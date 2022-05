Fedir Szandor to wykładowca Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego i popularyzator turystyki. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wstąpił do armii, ale nie przerwał działalności naukowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy opublikowało zdjęcie, na którym widać, jak z okopu prowadzi zdalny wykład dla swoich studentów.

Historię Fedira Szandora opublikowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, które w specjalnym serwisie o nazwie "Obrońcy wolności" zbiera zweryfikowane, inspirujące historie Ukraińców walczących z rosyjskimi najeźdźcami.

Jak podkreślono, w Użhorodzie Fedir Szandor znany jest jako popularyzator turystyki lokalnej. Kieruje też Zakarpacką Organizacją Turystyczną. Do armii zgłosił się tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Obecnie przebywa na wschodzie kraju.

W artykule poświęconym wykładowcy w mundurze czytamy, że uzgodnił on ze swoimi przełożonymi i innymi żołnierzami taki rozkład zajęć, by mógł nadal zdalnie pracować na uniwersytecie.

Walczymy za wykształcony naród. Gdybym przestał udzielać wykładów, byłbym to grzech. Po co w takim razie miałbym wstępować do armii? - tłumaczył Fedir Szandor, cytowany na stronach MSZ Ukrainy. Mężczyzna zbiera w swoim notesie, który towarzyszy mu na froncie, pomysły na kolejne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.