Grupa rosyjskich okrętów wojennych na Morzu Czarnym w pobliżu Ukrainy została wzmocniona okrętem podwodnym - poinformowała ukraińska armia. Wojska rosyjskie sforsowały rzekę Doniec w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy i umacniają się w zajętym Lisiczańsku - poinformował ukraiński sztab generalny. Chciałbym pojechać do Ukrainy, ale chciałbym najpierw być w Moskwie - mówi w rozmowie z agencją Reutera papież Franciszek. Najważniejsze wydarzenia związane ze 131. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji.

12:39

Ukraińska flaga znów powiewa na Wyspie Węży - przekazała ukraińska armia.

11:44

W rozmowie z agencją Reutera papież Franciszek przyznał, że cały czas utrzymywane są kontakty na linii sekretarz stanu Watykanu kardynał Pietro Parolin a minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Chodzi o możliwą podróż papieża do Moskwy. Chciałbym pojechać do Ukrainy, ale chciałbym najpierw być w Moskwie - podkreślał papież.

Teraz, po moim powrocie z Kanady, jest możliwe, bym pojechał do Ukrainy - mówił. Ale najpierw do Rosji - by spróbować jakoś pomóc. Chciałbym pojechać do obu stolic - zaznaczył papież.

10:29

Sankcje UE mocno uderzają w Rosję i wiele sektorów jej gospodarki, a ich wpływ jeszcze się zwiększy - napisał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w tekście opublikowanym w dzienniku "La Stampa".

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przypomniał, że od rozpoczęcia przez Rosję agresji na Ukrainę UE przyjęła sześć pakietów sankcji przeciwko Moskwie. "Na cel wzięto 1200 osób i 98 podmiotów w Rosji, a także znaczącą liczbę sektorów rosyjskiej gospodarki"- podkreślił.

Jak zaznaczył Borrell, skuteczność sankcji, uchwalonych w koordynacji z członkami G7, wzmacnia fakt, że ponad 40 innych krajów, w tym kilka tradycyjnie neutralnych, wprowadziło podobne kroki.

10:28

Wycofanie się sił ukraińskich z Lisiczańska na wschodzie Ukrainy odbyło się w sposób planowy i uporządkowany, obrońcom miasta groziło okrążenie przez wojska rosyjskie - powiedział szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Pozostawienie pozycji jest złe w sensie wojskowym, ale w utracie Lisiczańska nie ma nic złego. Musimy wygrać wojnę, a nie bitwę o Lisiczańsk" - powiedział Hajdaj. Podkreślił, że utrata miasta jest bolesna, ale "nie jest przegraniem wojny".

Szef obwodu ługańskiego, który wypowiadał się dla agencji Reutera, prognozuje, że teraz - po zajęciu tego regionu - Rosja będzie chciała zająć sąsiedni obwód doniecki. "Dla Rosjan celem numer 1 jest obwód doniecki. Celem ataku będą Słowiańsk i Bachmut. Ten ostatni już jest bardzo silnie ostrzeliwany" - powiedział Hajdaj.



09:37

Wojska ukraińskie wycofały się z Lisiczańska, który był ostatnim dużym skupiskiem ludności w obwodzie ługańskim pod kontrolą Ukrainy, i Rosja teraz skupi się na zajęciu pozostałej części obwodu donieckiego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły ukraińskie wycofały się z Lisiczańska, prawdopodobnie cofając się na przygotowane pozycje obronne. Ministerstwo obrony Rosji twierdziło wcześniej, że zakończyło okrążanie Lisiczańska i zapewniło sobie pełną kontrolę nad miastem. Walki w mieście i wokół niego w obwodzie ługańskim nasiliły się w ciągu ostatniego tygodnia, a siły rosyjskie czyniły stałe postępy. Miasto było ostatnim dużym skupiskiem ludności w obwodzie ługańskim pod kontrolą Ukrainy. Rosja niemal na pewno skupi się teraz na zajęciu obwodu donieckiego, którego duża część pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Walka o Donbas ma charakter wyniszczający i jest mało prawdopodobne, by to się zmieniło w najbliższych tygodniach" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Jako że trwają żniwa, inwazja Rosji nadal ma niszczycielski wpływ na ukraiński sektor rolniczy. Wojna spowodowała poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw nasion i nawozów, na których polegają ukraińscy rolnicy. Rosyjska blokada Odessy nadal poważnie ogranicza eksport ukraińskiego zboża. Z tego powodu eksport rolny Ukrainy w 2022 r. prawdopodobnie nie przekroczy 35 proc. wartości z 2021 r. Po wycofaniu się z czarnomorskiego przyczółku na Wyspie Węży Rosja, wprowadzając w błąd, twierdziła, że "piłka jest teraz po stronie Ukrainy" w kwestii poprawy eksportu zboża. W rzeczywistości to zakłócenia w sektorze rolnym Ukrainy spowodowane przez Rosję nadal zaostrzają światowy kryzys żywnościowy" - dodano.

