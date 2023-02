​Prezydent USA Joe Biden zamierza przylecieć do Polski pod koniec lutego, by uhonorować rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowała telewizja NBC News, powołują się na swoje źródła.

Joe Biden / JIM LO SCALZO / POOL / PAP/EPA

Jak podaje NBC News, Biden zamierza przylecieć do Polski pod koniec lutego. Rozmówcy telewizji zaznaczają, że wiele może się zmienić - plan wizyty będzie sfinalizowany dopiero, gdy ogłosi to Białym Dom.

W piątek szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz po spotkaniu z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'iem Sullivanem oraz wiceszefową amerykańskiej dyplomacji Wendy Sherman w Waszyngtonie powiedział, że Joe Biden w najbliższym czasie przyjedzie do Polski.

Jak wiemy z ust samego prezydenta Bidena, zamierza on przyjechać do Polski. Dzisiejsza rozmowa dotyczyła tych planów na najbliższy czas. Oczywiście szczegóły takiej wizyty będą przekazywane wtedy, kiedy zostanie ustalona konkretna data, ale ta dzisiejsza moja rozmowa (...) to był duży krok naprzód - oświadczył Przydacz podczas briefingu prasowego

Pod koniec stycznia Biden, pytany przez dziennikarzy o wyprawę do Polski, powiedział, że poleci, "ale nie wie jeszcze kiedy".

Amerykańskie media wcześniej informowały, że Bidenowi zależy na wyprawie do Europy w okolicę rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku.

Biden chce w ten sposób zwrócić uwagę na ukraiński opór wobec Rosji i podkreślił solidarność Amerykanów z Kijowem, zwłaszcza w momencie, gdy konflikt wchodzi w nową fazę.

Na razie nie wiadomo, czy Joe Biden odwiedzi inne europejskie kraje podczas swojej wizyty.