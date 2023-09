Co przeleciało przez polską granicę?

Problem w tym, że naturalną konsekwencją naruszenia przestrzeni powietrznej przez wojskowy śmigłowiec, powinno być poderwanie myśliwców przechwytujących. To zwykła procedura, którą wdraża się natychmiast, gdy śmigłowiec szturmowy przekracza granicę.

Według informacji, którymi dysponuje Hajun, Białoruś nie podjęła żadnych takich działań, chociaż tamtejsze maszyny wojskowe były gotowe. Tego samego dnia odbywały się bowiem ćwiczenia wojskowe Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ).

Na podstawie bierności postawy armii białoruskiej wobec naruszenia tamtejszej przestrzeni powietrznej, Hajun dochodzi do wniosku, że to niekoniecznie Polski śmigłowiec pokonał trasę z Białorusi do Polski.

Tak jak w okolicach Białowieży, to znów mogła być białoruska maszyna, która po raz kolejny wleciała w niedozwoloną przestrzeń.

Oświadczenia strony polskiej o "wierutnym kłamstwie i prowokacji" oraz brak reakcji białoruskich systemów przechwytujących, sugerują, że jest to najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń.