Sołncepiok - ciężkie miotacze ognia, wystrzeliwujące pociski termobaryczne - to broń, jaką Rosja stosuje w Ukrainie. "To najsilniejsza broń niejądrowa. Ludzie płoną żywcem" - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ponowił też apel o dostarczenie Ukrainie wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, do czego skłaniają się USA.