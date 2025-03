Pierwsze spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej po awanturze w Białym Domu rozpocznie się już o poranku. Jeżeli dzisiejsze rozmowy pokojowe w Arabii Saudyjskiej przebiegną pomyślnie, to USA mogą wznowić pomoc wojskową dla Ukrainy. Tak przynajmniej sugeruje szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Wołodymyr Zełenski poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek, że spotkał się już w Arabii Saudyjskiej z następcą tronu i rozmawiał z nim o warunkach koniecznych do osiągnięcia trwałego pokoju. "Szczegółowo omówiliśmy kroki i warunki potrzebne do zakończenia wojny oraz zapewnienia niezawodnego i trwałego pokoju. Szczególnie podkreśliłem kwestię uwolnienia więźniów i powrotu naszych dzieci" - napisał prezydent Ukrainy.

/ Wojciech Olkusnik/East News / East News Impas zostanie przełamany? Prezydent Ukrainy jest już w Arabii Saudyjskiej, gdzie wtorek upłynie pod znakiem kolejnych amerykańsko-ukraińskich negocjacji. Osobiście Wołodymyr Zełenski nie będzie jednak w nich uczestniczył. To pierwsze spotkanie przedstawicieli obu państw od czasu kłótni ich prezydentów, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, do której doszło 28 lutego. Ukraińska delegacja składa się m.in. z szefa gabinetu prezydenta Andrija Jermaka, ministra spraw zagranicznych Andrija Sybihy oraz ministra obrony Rustema Umierowa. Na czele amerykańskiej delegacji stoi sekretarz stanu Marco Rubio, który powiedział, że jest optymistą przed rozmowami w Dżuddzie. Gdybym nie był, to bym tu nie przyjechał - podkreślił. Rubio potwierdził, że w negocjacjach nie weźmie udziału prezydent Zełenski, ale jednocześnie nie wykluczył nieoficjalnego spotkania z ukraińskim przywódcą. Nie jest takie spotkanie planowane, ale jest możliwe - dodał szef amerykańskiej dyplomacji. W rozmowach Ukrainy z USA w Arabii Saudyjskiej nie przewidziano udziału Rosji. Rozmowy amerykańsko-ukraińskie mają się rozpocząć o godzinie 12:00 czasu lokalnego, czyli o godz. 10:00 czasu polskiego. Nocy wpis Wołodymyra Zełenskiego Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek, że spotkał się w Arabii Saudyjskiej z następcą tronu, księciem Mohammedem ibn Salmanem i rozmawiał z nim na temat kroków w stronę zakończenia wojny z Rosją oraz warunków koniecznych do osiągnięcia trwałego pokoju. "Podkreśliłem konkretnie kwestię uwolnienia jeńców i powrotu naszych dzieci, co mogłoby być kluczowym krokiem budowania zaufania w wysiłkach dyplomatycznych. Znaczna część dyskusji poświęcona była formatom gwarancji bezpieczeństwa" - napisał Zełenski na platformie X. Odniósł się w ten sposób do tysięcy ukraińskich dzieci, uprowadzonych do Rosji po rozpoczęciu przez ten kraj inwazji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku. Zełenski podziękował Mohammedowi ibn Salmanowi, który jest faktycznym władcą Arabii Saudyjskiej, za "jego mądre spojrzenie na sprawy globalne i wsparcie dla Ukrainy". Podkreślił, że Arabia Saudyjska oferuje "kluczową platformę dla dyplomacji". "Ukraińska delegacja pozostanie w Dżuddzie, by we wtorek negocjować z delegacją amerykańską" - napisał dalej, wyrażając nadzieję na "praktyczne rezultaty" tego spotkania. "Stanowisko Ukrainy w tych rozmowach będzie całkowicie konstruktywne" - zapewnił. Prezydent dodał, że przedyskutował z następcą tronu również kwestie dwustronnej współpracy oraz inwestycji w sektorze bezpieczeństwa, energii i infrastruktury, a także odbudowy Ukrainy.