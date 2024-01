14:53

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej opublikował nagranie przedstawiające dokumenty rzekomo znalezione na miejscu katastrofy samolotu transportowego Ił-76.

Telegram

14:47

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że ustalił miejsce, skąd została wystrzelona rakieta, która trafiła w środę w samolot transportowy Ił-76. Zdaniem Rosjan, system obrony powietrznej znajdował się w miejscowości Łypci w obwodzie charkowskim.

14:40

W marcowych wyborach prezydenckich Rosjanie przebywający na obczyźnie będą mogli głosować nawet jeśli mieszkają w krajach "nieprzyjaznych", czyli takich, które nałożyły sankcje na Moskwę w związku z wojną w Ukrainie - oznajmiła rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Maria Zacharowa.

14:20

Agencja Associated Press poinformowała, że Nepal poprosił Rosję o umożliwienie powrotu do kraju kilkuset obywateli zwerbowanych do wojny w Ukrainie i wypłacenie odszkodowań rodzinom poległych.

14:13

Władimir Putin polecił nadać status weterana tym, którzy walczyli w Ukrainie bez kontraktu, a także przekazać pieniądze rodzinom ofiar w ciągu trzech miesięcy.

14:06

Oczekuje się, że Turcja przekaże do Waszyngtonu końcowy dokument ratyfikujący członkostwo Szwecji w NATO jeszcze dziś, co - zdaniem przywódców Turcji i Stanów Zjednoczonych - otworzy drogę do zakupu przez Ankarę amerykańskich myśliwców wielozadaniowych F-16 - pisze Reuters.

13:58

62 proc. mieszkańców Niderlandów obawia się, że Rosja zaatakuje ich kraj - wynika z sondażu opublikowanego przez portal RTL Nieuws.

Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) twierdzi, że Rosja może dokonać cyberataków na holenderską infrastrukturę krytyczna, a 21 proc. boi się ataku nuklearnego na Niderlandy.

51 proc. respondentów twierdzi, że rząd powinien aktywniej przygotowywać się na ewentualną wojnę z Rosją, a 57 proc. z nich popiera zwiększenie wydatków na obronę.

13:51

Rosyjski przeciwokrętowy hipersoniczny pocisk manewrujący z silnikiem Scramjet 3M22 Zircon wymaga dalszych testów, zanim będzie mógł wejść do służby, co zajmie trochę czasu - podała państwowa agencja informacyjna TASS, powołując się na szefa firmy NPO Mashinostroyeniya Aleksandra Leonowa.

13:44

Szef MSZ Radosław Sikorski udaje się do Berlina, gdzie spotka się ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock - przekazał PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński. Według niego rozmowy ministrów będą dotyczyć kwestii dwustronnych, pomocy Ukrainie i ożywienia Trójkąta Weimarskiego.

13:36

Żyjemy w czasach, w których nie możemy się oswoić z wojną; zawsze będę o to apelował - oświadczył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego, "dziś Europa i świat potrzebuje przestawienia wajchy na obronność, na zbrojenie, na modernizację i na reorganizację funkcjonowania".

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się dziś spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematami rozmów były nominacje najważniejszych dowódców Wojska Polskiego, nowy kształt Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, a także transformacja polskiej armii.

13:29

Rafineria w położonym na wybrzeżu Morza Czarnego, w południowej części Rosji, mieście Tuapse wstrzymała działalność w następstwie pożaru, spowodowanego atakiem ukraińskiego dronu - podała agencja Reutera, powołując się na dwa dobrze poinformowane źródła.

Rafineria należy do największego w Rosji koncernu naftowego Rosnieft, którego przedstawiciele odmówili komentarza w tej sprawie. Zakład petrochemiczny w Tuapse należy do dziesięciu największych w Rosji i jest jedynym tego typu zakładem na wybrzeżu Morza Czarnego.

Do ataku na rafinerię przyznała się w czwartek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. "SBU atakuje cele w głębi Federacji Rosyjskiej i będzie nadal prowadzić ataki na obiekty, które nie tylko mają znaczenie dla gospodarki rosyjskiej, ale też zaopatrują armię wroga w paliwo" - przekazało agencji Reutera anonimowe źródło.

Atak ten był kolejnym w ostatnim okresie uderzeniem sił ukraińskich w infrastrukturę energetyczną Rosji. 8 stycznia w Niżnym Tagile w obwodzie swierdłowskim doszło do eksplozji na torach kolejowych. Eksplozja wywołała zaniepokojenie wśród rosyjskich władz, ponieważ miała miejsce w pobliżu obiektów koncernu Gazprom Nieft. Dzień później w obwodzie orłowskim dron kamikadze uderzył w zbiornik w magazynie ropy Oriołnieftieprodukt.

18 stycznia ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że przeprowadził atak z użyciem dronów na bazę paliw w obwodzie leningradzkim, oddalonym od granic Ukrainy o ponad 800 km. 19 stycznia dron zaatakował magazyn ropy naftowej w obwodzie briańskim, graniczącym z Ukrainą. 21 stycznia w Ust-Łudze nad Bałtykiem drony uderzyły w terminal największego rosyjskiego producenta gazu skroplonego, firmy Nowatek.

13:23

Chorwacja przekaże Ukrainie należący do rosyjskiego oligarchy Wiktora Medwedczuka superjacht Royal Romance. Zgodę wydał na to tamtejszy sąd.

Superjacht o wartości 200 mln euro został skonfiskowany w marcu 2022 roku.

