Od 5 lutego 2024 r. do 5 maja 2024 r. obowiązywać będzie w Polsce ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej w związku z sytuacją za wschodnią granicą. Komunikat Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej potwierdza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zdj. ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

"Opublikowane 02.02.2024 roku przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej NOTAM N0604/2024, zostało opracowane i opublikowane w porozumieniu z Dowództwem Operacyjnym RSZ" - przekazało na platformie X Dowództwo.

NOTAM to operacyjna informacja dla wszystkich użytkowników statków powietrznych i osób, które mają związek z lotnictwem.

Dowództwo wskazało, że "komunikat ma na celu ostrzeżenie cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej o możliwej intensywniejszej działalności wojskowych statków powietrznych we wschodnim jej obszarze, będącej odpowiedzią na sytuację zagrożenia na wschodniej granicy".

Ostrzeżenia nawigacyjne - nieplanowane działania wojskowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa - NOTAM są rutynowym komunikatem, w przypadkach gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej - wskazano.

Dowództwo Operacyjne zamieściło link do strony internetowej portalu dlapilota.pl, który zamieścił treść wskazanego NOTAM-u.

2 lutego br., na wniosek strony wojskowej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała Notam N604/2024. Wprowadza on ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej od 5 lutego 2024 r. do 5 maja 2024 r. - czytamy na portalu. Jak dodano, oznacza to, że mogą wystąpić nieplanowane działania wojskowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.