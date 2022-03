Co najmniej trzy silne eksplozje słychać było po 5:30 rano we Lwowie. Poprzedził je alarm przeciwlotniczy. Mieszkańcy, w tym nasi specjalni wysłannicy do Lwowa Mateusz Chłystun i Roch Kowalski, musieli uciekać do schronu. Zostały ostrzelane lotnicze zakłady naprawcze i obiekty, które mieszczą się w pobliżu lotniska. Mer miasta przekazał, że nie ma rannych.

W internecie pojawiło się kilka nagrań, na których widać słup czarnego dymu w okolicach lwowskiego lotniska. Ich autorzy mówią, że obudził ich huk wybuchów. Słychać było dokładnie trzy eksplozje. Przy lotnisku znajdują się też lotnicze zakłady naprawcze. Jak relacjonował w Faktach o 6:30 Mateusz Chłystun, "przed chwilą tu przez centrum Lwowa, przyjechało kilkanaście wozów straży pożarnej i kilka karetek". Mer Lwowa potwierdził, że do wybuchów doszło w pobliżu lotniska. Rosyjskie rakiety trafiły rano w obiekty w okolicach lotniska we Lwowie, ale nie w samo lotnisko - napisał na Telegramie Andrij Sadowy. Ostrzelane zostały lotnicze zakłady naprawcze i obiekty, które mieszczą się w pobliżu lotniska. Mer miasta przekazał, że nie ma rannych. W kierunku Lwowa wystrzelono sześć rakiet z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym - podało rano dowództwo sił powietrznych Zachód, na które powołuje się agencja Interfax-Ukraina. Według komunikatu mogły to być rakiety X-555. "Dwie rakiety zostały zestrzelone przez wojska rakietowe dowództwa powietrznego Zachód" - podano. Jak informuje Roch Kowalski, policja zamknęła okolice lotniska. Służby nie wpuszczają nikogo w obrębie około 2 km wokół portu. Wokół jest sporo policyjnych radiowozów, są punkty kontrolne. O godz. 9 czasu polskiego nad lotniskiem nie unosił się już dym, co może oznaczać, że pożar został już ugaszony. Niespełna kilometr od miejsca, gdzie spadły rosyjskie rakiety, znajdują się domy jednorodzinne i osiedle kilkunastopiętrowych bloków. Mieszkańcy, z którymi rozmawiali specjalni wysłannicy, są przerażeni. Niektórzy mówią, że rozważają ewakuację z bezpiecznego - jak dotąd - Lwowa. Jak przypomina nasz drugi specjalny wysłannik Roch Kowalski, Lwów do tej pory nie był celem Rosjan. "Ale mówiąc szczerze, mieszkańcy spodziewali się nalotów, szczególnie w okolicach lotniska" - zaznacza Roch Kowalski. Było to bowiem ostatnie w Ukrainie niezniszczone lotnisko. Zobacz również: Pociski Javelin, systemy Stinger. Jaką broń Ukraina otrzyma od USA?

Anders Fogh Rasmussen o pokojowej misji NATO: Nie powinniśmy niczego wykluczać Opracowanie: Magdalena Partyła