13:16

Ukraina zaprosiła przywódcę Chin Xi Jinpinga do udziału w planowanym "szczycie pokojowym" światowych przywódców w Szwajcarii - powiedział Reutersowi zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Igor Żowkwa. Data rozmów nie jest jeszcze znana.

13:10

Rosja odrzuca możliwość międzynarodowego zbadania katastrofy samolotu Ił-76, w którym - według Moskwy - mieli być przewożeni ukraińscy jeńcy wojenni. Kijów do tej pory nie otrzymał oficjalnych list osób obecnych na pokładzie - oświadczyli przedstawiciele ukraińskich władz.

12:52

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że spodziewa się, iż węgierski parlament ratyfikuje przystąpienie Szwecji do NATO pod koniec lutego, zaraz po wznowieniu swych prac plenarnych.

Z radością przyjmuję wyraźne przesłanie wsparcia ze strony premiera (Viktora) Orbána i jego rządu z tego tygodnia. Z niecierpliwością czekam na ratyfikację przez Węgry, gdy tylko parlament zbierze się ponownie - zaznaczył.

W środę szef NATO rozmawiał na ten temat z premierem Węgier i określił rozmowę jako "dobrą".

12:45

Źródła ukraińskie i rosyjskie donoszą o ataku artylerią HIMARS na poligon w Iłowajsku (obwód doniecki), gdzie szkolenie odbywać mieli rosyjscy operatorzy dronów. Według jednego z kanałów w uderzeniu zginęło 24 wojskowych. To niepowetowana strata dla wojsk okupacyjnych, bo bezzałogowce odgrywają kluczową rolę w trwającej wojnie. Namierzenie operatorów okazało się szczególnie łatwe, bo lokalizację podał Ukraińcom sam dowódca rosyjskiej grupy.

12:20

Niemieckie MSZ powiadomiło o wykryciu rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej prowadzonej na X (dawniej Twitter) - podał portal tygodnika "Spiegel". Głównym celem tych działań było zwiększenie niezadowolenia z rządu RFN oraz podważenie poparcia Niemców dla Ukrainy odpierającej inwazję Rosji.

Eksperci przeanalizowali na zlecenie MSZ treści zamieszczane na X od 20 grudnia 2023 roku do 20 stycznia br. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania ujawniono dużą sieć fałszywych kont, których użytkownicy rozpowszechniali nieprawdziwe treści w języku niemieckim.

12:00

Wiceminister infrastruktury Paweł Garncarz poinformował w Sejmie, że nie będzie odstąpienia od umowy liberalizacyjnej w handlu z Ukrainą ani powrotu do wcześniejszego systemu zezwoleń na przejazd. Zaznaczył jednak, że rozmowy trwają i dążą do osiągnięcia porozumienia.

11:00

Wizyta premiera Donalda Tuska w Kijowie to nowe otwarcie w relacjach polsko-ukraińskich. Dziś priorytetem jest doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina będzie miała pełne wsparcie Unii Europejskiej oraz w ramach współpracy krajów NATO - mówił w Studiu PAP wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

Według wiceszefa MSZ, ważne jest "stworzenie krwioobiegu gospodarczego, politycznego i przemysłów zbrojeniowych Polski i Ukrainy. Dodał, że trzeba przy tym bardzo jasno definiować polskie interesy, bo "nie we wszystkim się musimy zgadzać, tylko musimy po prostu umieć te problemy, szczególnie gospodarcze, rozwiązywać".

10:00

Od początku wojny na Ukrainie Francja jest celem kampanii dezinformacji ze strony Rosji; nasiliła się ona od połowy stycznia, gdy prezydent Emmanuel Macron ponowił poparcie dla Kijowa - oświadczyło francuskie ministerstwo ds. sił zbrojnych.

Resort oznajmił, że służby państwowe obserwują "skoordynowaną operację Rosji", w tym rosyjskich nadawców państwowych (agencje Sputnik News, RIA Nowosti i telewizja RT), której celem jest "transmitowanie i nasilanie tych fałszywych informacji".

09:00

ISW cytuje przedstawiciela ukraińskiego Sztabu Generalnego Andrija Rudyka, zajmującego się zbieraniem informacji na temat broni i sprzętu wojskowego używanego przez wroga. Według niego, siły rosyjskie zaczęły używać granatów RG-VO zawierających chloroacetofenon, gaz łzawiący używany do tłumienia zamieszek (znanego również jako RCA) w grudniu 2023 r. Tylko w tamtym miesiącu Rosjanie użyli go co najmniej 81 razy.

Rudyk stwierdził, że taki gaz rozpylony w ziemiance lub zamkniętym pomieszczeniu zabija w ciągu pięciu minut, a dochodzenie wykazało, że użyte przez Rosjan granaty RG-VO zostały wyprodukowane w 2023 roku, najprawdopodobniej w Rosji.



08:20

Mianowany przez rosyjskie władze gubernator Krymu Siergiej Aksjonow podpisał dekret wprowadzający "szczególny tryb" przemieszczania się między okupowanym Krymem, a również będącą pod rosyjską kontrolą częścią obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - podał w piątek portal Ukrainska Prawda.

Rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie są częstym celem ataków sił ukraińskich.

Zgodnie z czwartkowym dekretem "szczególny tryb" przemieszczania się ma na celu "wykrycie zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności, obiektów wojskowych i innych na terytorium Krymu".

Wszystkie osoby i pojazdy mają być kontrolowane przez funkcjonariuszy rosyjskiej straży granicznej, zabroniono przekraczać granicę w innych miejscach.