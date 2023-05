RMF FM oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego ponownie we wspólnym działaniu! Jak być może pamiętacie - jesienią zbieraliśmy pieniądze w ramach akcji "Pomożemy Wam przetrwać tę zimę". Dzięki Wam ta zbiórka zakończyła się ogromnym sukcesem, a pomoc trafiła do kilku tysięcy potrzebujących. Poniekąd ta właśnie akcja zainspirowała do uruchomienia kolejnej zbiórki. Tym razem naszym wspólnym celem jest wsparcie dwóch brygad ukraińskiej obrony terytorialnej.

Brygada ukraińskiej OT, którą wspiera mieszkająca w Polsce Julia / Fundacja IBIRM /

Nie chcemy zbierać na broń, ale podstawowe wyposażenie żołnierzy - mówi nam generał Bogusław Pacek, pomysłodawca kolejnej charytatywnej zbiórki. Choć oczywiście wyposażenie żołnierzy w pierwszej kolejności należy do obowiązków państwa - ukraiński resort obrony ponosi ogromne wydatki jeśli chodzi o wyposażenie brygad operacyjnych, walczących na froncie. Ci, którzy do armii zgłosili się na ochotnika, zmagają się często z brakami wyposażenia. Mówili nam o tym wielokrotnie, kiedy zawoziliśmy kupione dzięki Wam dary na wschód i południe Ukrainy. Czego brakuje? To wszystko, co zawoziliśmy cywilom, często potrzebne jest także ochotnikom z OT. Przebywają w trudnych warunkach, potrzebują więc śpiworów, sprzętu ochrony osobistej, mundurów, lornetek czy też termowizji, która dziś nie jest już niczym nadzwyczajnym - tłumaczy generał Bogusław Pacek, szef Fundacji IBiRM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Bogusław Pacek: Przez braki wyposażenia ginie wielu żołnierzy

Fundacja jest w stałym kontakcie z dwiema brygadami ukraińskiej OT, które stara się wspierać mieszkająca na stałe w Polsce Julia. Jej ojciec walczy w jednej z brygad pod Bachmutem. Potrzeby ochotników są na bieżąco konsultowane z ukraińskim resortem obrony.

Z każdym dniem przekonuję się, jak trudną i niebezpieczną rolę spełniają ukraińscy żołnierze. Przykłady ich odwagi i poświęcenia, o których wiele razy słyszałam od mojego ojca i jego kolegów, zawsze mnie poruszają. Wiem, że muszę robić wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc tym, którzy bronią Ukrainy, ale także jednocześnie wspierają bezpieczeństwo innych państw Europy.

Cieszę się, gdy mogę pomóc walczącym żołnierzom nawet w najmniejszy sposób. Doceniam każde wsparcie, jakie otrzymuję od moich bliskich, przyjaciół i nieznanych mi ludzi, którzy dostrzegają wagę takiego działania - mówi nam Julia.

Obrona Terytorialna to żołnierze w dużym stopniu powołani z cywila, którzy wykonywali zupełnie inne zawody, nie zawsze są dobrze przygotowani do walki. Mają gorsze uzbrojenie i wyposażenie. Giną stąd znacznie częściej niż żołnierze wojsk operacyjnych. Chcemy wspólnie z Wami wesprzeć ich w obronie przed wojskami agresora. Tym razem prosimy Was o wsparcie na zakup podstawowego wyposażenia dla żołnierzy-ochotników. Nie zbieramy na broń, ale na sprzęt ratujący życie.

Zamierzamy zebrać ok. 800 tys. zł i zakupić za to sprzęt, wyposażenie brakujące żołnierzom dwóch brygad OT.

Przede wszystkim proszą o wsparcie w postaci sprzętu, który pomoże im przetrwać, ochronić życie. O kamizelki kuloodporne, lornetki, termowizję, leki, środki opatrunkowe. Brakuje im mundurów, bielizny, środków higieny osobistej. Nie jest tajemnicą, że wielu z nich ginie na froncie, często właśnie ze względu na brak tego, co powinno chronić ich życie - podsumowuje Julia, która jest w stałym kontakcie ze swoim ojcem i jego brygadą.

Zbiórkę można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na portalu zrzutka.pl.