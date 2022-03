W nocy z czwartku na piątek Rosjanie ostrzeliwali miasto Enerhodar. W jego pobliżu jest największa w Europie elektrownia Europy. Na jej terenie – w wyniku ostrzału – wybuchł pożar. Ogień opanowano, krótko później podano informację, że Rosjanie przejęli kontrolę nad elektrownią. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje natomiast o stratach rosyjskich. Według ukraińskich obliczeń od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły 9166 żołnierzy. Tragiczne informacje przekazała przedstawicielka prezydenta ds. praw dziecka. W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie zginęło 28 dzieci, a 64 zostało rannych. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na naszego wschodniego sąsiada znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 04.03.2022.

Zdjęcie udostępnione przez służbę prasową rosyjskiego Ministerstwa Obrony przedstawia rosyjskich żołnierzy pilnujących punktu kontrolnego w obwodzie ługańskim / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Ostrzelana elektrownia w Zaporożu. Kontrolę przejęli Rosjanie [RELACJA 04.03. 2022 cz.1]

Rosyjskie wojsko przejęło kontrolę nad elektrownią atomową w mieście Enerhodar. Wcześniej w nocy po ostrzale na terenie elektrowni wybuchł pożar. "To terroryzm atomowy" - oświadczył prezydent Zełenski jeszcze przed ugaszenie pożaru. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Jak podaje Straż Graniczna, od początku rosyjskiej inwazji do Polski przybyło 624,5 tys. uchodźców z Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

11:46

Próby rosyjskiego natarcia bezpośrednio na miasto Mikołajów na południu Ukrainy zostały odparte - oświadczył w piątek doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz.

Zapewnił też, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Odessy, a sytuacja w częściowo okrążonym przez rosyjskie wojska Mariupolu jest pod kontrolą.

11:44

Nad Wołnowachą w obwodzie donieckim Ukraińcy zestrzelili rosyjski samolot szturmowy Su-25. Jednostka ta bombardowała domy mieszkalne i infrastrukturę cywilną.

11:36

11:33

28 dzieci zginęło, a 64 zostało rannych w ciągu ośmiu dni w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie - poinformowała przedstawicielka prezydenta ds. praw dziecka Darja Herasymczuk, cytowana w piątek przez agencję Ukrinform.

Ok. 1,5 mln dzieci przebywa na ostrzeliwanych i oblężonych terytoriach. Są wśród nich dzieci bez opieki i dzieci niepełnosprawne, które potrzebują pilnej pomocy - alarmowała.

/ Grafika RMF FM

11:29

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock powiedziała, że w piątek w Brukseli na spotkaniach ministrów państw NATO, UE i G7 musi stać się dla wszystkich zupełnie jasne: nigdy nie pozostawimy Ukraińców.

11:24

Izba niższa rosyjskiego parlamentu Duma Państwowa uchwaliła w piątek poprawki do kodeksu karnego, zgodnie z którymi za rozpowszechnianie fałszywych informacji o operacjach wojskowych, wzywanie do nałożenia sankcji na Rosję i dyskredytację sił zbrojnych grozi do 15 lat pozbawienia wolności.



Za te same przewinienia można otrzymać także karę grzywny.



Ustawa została uchwalona jednomyślnie w trzecim i ostatnim czytaniu - podała agencja Reutera za oświadczeniem Dumy.

11:18

W związku z sankcjami nałożonymi na Rosję za inwazję na Ukrainę, w australijskich instytucjach finansowych zamrożono 45 mln dolarów australijskich (ok. 33 mln USD) rosyjskich funduszy - poinformowała w piątek minister spraw zagranicznych Australii Marise Payne.



Szefowa MSZ odmówiła podania informacji do jakiej osoby bądź instytucji należą zablokowane pieniądze - przekazała agencja AP.

11:13

Nexta publikuje zdjęcia, na których widać ślady po amunicji na ambulansach. Pojazdy medyczne zostały ostrzelane w okolicach Sumy.

11:09

Mer Mikołajowa: Wojska rosyjskie wchodzą do miasta - informuje Reuters.

11:04

Wokół Enerhodaru na południu Ukrainy skoncentrowanych było blisko 90 jednostek sprzętu rosyjskiego i oddziały sił czeczeńskich, wyposażonych w sprzęt do walki w nocy - poinformowała w piątek agencja Ukrinform, powołując się na służbę prasową MSW Ukrainy.



Agencja podała, że "wróg podejmował aktywne próby podejścia do obiektów Zaporoskiej Elektrowni Atomowej (położonej niedaleko Enerhodaru - PAP) od godziny 18 w czwartek".



