We wtorek rano drony zaatakowały Moskwę - poinformował mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin. Jak dodał, ranne zostały dwie osoby, a kilka budynków zostało "nieznacznie uszkodzonych".

Dwa drony uderzyły w budynki mieszkalne w Moskwie - jeden przy ul. Profsojuznaja, drugi przy ul. Atlasowej.

"Dron uderzył w górne piętra budynku mieszkalnego przy ul. Profsojuznaja 98. Elewacja i przeszklenia zostały uszkodzone. Nikt nie został ranny" - przekazało źródło w Ministerstwie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, cytowane przez agencję RIA Nowosti. Część mieszkańców została ewakuowana.

Drugi bezzałogowiec uderzył w 24-piętrowy blok przy ul. Atlasowej 11. Na miejscu znaleziono szczątki, które wyglądają jak fragmenty drona.

Agencja TASS przekazała, że jednostki straży pożarnej, które przybyły na miejsce zdarzenia, stwierdziły uszkodzenie elewacji. Nie doszło do pożaru.

Na nagraniu z miejsca zdarzenia, do którego dotarł telegramowy kanał Baza, mieszkańcy mówią, że w powietrzu unosił się zapach prochu.

Inny z kanałów na Telegramie - 112 - poinformował, że bezzałogowiec wleciał do jednego z mieszkań na 14. piętrze budynku przy Alei Lenina.

Dron przenoszący trzy ładunki wybuchowe ostatecznie nie eksplodował. Służby ewakuowały 300 mieszkańców. Do domów będą mogli wrócić po sprawdzeniu terenu przez saperów.

Do ataku dronów odniósł się mer Moskwy Siergiej Sobianin. "Według informacji służb medycznych żaden z mieszkańców budynków uszkodzonych przez drony nie odniósł poważnych obrażeń. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej, ale nikt nie trafił do szpitala. W miejscach, gdzie doszło do ataków, nadal pracują służby" - napisał na Telegramie.

Kanał Baza przekazał, że w porannym ataku wzięło udział około 25 dronów. Większość z nich została zestrzelona przez siły obrony powietrznej w obwodzie moskiewskim, głównie nad rejonami istrińskim, krasnogorskim i odincowskim.

Niektóre bezzałogowce zaczepiły się o drzewa, gdy leciały na małej wysokości. Trzy drony uderzyły w budynki mieszkalne.

Aktywność obrony powietrznej w obwodzie moskiewskim potwierdził gubernator Andriej Worobiow. "Dziś rano mieszkańcy niektórych terenów obwodu moskiewskiego słyszeli odgłosy eksplozji - to nasza obrona powietrzna. Zestrzelono kilka dronów, które zbliżały się do Moskwy. Proszę o zachowanie spokoju" - napisał na Telegramie.

Po ataku dronów w Moskwie zagłuszono sygnał GPS. Taksówkarze i kierowcy narzekają na awarie nawigacji - pisze telegramowy kanał Mash.