Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii przyjechał do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Potem złożyli wizytę w podkijowskiej Borodziance oraz Irpeniu. We wstępnym sprawozdaniu misji ekspertów powołanej przez OBWE udokumentowano "katalog nieludzkich działań" rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, w tym zbrodni wojennych - oświadczył przedstawiciel USA w OBWE Michael Carpenter. W Buczy był dziś prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Brytyjczyk Karim Khan. „Ukraina to miejsce zbrodni” – oświadczył. Ukraiński wywiad ostrzega, że rosyjskie służby specjalne planują serię prowokacji, natomiast Amerykanie ostrzegają przed brutalnością nowego dowódcy operacji wojennej na Ukrainie, rosyjskim generale o przydomku "Rzeźnik Syrii". Jednocześnie prezydent Joe Biden ogłosił zatwierdzenie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 800 mln dolarów. Najnowsze informacje związane z 49. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w relacji z 13.04.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Prezydent Andrzej Duda w Borodziance pod Kijowem / Jakub Szymczuk / KPRP / PAP

Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii, przyjechał do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Rosjanie chcą oczyścić centrum Mariupola ze zwłok i gruzu, by urządzić tam paradę wojskową na obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa, jeśli ich plan zdobycia miasta się powiedzie - podała agencja Ukrinform, cytując doradcę mera Petra Andriuszczenkę.

Ukraina to miejsce zbrodni - oświadczył prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Brytyjczyk Karim Khan podczas swojej wizyty w Buczy pod Kijowem.

Prezydent USA Joe Biden po raz pierwszy oświadczył, że pojawia się coraz więcej dowodów, iż rosyjska inwazja na Ukrainę jest w istocie ludobójstwem.

Prezydent Zełenski zaproponował w nocy wymianę prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka na ukraińskich jeńców wojennych. Kreml te propozycję odrzucił

Co działo się w 48. dniu wojny w Ukrainie? Przeczytasz w naszym zapisie relacji z 12.04.2022 r. i podsumowaniu dnia .

21:44

Ukraina walczy za Europę, za demokrację, za nas i wymaga niezwłocznej pomocy militarnej, a naszym obowiązkiem jest przekazanie jej broni - oświadczył prezydent Łotwy Egils Levits w Kijowie, gdzie obok prezydentów Polski, Litwy i Estonii spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

21:31

Zełeński zapowiedział, że być może jeszcze dziś będzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i wówczas odniesie się do jego wypowiedzi dotyczącej ludobójstwa dokonywanego przez Rosjan na Ukrainie. Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas środowego wywiadu dla stacji France 2 nie nazwał rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie "ludobójstwem". Określił również Ukraińców i Rosjan jako "bratnie narody". Swoje rozczarowanie tą wypowiedzią wyraziło MSZ Ukrainy.

21:22

21:17

OBWE: Rosja popełniła zbrodnie wojenne, ostrzeliwując szpital położniczy i teatr dramatyczny w Mariupolu.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała ponad 100-stronicowy raport na temat wydarzeń na Ukrainie od 24 lutego do 1 kwietnia.

21:11

Ministerstwo spraw zagranicznych Czech poinformowało o powrocie swoich dyplomatów do Kijowa. Podkreślono, że decyzja jest wyrazem poparcia dla Ukrainy. Czechy zamknęły placówkę w Kijowie na samym początku agresji Rosji.

Zamknięty został również konsulat we Lwowie, który wkrótce także ma wznowić działalność.

21:07

Dotąd nie wpłynęła do nas prośba o wizytę prezydenta RFN na Ukrainie - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. "Możemy sobie pozwolić na przebywanie z prawdziwymi przyjaciółmi. Nie można mieć wielu przyjaciół, ale cieszymy się, że mamy tych kilku" - dodał prezydent Ukrainy.

/ JAKUB SZYMCZUK / KPRP HANDOUT / PAP/EPA

21:01

Humanitarne zawieszenie broni na Ukrainie nie wydaje się obecnie możliwe - oświadczył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Dodał, że ONZ przedstawiła Rosji stosowne propozycje, jednak Moskwa do tej pory nie odpowiedziała.

