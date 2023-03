Media opublikowały nagrania z wizyty Putina. Razem z gubernatorem Sewastopola Michałem Razwożajewem rosyjski prezydent wziął udział w otwarciu szkoły i centrum artystycznego. Putinowi towarzyszył także metropolita pskowski Tichon.

Media oraz urzędnicy podkreślają, że była to niezapowiedziana wizyta. Nie licząc grudniowego przejazdu przez zbombardowany most krymski, była to pierwsza podróż Putina na okupowany Krym od listopada 2021 roku.

Sobota to 9. rocznica referendum na Krymie, w wyniku którego - według danych okupacyjnych władz oraz Moskwy - ponad 96 proc. mieszkańców opowiedziało się za przyłączeniem półwyspu do Rosji.

Wyniki te są kwestionowane przez liczne środowiska. Niezależne organizacje nie mogły monitorować przebiegu referendum, pojawiały się także informacje np. o tym, że w plebiscycie brali udział obywatele Federacji Rosyjskiej.

W 2014 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, w której stwierdzono nieważność referendum aneksyjnego. Głosowało za nią 100 państw. Ukraina, do której Krym oficjalnie należy, uważa region półwyspu za tymczasowo okupowany.