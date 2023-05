Potężna eksplozja na terenie zakładów przemysłowych Awtokolorłyt w okupowanym Melitopolu na południu Ukrainy. W tej fabryce znajdowała się baza rosyjskich wojsk - poinformował na Telegramie lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow. To był akt terroru - tak rosyjski prezydent Władimir Putin mówi o porannym ataku dronów na Moskwę. Niedzielny ostrzał rosyjskich koszar w okupowanej Jurjiwce nad Morzem Azowskim, w wyniku którego zginęło około 100 żołnierzy wroga, a ponad 400 doznało obrażeń, został dokonany przez Ukrainę przy pomocy brytyjskich pocisków manewrujących Storm Shadow. Najważniejsze informacje dotyczące 461. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji na żywo z 30.05.2023 r.

23:12

Wciąż zbieramy informacje na temat uderzenia dronów na Moskwę, ale co do zasady nie popieramy ataków wewnątrz Rosji - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Dodała, że USA publicznie i prywatnie dały o tym znać Kijowowi, choć zaznaczyła, że to Ukraina jest ofiarą agresji.

Wciąż zbieramy informacje na temat tego, co się zdarzyło, by mieć lepszą perspektywę i jasność. Ale mogę powiedzieć bardziej ogólnie, że co do zasady, nie popieramy ataków wewnątrz Rosji - powiedziała Jean-Pierre podczas briefingu prasowego, pytana o wtorkowy atak na Moskwę za pomocą dronów.

Jasno wyraziliśmy to nie tylko publicznie, ale też prywatnie Ukraińcom - dodała.

Jednocześnie zaznaczyła, że to Ukraina jest ofiarą brutalnej agresji ze strony Rosji, zaś tylko w maju wojska Kremla przeprowadziły 17 rund bombardowań ukraińskich miast.

22:59

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba we wtorek poinformował, że zwrócił się do szefów dyplomacji 31 państw NATO przed ich środowym spotkaniem w Oslo. Przedstawił "trzy kroki do sukcesu szczytu NATO w Wilnie".

Według Kułeby, aby zaplanowany na 11-12 lipca szczyt Sojuszu zakończył się sukcesem, potrzebne jest wykonanie trzech kroków.

Po pierwsze należy wzmocnić powiązania instytucjonalne i wsparcie między Ukrainą i NATO - napisał na Twitterze minister.