Agencja Reutera zauważa, że słowa Guterresa są wynikiem pracy koordynatora pomocy ONZ w sytuacjach nadzwyczajnych Martina Griffithsa, który na początku kwietnia odwiedził Rosję i Ukrainę, aby sprawdzić, czy można uzgodnić humanitarny rozejm.

20:44

Jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, by bombardowali budynki mieszkalne i zabijali cywilów, to to nie jest wojna; to terroryzm i bandytyzm. Dla sprawców nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Ukrainy oraz wizycie w Buczy, Borodziance i Irpieniu.

"Przybyliśmy dzisiaj tutaj do Kijowa, by stanąć obok prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, uścisnąć go i powiedzieć, że go podziwiamy - jego bohaterstwo, twardość w obronie kraju jego i jego współpracowników, wszystkich ukraińskich żołnierzy, którzy na co dzień walczą i oddają życie w obronie swojej ojczyzny - tak jak zapowiadał pan prezydent, bohatersko i bez ani jednego kroku w tył" - powiedział prezydent podczas wystąpienia po spotkaniu z prezydentem Ukrainy.

Prezydenci: Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (3L), Litwy Gitanas Nauseda (2L), Ukrainy Wołodymyr Zełenski (4L), Estonii Alar Karis (P) i Łotwy Egils Levits (2P) podczas konferencji prasowej po zakończeniu spotkania w Kijowie / Jakub Szymczuk / KPRP / PAP

20:25

Prezydent USA Joe Biden ogłosił zatwierdzenie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 800 mln dolarów. W jego skład wejdą m.in. systemy artyleryjskie, pojazdy opancerzone oraz śmigłowce.

20:22

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova poinformowała, że w ciągu kilku dni na Ukrainę wyjedzie pierwszy zespół specjalistów do zabezpieczenia dowodów zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie. Według Czaputovej Słowacja jest drugim po Francji krajem, który wysyła taki zespół.

19:47

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Zełenskim. Jak przekazał Biały Dom, rozmowa trwała blisko godzinę i dotyczyła wsparcia USA dla Ukrainy.

Jeszcze w środę administracja USA ma głosić nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający m.in. haubice i drony.

19:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził uznanie dla wsparcia prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, którzy w środę przebywali ze wspólna wizytą na Ukrainie.

"Witam w Kijowie prezydenta Polski Andrzeja Dudę, Litwy Gitanasa Nausedę, Łotwy Egilsa Levitsa i Estonii Alara Karisa. Ukraina czuje silne i niezawodne wsparcie od każdego z Was" - czytamy we wpisie Zełenskiego opublikowanym na Facebooku.

19:05

Prezydent Andrzej Duda przebywał w Irpieniu w obwodzie kijowskim wraz z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłem Solochem i szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakubem Kumochem - poinformowało BBN w środę wieczorem.

18:43

Od czasu wycofania się Rosjan z obwodu kijowskiego na początku kwietnia odnaleziono tam jak dotąd 765 ciał cywilów, w tym 30 ciał dzieci - przekazał zastępca szefa prokuratury obwodu kijowskiego Ołeh Tkałenko, cytowany przez brytyjski dziennik "The Guardian".

Zapewnił, że władze spodziewają się odnalezienia o wiele większej liczby ciał w ciągu następnych tygodni. Odkryto także kilka masowych grobów.

Władzę pracują także nad zbadaniem zbrodni we wsi Dymer, leżącej na północ od Kijowa, której ofiarami mogło paść około 40 osób.

"Byli wykorzystywani do pracy przymusowej. Kazali im kopać ich własne groby i złamali im palce. Strzelali blisko ich głów i między nogami (...) Zostali powieszeni, ich ręce były powykręcane" - przekazał kijowski prokurator.

Kolejne śledztwo dotyczy klubu golfowego niedaleko miejscowości Makarów. Okupanci mieli wykorzystywać klub jako swoją główną siedzibę i przetrzymywać tam grupę miejscowych, którzy zostali następnie zmuszeni do kopania własnych grobów, pobici i pogrzebani żywcem.

