Liczba ofiar środowych rosyjskich ostrzałów Ukrainy wzrosła do 10, rannych zostało ok. 50 osób - poinformował szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski. Większość mieszkańców Ukrainy jest pozbawiona prądu.

Rosyjski ostrzał Kijowa / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Zmasowanemu rosyjskiemu atakowi rakietowemu na Ukrainę poświęcone ma zostać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zaplanowano na późne godziny wieczorne - poinformował rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko, cytowany przez RBK-Ukraina.

Minister powiedział, że w środę rosyjskie wojsko uderzyło w trzy bloki mieszkalne. Według najnowszych danych w ostrzałach zginęło 10 osób, a ok. 50 zostało rannych - pisze RBK-Ukraina. Bilans może wzrosnąć.

Mordowanie cywilów i niszczenie cywilnej infrastruktury to akty terroru. Ukraina będzie nadal domagać się od świata zdecydowanej reakcji na te zbrodnie - napisał Zełenski na Twitterze.

Łącznie w wyniku rosyjskich ostrzałów w środę zginęło sześć osób, a 36 zostało rannych - poinformował główny komendant policji Ukrainy Ihor Kłymenko.

Większość mieszkańców Ukrainy pozbawiona dostaw prądu

Dziś Rosja znowu przeprowadziła zmasowany ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej. To infrastruktura cywilna, która gwarantuje dostawy energii i ciepła dla milionów ukraińskich kobiet, dzieci i emerytów - napisał resort w komunikacie.

Jak dodaje, "w ten sposób Rosja w dzień uznania jej przez Parlament Europejski za państwo sponsorujące terroryzm udowodniła niezaprzeczalną zasadność tego kroku". Tylko terroryści postępują tak wobec narodu, z którym nie mogą zwyciężyć, więc próbują go po prostu zniszczyć - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo poinformowało, że środowy ostrzał doprowadził do tymczasowego wstrzymania produkcji prądu we wszystkich elektrowniach atomowych, większości elektrowni cieplnych i wodnych. Uszkodzono też obiekty przesyłu energii.



Kijów: Nie ma wody i ogrzewania, są problemy z prądem

Liczba ofiar śmiertelnych dzisiejszych rosyjskich ostrzałów w obwodzie kijowskim Ukrainy wzrosła do czterech, 27 osób zostało rannych - przekazał komendant policji tego obwodu Andrij Niebytow. Wcześniej szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba informował o jednej ofierze śmiertelnej i ok. 20 rannych.

Część Kijowa jest bez prądu, w mieście nie działa ogrzewanie. Mer Witalij Kliczko poinformował, że wstrzymano także dostawy wody.

Specjaliści pracują nad jak najszybszym ich przywróceniem, proszę o zaopatrzenie się w wodę - powiedział mer Witalij Kliczko na Telegramie. Jak dodał, energetycy pracują również nad przywróceniem elektryczności w stolicy.

Lwów: Całe miasto bez prądu

We Lwowie przywrócono zaopatrzenie w wodę w 70 proc., a dostawy prądu w połowie - przekazał mer miasta Andrij Sadowy. Wcześniej informował, że w efekcie ostrzałów cały Lwów pozbawiony był prądu.

Dostawy wody w mieście zostały przywrócone w 70 proc. W niektórych domach dostarczana jest tylko na pierwszych piętrach. Ale to potrwa tylko jakiś czas. Uruchamiamy miejskie elektrownie cieplne, pracujemy nad przywróceniem dostaw ciepła i ciepłej wody. Jeśli nie dojdzie do awarii, to przedszkola i szkoły będą jutro pracować w normalnym trybie - napisał Sadowy na Telegramie.

Telegram

"Rosyjscy terroryści"

Rosyjscy terroryści próbują zniszczyć obiekty energetyczne Ukrainy. Dzisiaj doszło do wybuchów w różnych regionach kraju - poinformował wiceszef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Szef administracji prezydenta Zełenskiego Andriej Jermak nawiązując do tego, że atak nastąpił chwilę po tym, jak Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsora terroryzmu , napisał, że "terroryści od razu potwierdzili, że są terrorystami".

Elektrownie odłączone od sieci

Elektrownie atomowe Chmielnicka i Południowoukraińska są odłączone od sieci w związku z rosyjskimi ostrzałami - podała agencja Interfax-Ukraina.

Ołeksandr Supruniuk, mer miasta Niecieszyn, poinformował o wstrzymaniu pracy bloków energetycznych Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej. Nie ma prądu, wody, możliwe, że ogrzewania też - dodał, cytowany przez Interfax-Ukraina.

W związku z rosyjskimi ostrzałami wyłączono bloki energetyczne w trzech elektrowniach atomowych na Ukrainie: Rówieńskiej, Południowoukraińskiej i Chmielnickiej - poinformował koncern Enerhoatom. Zapewniono, że tło promieniowania jest w normie.

W Krzywym Rogu pod ziemią utknęli górnicy

W wyniku rosyjskich ostrzałów w Krzywym Rogu pod ziemią utknęli górnicy, trwa akcja ratunkowa.

Mer Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkuł przekazał, że w mieście wdrożono "plan działań w przypadku całkowitego braku prądu". Szpitale działają dzięki generatorom. Wydostano pasażerów metra.