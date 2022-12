Rosjanie próbują wziąć Ukrainę mrozem i głodem. Wydarzenia ostatniego tygodnia pokazują, że głównym celem Władimira Putina jest teraz odcięcie ukraińskich domów od prądu i ogrzewania. Cała ta zbrodnicza taktyka Rosjan jest jednym z tematów najnowszego odcinka Rzutu na mapę, czyli naszego internetowego programu.

Rzut na mapę. Gen. Mieczysław Cieniuch o sytuacji na froncie RMF FM

Ostatni tydzień na froncie to po pierwsze uporczywa walka Rosjan, by zdobyć Bachmut. To jest miasto - mniej więcej - między Donieckiem a Ługańskiem, które - jak często mówią doświadczeni dowódcy - nie ma żadnego znaczenia strategicznego dla Putina. Ale rosyjski przywódca potrzebuje sukcesu, więc chce to miasto zająć. Nawet za cenę totalnego zniszczenia go. Bachmut zaczyna wyglądać jak syryjskie Aleppo.

Generalnie widać, że Rosjanie są w kropce - stawiają głównie na gnębienie Ukraińców atakami rakietowymi.

Co w kolejnych dniach będą robić kremlowscy agresorzy? Czy Ukraińcy mają szansę przekroczyć Dniepr i odbić Krym? O tym Krzysztof Berenda rozmawia z generałem Mieczysławem Cieniuchem. To wszystko możecie też zobaczyć na interaktywnej mapie.