Prokurator przekazał także, że sprawy dotyczące gwałtów prowadzone przez prokuratorów w obwodzie kijowskim są liczone w dziesiątkach.

18:33

Rada miejska ukraińskiej stolicy zajmie się na najbliższym posiedzeniu kwestia zmiany nazwy Dworca Mińskiego na Warszawski - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko, cytowany przez agencję Interfaks Ukraina.

"Jestem przekonany, że Miński może stać się Warszawskim - to miasto, które pomaga Kijowowi; przyjęło wielu uchodźców" - powiedział.

18:27

Rosja odpowiedziała na propozycję strony ukraińskiej, która gotowa jest oddać Moskwie zatrzymanego prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka w zamian za ukraińskich jeńców wojennych przebywających w rosyjskiej niewoli. Kreml oświadczył, że Medwedczuk jest obywatelem Ukrainy i nie podlega wymianie jeńców.

17:46

Ukraińskie władze wciąż informują o przerażających odkryciach, których dokonują w wyzwalanych od Rosjan miejscowości. Zbierane są dowody na okrucieństwa, jakich rosyjska armia dopuszcza się wobec cywilów. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa przekazuje informacje o tym, że rosyjscy żołnierze gwałcą kobiety i dzieci. Jak się okazuje, przyzwolenie na takie zachowanie jest w rosyjskim społeczeństwie. "Idź tam, gwałć Ukrainki i nic mi nie mów. Zrozumiano?" - rozmowę telefoniczną takiej treści przechwyciły ukraińskie służby specjalne. Jak informują, prawdopodobnie była to wymiana zdań między rosyjskim żołnierzem a jego partnerką.

17:32

Aby dalej bohatersko chronić świat przed rosyjską agresją, Ukraina potrzebuje konkretnego uzbrojenia, w tym artylerii, czołgów, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, bojowych wozów piechoty i samolotów - napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zamieścił także nagranie, w którym wzywa Zachód do przysłania potrzebnej do walki z Rosją broni.

17:28

Ukraina to miejsce zbrodni - oświadczył prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Brytyjczyk Karim Khan podczas swojej wizyty w Buczy pod Kijowem. "Aby dotrzeć do prawdy, musimy przebić się przez mgłę wojny" - powiedział.

Wyjaśnił, że do pracy przygotowuje się zespół kryminalistów MTK "abyśmy mogli oddzielić prawdę od fikcji". "Musimy zachować otwarty umysł i ufać dowodom - mówił - do walki musi zostać zaangażowane prawo po to, aby chronić cywilów".

2 marca MTK, na wniosek 39 państw, w tym Polski, wszczął śledztwo w sprawie "zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości lub ludobójstwa", które miały być popełnione na Ukrainie.

Karim Khan podczas swojej wizyty w Buczy pod Kijowem / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

17:22

Petersburski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu artystki Saszy Skoliczenko do 31 maja 2022 roku. Kobieta została zatrzymana ze względu na "świadome rozpowszechnianie fałszywych informacji o rosyjskich siłach zbrojnych" - podaje niezależny rosyjski portal Meduza. W sklepach umieszczała etykiety z informacjami dotyczącymi rosyjskiej inwazji na Ukrainę.



17:19

Ponad 100 cywilów zabili Rosjanie w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy - mówi szef miejscowej administracji Dmytro Żywycki. Jak dodał gubernator, to wstępny bilans, bo służby wciąż znajdują ciała. Wiele osób, które są odnajdywane, mają skrępowane ręce, ślady tortur, a także rany postrzałowe głowy. Jak dodał Żywycki, wielu mieszkańców też zaginęło.

16:24

Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy - Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nauseda złożyli wizytę w podkijowskiej Borodziance - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. "Obejrzeli świat, który narodom wokół proponuje Rosja; nie ma na to słów" - dodał.