08:58

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,529 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 24,1 tys. osób.

08:57

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjska armia straciła blisko 26 300 żołnierzy - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Przeciwnik stracił też 1589 czołgów i ponad 3,7 tys. pojazdów opancerzonych.

Jak podano w komunikacie, straty przeciwnika w ciągu minionej doby wyniosły ok. 230 żołnierzy, a także m.in. pięć czołgów, 10 pojazdów opancerzonych i trzy systemy artylerii.

Według ukraińskiego sztabu łączne straty sprzętowe Rosji od 24 lutego wynoszą: 1589 czołgów, 3754 pojazdy opancerzone, 804 systemów artylerii, 246 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 105 systemów przeciwlotniczych, 217 samolotów, 187 śmigłowców, 658 dronów, 2629 pojazdów i cystern, 15 jednostek pływających.

08:31

W dwóch obwodach Ukrainy zawyły tego poranka syreny alarmowe - to obwody czernichowski i doniecki. Minionej nocy rosyjskie pociski spadły m.in. w okolicach Charkowa.

Władze obwodu dniepropietrowskiego poinformowały o ataku w rejonie Krzywego Rogu. "Wróg ostrzelał z artylerii dwa rejony. Uderzał w miasta i wsie" - napisał o poranku w mediach społecznościowych szef administracji obwodu dniepropietrowskiego, nie zdradzając szczegółów. Dodał, że na skutek tego ataku na szczęście nie ucierpieli ludzie, uszkodzone są budynki, w tym przedszkole w jednej z wsi.

08:28

Działaniami rosyjskimi w rejonie Lisiczańska w obwodzie ługańskim Ukrainy dowodzi aż dwóch ważnych rosyjskich generałów, co świadczy o wadze tego zadania dla Kremla oraz o braku zaufania Władimira Putina do młodszych oficerów - ocenia w nowym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW).

08:27

Całkowity koszt odbudowy zniszczonego przez Rosjan Irpienia to ok. 1 mld euro. Pilne potrzeby związane z budową niezbędnej infrastruktury przed nadchodzącą zimą to koszt ok. 50 mln euro - powiedział w rozmowie z PAP Ołeksandr Markuszyn, mer Irpienia, miasta w obwodzie kijowskim Ukrainy. W wyniku rosyjskiej agresji w Irpieniu zostało zniszczonych 50 proc. budynków.



08:26

Nie pamiętam chwili wybuchu, znaleziono mnie pod gruzami, myślałam, że to sen - opowiada Ołena Bezus, która w dniu rosyjskiego ataku na centrum handlowe w ukraińskim Krzemieńczuku pracowała w tamtejszej kawiarni. 19-latka została ranna.

06:58

Wojska rosyjskie sforsowały rzekę Doniec w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy i umacniają się w zajętym Lisiczańsku - poinformował ukraiński sztab generalny.

Trwają działania bojowe na kierunku Słowiańska; Rosjanie - jak podał sztab - próbują opanować miejscowości: Bohorodyczne, Mazaniwka i Dołyna. Z rejonu miasta Izium Rosjanie przerzucili jedną batalionową grupę taktyczną w rejon miejscowości Sniżkiwka. Rozmieszczono dodatkowe oddziały artylerii lufowej.

"Na kierunku donieckim główne wysiłki oddziałów przeciwnika skoncentrowane są na stopniowym wypieraniu oddziałów sił obrony (ukraińskiej) na linię: Siwersk-Fedoriwka-Bachmut" - relacjonuje sztab. Na kierunku Bachmutu Rosjanie ostrzeliwują pozycje ukraińskie z artylerii lufowej i rakietowej, i prowadzą zmasowane ostrzały rakietowe.

