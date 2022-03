Nie można dziś pozostawać neutralnym - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na nagraniu zamieszczony na Facebooku. Zwrócił się w ten sposób do krajów, które nie przyłączyły się do antyrosyjskiej koalicji. Mówiąc o rosyjskich wojskach okupujących Ukrainę, powiedział: idźcie do diabła.

