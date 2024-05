We wtorek 24-letni mężczyzna na jednej z gdyńskich ulic nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci złapali go po pościgu. Okazało się, że ma on czynny zakaz prowadzenia aut. Poza tym miał przy sobie narkotyki.

/ Policja / We wtorek, na ul. Morskiej w Gdyni policjanci chcieli zatrzymać do kontroli peugeota. Kierowca auta zignorował jednak polecenie mundurowych i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg. "W pewnym momencie mężczyzna jadąc ul. Morską w kierunku centrum skręcił w ul. Dreszera. Kierujący nie zwracał uwagi na nadawane przez funkcjonariuszy sygnały dźwiękowe i świetlne, zlekceważył je, po czym wjechał w skarpę" - opisywał Marek Kobiałko z gdyńskiej policji. Mężczyzna chciał wysiąść z samochodu i dalej uciekać pieszo, ale mundurowi uniemożliwili mu ucieczkę.

/Policja / "Działania policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, którym okazał się 24-letni mieszkaniec Kościerzyny. Funkcjonariusze ustalili, że ma on orzeczony sądowy zakaz kierowania pojazdami" - poinformował mł. asp. Kobiałko. Oprócz tego w samochodzie 24-latka znaleziono narkotyki. Mundurowi zbadali mężczyznę na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy. "Następnie przewieziono go do szpitala na badanie krwi, aby sprawdzić czy nie kierował pod wpływem innych środków odurzających" – podał mł. asp. Kobiałko. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia, tej samej karze podlega osoba, która kierowała pod ich wpływem. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi natomiast do 5 lat pozbawienia wolności.