16:03

Jesteśmy rozczarowani postawą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który odmówił nazwania "ludobójstwem" działań rosyjskich wojsk na Ukrainie - powiedział rzecznik prasowy ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko. Odniósł się do stwierdzeń Macrona o tym, że Ukraińcy i Rosjanie to bratnie narody. Przyznał, że ze względu na uwarunkowania historyczne oba kraje są sobie bliskie, jednak mit o bratnich narodach zaczął upadać po rosyjskiej aneksji Krymu i rozpoczęciu przez Kreml wojny w Donbasie przed ośmiu laty. "Teraz ostatecznie runął wraz z atakiem rakietowym na rosyjskie miasta w lutym" - mówił Nikołenko, dodając "braterski naród nie morduje dzieci, nie rozstrzeliwuje cywilów, nie gwałci kobiet, i nie niszczy domów drugiego braterskiego narodu". "Do barbarzyństwa wobec bezbronnych ludzi nie uciekają się nawet najbardziej zajadli wrogowie" - powiedział rzecznik MSZ w Kijowie.

15:59

Zbrodnie wojenne popełnione przez armię rosyjską nie pozostaną bezkarne - zapowiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Dodał że w Borodziance ciemna strona ludzkości pokazała swoje oblicze. Nauseda w środę bierze udział we wspólnej wizycie prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii na Ukrainie.

"Odwiedziłem dziś Borodziankę. To tutaj ciemna strona ludzkości pokazała swoje oblicze. Brutalne zbrodnie wojenne popełnione przez armię rosyjską nie pozostaną bezkarne. Przestępcy wojenni muszą być ścigani na arenie międzynarodowej" - napisał Nauseda na Twitterze.

15:54

W 2016 roku generał Aleksandr Dwornikow został nagrodzony przez Putina za swój wkład w wojnie w Syrii. To tam zyskał przydomek "Rzeźnika Syrii". Jest wskazywany jako ten, który wydał rozkaz zbombardowania Aleppo, a wcześniej Groznego w Czeczenii. Teraz - jak pisze AP - gen. Dwornikow został wyznaczony na dowódcę nowej fazy rosyjskiej wojny, koncentrującej się na wschodniej Ukrainie.

15:48

Rosyjskie służby specjalne planują serię prowokacji, polegających m.in. na wysadzaniu w powietrze budynków mieszkalnych na swoim terytorium; odpowiedzialnością byliby obarczeni Ukraińcy. Poinformował o tym w środę portal RBK, powołując się na szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryła Budanowa.

Oprócz wysadzania domów, szpitali i szkół, rosyjskie służby mają też planować uderzenia rakietowe na terytorium Rosji.

Celem tego rodzaju działań ma być umocnienie antyukraińskich nastrojów w społeczeństwie rosyjskim i jego konsolidacja.

15:40

W obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy strącono dwa samoloty rosyjskie - poinformował w środę szef władz tego regionu, Ołeh Syniehubow. Informację potwierdziło dowództwo ukraińskich sił powietrznych.

Portal Ukraińska Prawda, powołując się na armię ukraińską, podał, że chodzi o samolot myśliwsko-bombowy Su-34 i myśliwiec Su-30.

14:40

Niezwykłą operację przeprowadzono w szpitalu w Kijowie. Chirurdzy uratowali życie ukraińskiemu żołnierzowi, który został postrzelony przez Rosjan. Nagranie z sali operacyjnej obiegło media społecznościowe.



14:14

Półtoramiesięczne dziecko i 12-letni chłopiec zginęli w wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Potwierdziła także doniesienia, że liczba dzieci, które zginęły w czasie wojny na Ukrainie wynosi już 191.

13:47

We wstępnym sprawozdaniu misji ekspertów powołanej przez OBWE udokumentowano "katalog nieludzkich działań" rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, w tym zbrodni wojennych - oświadczył przedstawiciel USA w OBWE Michael Carpenter.

Katalog "zawiera dowody na bezpośrednie celowanie w cywilów, ataki na instytucje medyczne, gwałcenie, egzekucje, szaber i przymusowe deportacje cywilów do Rosji" - przekazał Carpenter, cytowany przez agencję Reutera.

Masowy grób w Buczy / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

13:27

Rosyjscy żołnierze rozstrzelali sześciu mężczyzn i jedną kobietę w miejscowości Prawdyne w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna. Do zbrodni miało dojść w jednym z domów, który został następnie wysadzony w powietrze. "Okupanci zamierzali zatrzeć w ten sposób ślady zbrodni" - przekazano w komunikacie prokuratury.

