsekwencji, żadnego odsunięcia się od Putina

"Czy to upór starszego człowieka? Czy to chciwość? Czy to pycha? Tak naprawdę nie wiadomo. Jeśli chodzi o powiązania biznesowe Gerharda Schroedera z Rosją i jego bliskie osobiste relacje z prezydentem Władimirem Putinem, były kanclerz w dużej mierze milczy - nawet w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę", czytamy na portalu WDR.

Słowa krytyki płyną od lokalnych polityków SPD. "Jest to były kanclerz, który ponosi odpowiedzialność, nawet jeśli nie pełni już swojej funkcji. W naszym społeczeństwie pełni funkcję wzoru do naśladowania. Czym ludzie mają się kierować?" - powiedział WDR radny SPD w Bochum Joerg Laftsidis.

Laftsidis oskarża byłego kanclerza o chciwość z powodu jego niezłomnej lojalności wobec Putina: "Zawsze tylko brać, brać, brać, brać, zawsze rozpychać się łokciami, gdzie mogę dostać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej...".

Rudi Malzahn z lokalnego stowarzyszenia Bochum-Hamme chciałby Schroederowi "rozpalić ogień pod tyłkiem": "Taki człowiek nie powinien należeć do socjaldemokracji" - powiedział WDR.

"Schroeder jest szefem rady nadzorczej rosyjskiego koncernu energetycznego Rosnieft, a także zajmuje stanowiska kierownicze w projektach rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2, który z powodu sankcji jest obecnie najwyraźniej niewypłacalny. Również w Gazpromie jest w trakcie rozmów o posadę" - przypomina portal WDR.

Również szef SPD w Nadrenii Północnej-Westfalii Thomas Kutschaty oczekuje, że Schroeder "natychmiast zakończy swoje powiązania gospodarcze, stosunki i stanowiska w radzie nadzorczej w związku z Rosją, Putinem".

Klub piłkarski Borussia Dortmund rozważa odebranie mu członkostwa honorowego.

Wczoraj odeszli wszyscy pracownicy biura w Bundestagu byłego kanclerza.