Po północy rozpoczął się ostrzał ukraińskich pozycji. "Przeciwnik strzelał z czołgów, broni palnej, działali snajperzy" - podano. W efekcie wybuchł pożar w jednym z obiektów. W piątek poinformowano, że został ugaszony.

"Są zabici i ranni wśród żołnierzy Gwardii Narodowej" - podano w komunikacie MSW.

10:58

"Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy. Wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoską Elektrownię Atomową" - powiedział dziś rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo.

10:55

Żaden reaktor w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej nie został uszkodzony, nie ma zagrożenia - zapewnia IAEA. Jak dodaje w oświadczeniu, dwaj członkowie personelu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej zostali ranni w pożarze.

/ Grafika RMF FM

10:36

Sytuacja humanitarna w Mariupolu w obwodzie donieckim na Ukrainie jest trudna; w mieście nie ma łączności mobilnej, prądu, wody i ogrzewania - zaalarmował w piątek szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

Władze przywożą ludziom wodę cysternami - przekazał Kyryłenko. Jeśli ogłoszone zostanie zawieszenie broni, pierwszym zadaniem będzie wznowienie dostaw energii elektrycznej - podkreślił



Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w piątek rano, że Rosjanie otoczyli Mariupol, mając "znaczną przewagę" sprzętową.

10:27

Rosja przywozi z anektowanego Krymu do zajętych przez nią miast na południu Ukrainy ludzi, którzy mają pokazywać rzekome szczęście Ukraińców z przyjścia rosyjskich wojsk - twierdzi ukraińskie MSW.



Po południu Ukrainy zaczęli jeździć przebierańcy - powiedział w nagraniu opublikowanym na YouTube doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.



Według niego Rosja wysłała na południe Ukrainy kilka autobusów z rzekomymi mieszkańcami Chersonia, Melitopolu i innych miast, które obecnie znajdują się pod kontrolą jej sił. Osoby te mają pokazywać radość z przybycia wojsk rosyjskich - dodał.



Według MSW Rosjanie nie znaleźli wśród Ukraińców zdrajców. Nie zdołali znaleźć zdrajców, którzy proszą Rosjan, by dali im trochę jedzenia i za to szczęśliwie się do nich uśmiechną. Dlatego są zmuszeni przywozić tych przebierańców, którzy pokazują, że niby to są Ukraińcami i rzekomo cieszą się z przyjścia Rosjan - mówił.

10:20

Mer Kijowa Witalij Kliczko wezwał Niemcy do dalszego wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją. "Proszę, zostańcie z nami, ponieważ walczymy również o niemieckie wartości" - powiedział Kliczko w nagranym w czwartek, a wyemitowanym w piątek wywiadzie dla programu telewizji ARD "Morgenmagazin".



Kliczko stwierdził, że powodem rosyjskiej inwazji jest pragnienie Ukrainy, aby być częścią rodziny europejskiej.

10:13

Wróg jest zaskoczony i przerażony, ale jeszcze go nie pokonaliśmy - napisał w piątek na Facebooku minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.



Cytat Przed nami jeszcze bardzo trudny okres. Potrzebujemy dużo siły i wytrwałości. Ale chcę wszystkim powiedzieć: Ukraińcy, jesteście niesamowici! Wróg jest zaskoczony i przerażony. Jeszcze go nie pokonaliśmy, ale ten czas nieuchronnie się zbliża. Kremlowskie szczury już drżą. Niektórzy szukają sposobu na ucieczkę. czytamy w oświadczeniu.

10:06

Sytuacja humanitarna w Mariupolu w obwodzie donieckim na Ukrainie jest trudna; w mieście nie ma łączności mobilnej, prądu, wody i ogrzewania - zaalarmował w piątek szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.



Władze przywożą ludziom wodę cysternami - przekazał Kyryłenko. Jeśli ogłoszone zostanie zawieszenie broni, pierwszym zadaniem będzie wznowienie dostaw energii elektrycznej - podkreślił.

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w piątek rano, że Rosjanie otoczyli Mariupol, mając "znaczną przewagę" sprzętową.

10:05

Pomoc humanitarną z naszych baz przeładunkowych odbierają ukraińskie ciężarówki i dostarczają je potrzebującym; dziennie na Ukrainę wyjeżdża 100 takich ciężarówek - powiedział PAP prezes RARS Michał Kuczmierowski. O swoich potrzebach na bieżąco informuje nas strona ukraińska - wyjaśnił.

10:01