13:15

Premier Szwecji Magdalena Andersson chce, by jej kraj został członkiem NATO jeszcze w czerwcu - podał dziennik "Svenska Dagbladet". Może się to stać na szczycie Sojuszu w Madrycie w dniach 29-30 czerwca.

13:08

Finlandia podejmie decyzję w sprawie swojego członkostwa w NATO w ciągu kilku tygodni - powiedziała premier Sanna Marin na konferencji prasowej w Sztokholmie. Zapewniła, że jest świadoma różnic w statusie państwa współpracującego i państwa członkowskiego Sojuszu.

13:05

Zniszczone domy we wsi Mikhailovka w Doniecku. Ostrzał rosyjskich oddziałów przeżył 77-letni mężczyzna, strażacy wyciągnęli spod gruzów domu jego pupila. Zobacz wzruszający film:

13:02

Od ponad miesiąca żyją osobno. Ołena Zełenska, kontakt ze swoim mężem, prezydentem Ukrainy utrzymuje wyłącznie telefonicznie. O kulisach związku, a także Ukraińcach doświadczonych wojną pierwsza dama opowiedziała w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN. "Celem numer jeden jesteśmy wszyscy" - ostrzegła Zełenska.

12:49

W zależności od tego, jak wahają się ceny ropy naftowej na rynku, to tak samo będzie się zmieniała cena paliw, aczkolwiek cena ropy naftowej od momentu agresji Rosji na Ukrainę jest na podobnym poziomie, a cena paliw rośnie, więc to też jest zastanawiające - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu.

12:47

Polski Kościół przekazał szczegółowe dane dotyczące jego pomocy uchodźcom z Ukrainy. Polskie parafie i zakony od początku wojny do końca marca udzieliły uchodźcom pomoc finansową o łącznej wartości ok. 121 mln złotych i przekazały dary o wartości 121 milionów.

12:33

Zwłoki ponad 1500 rosyjskich żołnierzy, których nikt nie chce odebrać, znajdują się w kostnicach miasta Dniepr - poinformował wicemer Mychajło Łysenko w wywiadzie dla portalu Nastojaszczeje Wriemia.

Mamy nadzieję, że część rosyjskich matek zdoła przyjechać i zabrać swoich synów, których wychowywały całe życie. Mamy już cztery chłodnie zapełnione trupami rosyjskich żołnierzy - powiedział Łysenko.

I dodał: "To są przecież czyjeś dzieci. Wychowywały ich matki, kochały ich, chodziły z nimi 1 września do szkoły. Zorganizujemy wszystko, ale niech chociaż zabiorą zwłoki swoich synów".

12:30

Rosyjscy najeźdźcy chcą oczyścić centrum Mariupola ze zwłok i gruzu, by urządzić tam paradę wojskową na obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa, jeśli ich plan zdobycia miasta się powiedzie - podała agencja Ukrinform, cytując doradcę mera Petra Andriuszczenkę.

Andriuszczenko napisał na Telegramie, że prokremlowski, kolaborujący z Rosjanami samozwańczy mer Mariupola Kostiantyn Iwaszczenko otrzymał takie wytyczne od najeźdźców.



12:27

Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy - Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nauseda - są już w Kijowie - przekazała Kancelaria Prezydenta RP. Przywódcy spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



11:37

Rosyjskie wojska terroryzują i chcą zniszczyć ludność Ukrainy; stosują wobec niej m.in. zabronioną broń fosforową - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w parlamencie Estonii. Nie ma takiej zbrodni, której nie popełniliby dotąd okupanci na Ukrainie - dodał.

Unia Europejska nie może być sponsorem wojny i deportacji cywilów. Wzywam do wdrożenia nowego pakietu sankcji UE wobec Rosji, obejmującego całkowitą blokadę rosyjskich banków i embargo na dostawy rosyjskiej ropy naftowej - zaapelował Zełenski.

11:35

W wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu ostatniej doby zginęło siedmiu mieszkańców obwodu charkowskiego, a 22 osoby zostały ranne - przekazał na Telegramie szef regionalnych władz Ołeh Syniehubow. "Wśród ofiar śmiertelnych jest też dwuletni chłopczyk, który zmarł w szpitalu w wyniku obrażeń odniesionych przed kilkoma dniami" - relacjonował Syniehubow.

