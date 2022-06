W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w Czortkowie w obwodzie tarnopolskim zniszczona została część obiektu wojskowego. 22 osoby są ranne. Wojska rosyjskie zniszczyły w nocy drugi most do Siewierodoniecka i ostrzeliwują trzeci, ostatni - powiadomił szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Dodał, że przeciwnik rzucił wszystkie siły, by "odciąć miasto". Rosja dzięki przewadze liczebnej stopniowo zajmuje tereny wokół Siewierodoniecka i próbuje ją zwiększyć wysyłając na Ukrainę kolejne oddziały, ale będzie musiała polegać na nowych rekrutach lub zmobilizowanych rezerwistach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4 mln osób. Najnowsze informacje dotyczące inwazji Rosji na Ukrainę przekazujemy w naszej relacji z 12.06.2022 r.

Ćwiczenia ukraińskich cywilów / MYKOLA TYS / PAP/EPA

Wojska rosyjskie zniszczyły w nocy drugi most do Siewierodoniecka i ostrzeliwują trzeci, ostatni - powiadomił szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Dodał, że przeciwnik rzucił wszystkie siły, by "odciąć miasto".

W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w Czortkowie w obwodzie tarnopolskim zniszczona została część obiektu wojskowego. 22 osoby są ranne - w tym 12-letnie dziecko - poinformował szef władz obwodu tarnopolskiego Wołodymyr Trusz.

Rosja dzięki przewadze liczebnej stopniowo zajmuje tereny wokół Siewierodoniecka i próbuje ją zwiększyć wysyłając na Ukrainę kolejne oddziały, ale będzie musiała polegać na nowych rekrutach lub zmobilizowanych rezerwistach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4 mln osób.

13:26

"Rosja wykorzystuje przewagę liczebną i artyleryjską do stopniowego przejmowania terenów w Siewierodoniecku i okolicach. Rosja nadal stara się wygenerować więcej jednostek bojowych do wysłania na Ukrainę. W ostatnich tygodniach prawdopodobnie rozpoczęła przygotowania do rozmieszczenia trzecich batalionów w niektórych formacjach bojowych. Większość brygad zazwyczaj angażuje do działań w danym momencie maksymalnie dwa z trzech batalionów. Trzecie bataliony w brygadach często nie są w pełni obsadzone - Rosja będzie prawdopodobnie musiała polegać na nowych rekrutach lub zmobilizowanych rezerwistach, aby wysłać te jednostki na Ukrainę. Jednoczesne rozmieszczenie wszystkich trzech batalionów prawdopodobnie ograniczy długoterminową zdolność tych formacji do regeneracji sił bojowych po zakończeniu operacji" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

13:01

Mieszkańcy okupowanego Chersonia zignorowali obchody Dnia Rosji zorganizowane dziś przez rosyjskie władze okupacyjne - podaje portal Suspilne, powołując się na przedstawicieli ukraińskich władz lokalnych.

Większego wstydu Rosja nie mogła sobie wyobrazić. Z Chersonia było tam 30-40 osób - powiedział Suspilnemu przewodniczący rady obwodu Ołeksandr Samojłenko.



Informacje na temat obchodów w obwodzie są trudne do zweryfikowania. W YouTube pojawiło się nagranie z obchodów w Chersoniu, na którym widać niewielką scenę przy pomniku ks. Potiomkina. Wokół na placu widoczna jest grupy ludzi, w sumie ok. 100 osób. Zespół w strojach utrzymanych w stylistyce wojskowej wykonał "program artystyczny".



12:50

11:28

Wypracowanie przez państwa członkowskie wspólnego stanowiska w sprawie przyjęcia Ukrainy do UE będzie wyzwaniem. Mam nadzieję, że za 20 lat, kiedy spojrzymy wstecz, będziemy mogli powiedzieć, że postąpiliśmy słusznie. Ukraina dużo osiągnęła w ciągu ostatnich 10 lat, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia - powiedziała grupie dziennikarzy przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

11:25

Kilka bojowych wozów piechoty Marder które zostały wycofane ze służby w niemieckiej armii i przeszły modernizację jest gotowych do użycia, mogłyby zostać natychmiast dostarczone na Ukrainę - informuje "Bild am Sonntag", prezentując zdjęcia pięciu zmodernizowanych maszyn.

