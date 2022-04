Prezydent USA Joe Biden ogłosił zatwierdzenie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 800 mln dolarów. W jego skład wejdą m.in. systemy artyleryjskie, pojazdy opancerzone oraz śmigłowce.

Joe Biden / STEVE POPE / PAP/EPA

Nowy pakiet pomocy będzie zawierał wiele z wysoce skutecznych systemów broni, które już dostarczamy, a także nowe zdolności skrojone pod szerszy atak Rosji, którego spodziewamy się na wschodniej Ukrainie - powiedział Biden w oświadczeniu po środowej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wśród nowego sprzętu, który ma być przekazany Ukrainie wymienił systemy i amunicję artyleryjską, pojazdy opancerzone oraz dodatkowe śmigłowce.

Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy obejmie m.in. 18 haubic 155mm, 200 transporterów opancerzonych M113, 11 śmigłowców Mi-17 i 300 dronów-kamikadze Switchblade, a także drony morskie - przekazał rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że kilka innych krajów wysłało Ukrainie czołgi T-72.



Jak podkreślił Kirby, haubice holowane 155mm wraz z 40 tys. pocisków, to pierwszy zestaw artyleryjski, który USA wyślą Ukrainie; są one bezpośrednią odpowiedzią na prośby Kijowa. Rzecznik podkreślił, że jeśli będzie potrzeba, Ameryka wyśle dodatkowe egzemplarze tych systemów.



Ukraińcy jasno powiedzieli, że w walce, która nadchodzi, artyleria jest kluczową potrzebą - powiedział Kirby. Zaznaczył, że obsługa sprzętu będzie wymagać szkoleń, jednak nie będą one zbyt długie.

Prezydenci rozmawiali niemal godzinę

Wcześniej Biały Dom przekazał, że prezydent USA Joe Biden odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



"Prezydent Biden zadzwonił do prezydenta Zełenskiego, by poinformować go na temat kontynuowanego wsparcia USA dla Ukrainy" - przekazał przedstawiciel Białego Domu dziennikarzom. Dodał, że rozmowa trwała blisko godzinę.

Zełenski przekazał na Twitterze, że środowa rozmowa z Bidenem dotyczyła dodatkowego pakietu wsparcia obronnego i ewentualnej pomocy makrofinansowej.