11:32

Władze Rosji poleciły swym wojskom, aby niszczyły dowody zbrodni popełnionych na Ukrainie przez żołnierzy rosyjskich; stało się to po międzynarodowym nagłośnieniu zbrodni w Buczy - poinformował ukraiński wywiad wojskowy na Telegramie.



Telegram

11:31

Na Ukrainie pojawiło się w ostatnim czasie nowe słowo "macronować", które oznacza brak działania w trudnej sytuacji - pisze "Le Parisien". Ukraińcy mają żal do Francji za brak wystarczających działań w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, a do francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona za to, że nie przyjechał dotąd do Kijowa - dodaje dziennik.

11:30

Żołnierze 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, broniący Mariupola, przeprowadzili trudną i bardzo ryzykowną operację, dzięki której udało im się połączyć z pułkiem Azow - przekazał na Facebooku doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

10:28

Wieś Nowodanyliwka w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy, została ostrzelana przez wojska rosyjskie pociskami fosforowymi; doszło do pożaru - poinformował rzecznik władz obwodowych Iwan Arefjew na Facebooku.

Jak powiedział, zapalił się dach budynku mieszkalnego. Pożar został już ugaszony, nikt nie ucierpiał. We wtorek Rosjanie ostrzelali pociskami fosforowymi wieś Nowojakowliwka, również w obwodzie zaporoskim.



10:19

"Cmentarz" samochodów w Buczy. Rosjanie strzelali do mieszkańców, którzy autami próbowali wyjechać z miasta.

10:18

Jeżeli ktoś kwestionuje masakrę w Buczy, w taki sposób, w jaki czyni to premier Węgier Viktor Orban, to ewidentnie ma coś nie tak z percepcją - ocenił wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

10:05

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zadeklarowała podczas konferencji darczyńców 9 kwietnia - w ramach kampanii na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine" - 1 mld euro na pomoc dla nich. Zarówno polscy dyplomaci, jak i przedstawiciele KE byli wówczas zaskoczeni tą deklaracją. Skąd te dodatkowe pieniądze? - zastanawiał się przedstawiciel KE. Dziwił się również polski dyplomata. Zapytaliśmy o to KE od razu w sobotę. Ludzie z delegacji Ursuli von der Leyen nie wiedzieli. Mówili, że dowiedzieli się o tym tuż przed ogłoszeniem. Ponowiliśmy pytanie, wciąż nie ma konkretów. Czekamy na odpowiedź - mówił.

10:04

Ponad 100 tys. ludzi wciąż czeka na ewakuację z Mariupola - powiedział w wystąpieniu telewizyjnym mer tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy Wadym Bojczenko.

10:00

Około 19 800 żołnierzy, a także 158 samolotów i 143 śmigłowce straciły siły rosyjskie od początku wojny przeciw Ukrainie - poinformował na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Oprócz tego wojska rosyjskie straciły m.in. 739 czołgów, 1964 transportery opancerzone, 358 systemów artyleryjskich, 115 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 64 systemy przeciwlotnicze, 1429 samochodów, 7 okrętów, 76 cystern z paliwem, 132 drony.

09:30

Tak teraz wygląda Borodzianka.

09:24

Pod znakiem powrotu do normalności po dwóch latach reżimu sanitarnego z powodu pandemii i w kontekście wojny na Ukrainie w Watykanie odbędą się uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka. Kontrowersje dotyczą drogi krzyżowej w Koloseum, która może zamienić się w dyplomatyczny incydent między Ukrainą a Stolicą Apostolską.

09:16

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,7 mln osób - poinformowała rano Straż Graniczna. We wtorek funkcjonariusze odprawili niemal 24 tys. podróżnych, a w środę do godziny 7 rano - 5,5 tys.

