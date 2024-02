"Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy możemy rozmawiać o demokracji, gdy kwestionowane jest samo istnienie naszego narodu" - zastanawia się politolog Aleksander Solontaj. Dodaje, że być może Ukraińcy powinni na razie porzucić kwestie społeczne, praw mniejszości - które wywołują burzliwe dyskusje i tworzą kolejne podziały wewnątrz społeczeństwa. "Może powinniśmy po prostu wysłać wszystkich do armii" - rzuca na koniec Solontaj.

Tymczasem, wraz z kolejnymi pociskami spadającymi na Charków lub Kijów, oddala się perspektywa realizacji głównego zadania, jakie postawił przed sobą Wołodymyr Zełenski, gdy zdecydował się zostać prezydentem. Skuteczna walka z korupcją - podstawowy postulat, który Ukraina musi spełnić żeby móc marzyć o akcesji do NATO i Unii Europejskiej - została zahamowana. Fakty są takie, że inwazja rosyjska na pełną skalę tylko pogorszyła i wyjaskrawiła problem.

We wrześniu 2023 roku odwołano ministra obrony Aleksieja Reznikowa. Główny zarzut, to skandale korupcyjne w logistyce ukraińskiej armii. Stan wojenny pozwala ominąć wiele procedur, które spowalniają procesy, ale służą zapewnieniu przejrzystości działań administracji publicznej. Jedna z głównych obaw pojawiająca się wśród komentatorów ukraińskich - to, że Ukraina stanie się jak Rosja.

Mustafa Najem obrazuje paradoksalność następująco: Rosja jest, jaka jest, bo "walczy z nazistami" (przewodnie hasło kampanii Władimira Putina, który argumentował rozpoczęcie tzw. operacji specjalnej, by zniszczyć nazistów w Ukrainie). Grozi nam - mówi o Ukraińcach Najem - że staniemy się Rosją, ponieważ walczymy z prawdziwymi nazistami.

Obawa o to, że w Kijowie zapanuje autokracja oparta o skorumpowane kliki - dokładnie taka, jak na Kremlu - wzmacniana jest przez malejącą wiarygodność Wołodymyra Zełenskiego.

Jens Stoltenberg i Wołodymyr Zełenski / Shutterstock

Zełenski, który do polityki wszedł bez wyraźnego zaplecza, stworzył wokół siebie krąg bliskich współpracowników. Tylko im ufa, nawet jeżeli pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czy są uczciwi i czy działają w interesie państwa. Co do uczciwości samego Zełenskiego, mało kto ma jednak wątpliwości.

"Zagrożenie autorytaryzmem, jakie niesie ze sobą Zełenski, różni się od tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej" - mówi ukraińska dziennikarka Natalia Humeniuk. "On nie chce się wzbogacić, chce być tak wydajny, jak to tylko możliwe" - stwierdza, ale dodaje, że to wcale nie oznacza, iż konsekwencje będą mniej niebezpieczne.

Masza Gessen pisze, że wielu jej rozmówców kwestionuje, czy Ukraina może pozostać demokracją, próbując pokonać Rosję. Socjolog Denis Kobzin tak odpowiedział na to pytanie: "Oddałem swoją wolność osobistą, aby walczyć o swoją wolność jako Ukrainiec. To samo można powiedzieć o prawie wszystkich, których znam".