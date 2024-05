W Łobodnie na Śląsku policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę dostawczego forda, który miał ponad promil alkoholu w organizmie. Jakie było ich zdziwienie, gdy dwie godziny później, na stacji benzynowej, zobaczyli tego samego mężczyznę za kierownicą.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Styl jazdy mężczyzny wskazywał na to, że może być nietrzeźwy. Policjanci zatrzymali go do kontroli. Badanie alkomatem wykazało, że 63-latek z powiatu kłobuckiego, ma w organizmie ponad promil alkoholu.

Niespełna 2 godziny później, ten sam patrol zauważył to samo auto na stacji benzynowej przy ul. Częstochowskiej w Miedźnie. Mężczyzna ponownie został przebadany i ponownie miał w organizmie ponad promil.

O losie nieodpowiedzialnego 63-latka zdecyduje prokurator i sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi wysoka grzywna, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, a nawet więzienie.