09:16

Nowy rosyjski dowódca generał Aleksandr Dwornikow ma scentralizować dowodzenie działaniami militarnymi na Ukrainie, bo brak koordynacji i słabe planowanie są obok zaciętego oporu Ukraińców głównymi przyczynami niepowodzeń Rosji - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

08:58

Rosjanie ostrzelali stację kolejową w środkowej Ukrainie - taką informację przekazał Ołeksand Kamyszyn z ukraińskich kolei. Nie podał nazwy stacji, która została w nocy ostrzelana, ale ukraińskie media donoszą, że było to na odcinku Szepietówka - Berdyczów. Nie wiadomo, czy tą trasą jedzie pociąg z prezydentem Andrzejem Dudą Polski do Kijowa.

Wiadomo, że żaden z pasażerów i pracowników kolei nie został ranny podczas ostrzału, ale ze względów bezpieczeństwa zmieniono trasę i rozkład dla części pociągów pasażerskich.

08:47

Żadne korytarze humanitarne nie zostaną dziś otwarte w Ukrainie - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk na Telegramie. Jak podkreśliła, żołnierze rosyjscy zablokowali w obwodzie zaporoskim autobusy mające służyć do ewakuacji, a w obwodzie ługańskim łamią zawieszenie broni.

08:40

Luksusowy jacht Amadea, należący do rosyjskiego oligarchy Sulejmana Kierimowa, zacumował w porcie na Fidżi - informuje strona śledząca ruch statków The Marine Traffic. Rząd Fidżi na razie nie skomentował tych doniesień. Informację przekazała też gazeta "The Fiji Times".

08:26

Obawiam się, że odbicie Mariupola na chwilę obecną jest nierealne, zabrzmi to może trochę drastycznie, ale posługując się analogią do partii szachów - trzeba coś poświęcić, żeby uzyskać przewagę w innym obrębie szachownicy, żeby wygrać partię. Tym innym obrębem szachownicy jest Donbas - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM gen. Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

08:24

Rosja wysyła na wojnę "ochotników" i wprowadziła na obszarach przygranicznych żółty alert zagrożenia terrorystycznego, najpewniej po to, by zorganizować przerzut wojsk na Ukrainę - napisano w komunikacie sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych.

"Okupanci wciąż wysyłają na Ukrainę tak zwanych ochotników. Według dostępnych informacji batalion liczący około 400 ludzi został utworzony w obwodzie leningradzkim. Składa się wyłącznie z żołnierzy z doświadczeniem bojowym. Zostali wysłani na Ukrainę, by wspomóc jednostki 42. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych 8. Armii Ogólnowojskowej" - napisano w komunikacie.

08:22

Co najmniej 191 dzieci zginęło, a 349 zostało rannych w wyniku działań zbrojnych od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna na Telegramie.

Prokuratura podała, że podczas badania przestępstw popełnionych przez wojska rosyjskie w miejscowościach Borodzianka i Korolówka w obwodzie kijowskim znaleziono spalone ciała 16-letniej dziewczynki i 10-letniego chłopca.

Natomiast podczas poniedziałkowego ostrzału cywilnej infrastruktury w Charkowie zginęło półtoramiesięczne niemowlę i 12-letnie dziecko. Czworo kolejnych dzieci w wieku jednego roku, 4, 5 i 9 lat zostało rannych. Tego samego dnia ciężko ranna została 15-latka w obwodzie chersońskim.

08:20

Kluczowy dla Rosji most w pobliżu stacji Szebiekino w obwodzie biełgorodzkim, znajdujący się zaledwie kilka kilometrów od granicy z Ukrainą, został zniszczony - informują zagraniczne media. Nie wiadomo, czy był to wynik dywersji.

08:11

Rosja wciąż bombarduje z powietrza Mariupol i rozpoczyna ofensywę w pobliżu kombinatu metalurgicznego Azowstal i portu morskiego - napisano rano w sprawozdaniu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły rosyjskie w dalszym ciągu atakują infrastrukturę cywilną w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy oraz w obwodzie zaporoskim na południu kraju.

W ciągu ostatnich 24 godzin obrońcy Ukrainy odparli sześć rosyjskich ataków, zniszczyli dwa pojazdy i trzy systemy artyleryjskie nieprzyjaciela w obwodach ługańskim i donieckim na wschodzie kraju; siły powietrzne zestrzeliły natomiast rosyjski samolot szturmowy Su-25 - dodano w komunikacie.