Trwa szturm rosyjski na innych odcinkach frontu w Donbasie: na kierunkach Awdijiwki i Kurachowego (miejscowości: Pobieda i Marjinka). Rosjanie użyli tam samolotów szturmowych. "Przy wsparciu artylerii wróg prowadzi działania ofensywne w rejonach miejscowości: Wasyliwka, Berestowe, Spirne, Kłynowe i Majorsk, bez powodzenia" - czytamy w komunikacie.

W obwodzie chersońskim na południu kraju Rosjanie starają się nie dopuścić do kontrofensywy ukraińskiej. Z anektowanego przez Rosję Krymu do miejscowości Myrne w obwodzie chersońskim przerzuconych zostało 17 wagonów z amunicją.





05:15

Ukraina niczego nie oddaje; nasi żołnierze wycofali się z niektórych miejsc, w których wróg ma przewagę, ale wrócimy tam, dotyczy to również Lisiczańska - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu wygłoszonym wieczorem.

Jeśli dowództwo naszej armii wycofuje żołnierzy z pewnych punktów frontu, gdzie wróg ma największą przewagę ogniową, w szczególności dotyczy to również Lisiczańska, oznacza to tylko jedno: że wrócimy dzięki naszej taktyce, dzięki nowoczesnej broni - mówił prezydent Ukrainy.

"Ukraina niczego nie oddaje - kontynuował Zełenski - a jak ktoś tam w Moskwie mówi coś dzisiaj o obwodzie ługańskim, niech przypomni swoje słowa i obietnice przed 24 lutego, z pierwszych dni tej inwazji, wiosną i teraz".

Ocenił, że rosyjscy dowódcy powinni "naprawdę ocenić, co osiągnęli w tym czasie i ile za to zapłacili". Ponieważ obecne doniesienia równie dobrze obrócą się w proch, jak wtedy. Stopniowo posuwamy się naprzód - zarówno w obwodzie charkowskim, jak i w obwodzie chersońskim oraz na morzu: Wyspa Węży jest tego dobrym przykładem. Nadejdzie dzień, w którym to samo powiemy o Donbasie - stwierdził.

Ukraiński prezydent powiedział też, że rosyjska gospodarka znalazła się w największym kryzysie od 50 lat. Świat odmawia kontaktów z Rosją. Słowa "upadek", "deficyt" i "ubóstwo" będą charakteryzować rosyjskie życie tak długo, jak długo to państwo zamierza być państwem terrorystycznym. Rosja straciła ponad 35 tysięcy żołnierzy, a to wciąż ostrożne szacunki. Po co to wszystko? By zadowolić szalonych propagandystów, którzy gdzieś w audycjach telewizyjnych pokazują na ruinach rosyjską lub radziecką flagę... Po prostu nie ma innej odpowiedzi - mówił Zełenski.

Po ciężkich walkach o Lisiczańsk w obwodzie ługańskim Siły Zbrojne Ukrainy były zmuszone wycofać się z zajmowanych pozycji - powiadomił w niedzielę Sztab Generalny ukraińskiej armii. Dodano, że decyzję podjęto w celu ochrony życia ukraińskich żołnierzy.



05:09

W wyniku ostrzału rosyjskiego we wsi Bezruky w obwodzie charkowskim zginęły w niedzielę co najmniej trzy osoby - powiadomił portal Suspilne, powołując się na lokalne władze. Ranna 81-letnia kobieta trafiła do szpitala.

05:06

Grupa rosyjskich okrętów wojennych na Morzu Czarnym w pobliżu Ukrainy została wzmocniona okrętem podwodnym - poinformowała ukraińska armia.

"W północno-zachodniej części Morza Czarnego grupa okrętów sił wroga została dodatkowo wzmocniona okrętem podwodnym. W gotowości jest więc 28 pocisków typu Kalibr" - napisano w komunikacie, cytowanym przez agencję Ukrinform.

Do tej pory na Morzu Czarnym w pobliżu Ukrainy były trzy rosyjskie okręty z 24 pociskami manewrującymi na pokładzie i dwie duże jednostki desantowe.