08:10

W podkijowskiej Buczy rozpoczyna się ekshumacja ciał z drugiej zbiorowej mogiły odkrytej na obszarze miasta. Policjanci i biegli prokuratury podejrzewają, że w tym grobie leży 65 cywilów zabitych przez Rosjan w czasie, gdy okupowali Buczę. W Buczy potwierdzono dotąd 403 ofiary rosyjskiej okupacja.

07:25

Z doniesień mediów i analizy zdjęć satelitarnych wynika, że Rosja gromadzi wojska w co najmniej trzech miejscach przy granicy z Ukrainą - podała stacja BBC. Eksperci i ukraińscy urzędnicy spodziewają się nasilonej rosyjskiej ofensywy na Donbas.

Według BBC Rosja gromadzi żołnierzy i sprzęt wojskowy w obwodach biełgorodzkim i woroneskim oraz w pobliżu miasta Matwiejew Kurhan w obwodzie rostowskim. CNN informowała we wtorek, że zlokalizowała koło tej miejscowości dużą kolumnę rosyjskiego wojska, zmierzającą w stronę Donbasu.

07:24

Ślady wybuchów wskazują, że atak na dworzec kolejowy w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy, w którym zginęło ponad 50 osób, został przeprowadzony przy użyciu zakazanej przez wiele krajów amunicji kasetowej - poinformowała brytyjska stacja BBC.

06:02

Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii, przebywa w Ukrainie i jedzie do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - poinformował PAP rano szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Naszym celem jest wsparcie prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie - powiedział PAP Kumoch, który wraz z szefem BBN Pawłem Solochem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem towarzyszy prezydentowi.

05:35

Od rozpoczęcia inwazji wszczęto ponad 3050 postępowań karnych w związku ze zbrodniami popełnionymi przez Rosjan w obwodzie kijowskim - poinformował Andrij Niebytow, szef policji ukraińskiej w relacji agencji Ukrinform powołującej się na MSW Ukrainy.

Policja wszczęła 233 postępowań karnych za zamachy na integralność terytorialną i nienaruszalność terytorium Ukrainy. 1463 postępowania dotyczą pogwałcenia praw i zwyczajów wojennych przez Rosjan.

Jak poinformował Niebytow w rejonie Kijowa znaleziono i zbadano już ponad 720 ciał cywilów. Los dalszych 200 osób pozostaje nieznany.



05:06

Naszą relację z 49. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowania najważniejszych informacji z nocy:

- Działania ofensywne armii ukraińskiej spowodowały przesunięcie linii frontu z rejonu Krzywego Rogu głęboko do obwodu chersońskiego i umożliwiły wyzwolenie ponad 15 miejscowości - poinformował szef wojskowej administracji Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkul cytowany przez agencję Ukrinform. Według Wilkula niektóre z wyzwolonych wsi w obwodzie chersońskim były kontrolowane przez wroga przez tydzień, inne przez miesiąc. Ich mieszkańcy opowiadają przerażające historie. W obwodzie chersońskim siły rosyjskie blokowały "zielone korytarze" służące do dostarczania żywności i leków. Najeźdźcy porywali też członków miejscowych władz i lokalnych aktywistów.

- Zdjęcia satelitarne wykazały, że Rosja koncentruje siły lotnicze na lotnisku w Lipiecku (miasto obwodowe w zach. Rosji, nad rzeką Woroneż) - poinformowało Radio Swoboda, na które powołuje się agencja Ukrinform. Liczba myśliwców i bombowców zwiększyła się tam, w porównaniu z końcem marca, dwukrotnie. Zdaniem ekspertów maszyny zostały przerzucone z lotnisk na Białorusi. Wskazuje się, że informacje te należy wiązać ze spodziewaną ofensywą sił rosyjskich w Donbasie, na wschodzie Ukrainy.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował w nocy wymianę prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka na ukraińskich jeńców wojennych przebywających w rosyjskiej niewoli. Powiedział też, że nie można obecnie potwierdzić, iż Rosjanie użyli w Mariupolu broni chemicznej.