Jesteśmy w trakcie odnawiania 100 bojowych wozów piechoty Marder, pierwsze pojazdy są już gotowe - powiedział gazecie dyrektor generalny koncernu Rheinmetall Armin Papperger. O tym, kiedy i gdzie Marder zostanie dostarczony, decyduje rząd niemiecki - dodał.

W magazynach Rheinmetall znajduje się też 88 czołgów Leopard 1 i kolejne Leopard 2 do modernizacji. Według oceny Pappbergera, Marder jest nadal skutecznym wozem bojowym, używanym także przez Bundeswehrę - np. na Litwie.



11:24

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu charkowskiego Ukrainy w ciągu ostatniej doby - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

"W sumie w ciągu doby w obwodzie jest czworo rannych - trzy osoby w rejonie charkowskim, jedna osoba w Bałakliji. Niestety, trzy osoby zginęły - jedna osoba w rejonie czuhujiwskim, dwie w miejscowości Zołocziw" - powiadomił Syniehubow w Telegramie.

Ostrzeliwane były dzielnice Charkowa, a także rejony czuhujiwski i iziumski. W wyniku ostrzałów wybuchły pożary.



10:44

Zrujnowano część obiektu wojskowego. Uszkodzone zostały cztery cywilne budynki pięciokondygnacyjne - powiedział Trusz. Jak relacjonuje agencja Ukrinform, szef regionu poinformował, że na Czortków spadły cztery pociski rakietowe odpalone z akwenu Morza Czarnego.



10:38

Od 24 lutego Rosjanie stracili na Ukrainie ok. 32150 żołnierzy, 1430 czołgów, w tym 11 w ciągu ostatniej doby i blisko 3,5 tys. pojazdów opancerzonych - 18 z nich w ciągu ostatnich 24 godzin - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zeszłej doby Rosja straciła też trzy zestawy artyleryjskie i cztery wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe - powiadomił sztab.

W sumie rosyjskie straty sztab w Kijowie ocenia na 1430 czołgów, 3484 wozy opancerzone, 715 systemów artyleryjskich, 226 wyrzutni rakietowych, 97 systemów przeciwlotniczych, 212 samolotów, 178 śmigłowców, 582 drony, 13 jednostek pływających oraz 2455 samochodów i cystern.

Największe straty w ciągu ostatniej doby wróg poniósł w rejonie Siewierodoniecka (obwód Ługański) i Bachmutu (obwód doniecki) - dodano.



09:55

Chociaż uwaga mediów skupia się na milionach uchodźców, którzy uciekli z Ukrainy po rosyjskim ataku 24 lutego, również Rosja przeżywa falę emigracji, odczuwalną zwłaszcza w sektorze IT. Według różnych szacunków po wybuchu wojny Rosję opuściło od 150 do 300 tys. osób. Większość z nich udała się do państw byłego ZSRR.

09:06

W rosyjskim ostrzale rakietowym w rejonie Czortkowa w obwodzie tarnopolskim, na zachodzie Ukrainy, ranne zostały dzieci - poinformował szef obwodu tarnopolskiego Wołodymyr Trusz. Do ostrzału doszło w sobotę wieczorem.

Szef obwodu poinformował, że wszyscy poszkodowani otrzymali pomoc. "Na szczęście nie ma zabitych" - przekazał Trusz na Telegramie.

Czortków, około 30-tysięczne miasto na Podolu, leży niecałe 160 km na południowy wschód od Lwowa.

09:05

W Mariupolu stoją ciężarówki, na których transmitowane są rosyjskie propagandowe programy telewizyjne.

09:01

Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 24,9 tys. osób.



08:34

Trwają walki o Siewierodonieck w obwodzie ługańskim Ukrainy - powiadomił rano szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że bardzo trudna jest sytuacja w Toszkiwce, gdzie Rosjanie próbują przełamać ukraińską linię obrony.

Według Hajdaja w obwodzie ługańskim jest najtrudniejsza sytuacja w całym kraju, a ostrzałów w regionie jest tak dużo, że nie można ich policzyć.

Miejscowości obwodu są nieustannie ostrzeliwane z artylerii. W sobotę znowu zniszczona była infrastruktura - po dziesięć budynków w Zołotym i Wrubiwce, dwa w Mikołajiwce, cztery - w Lisiczańsku. Zburzono centrum handlowe i sklep.



Nikt nie może jednak powiedzieć, ile ofiar było w ciągu ostatniej doby w Siewierodoniecku, gdzie toczą się intensywne walki - przekazał Hajdaj.



07:40

Pięcioro cywilów zginęło w wyniku rosyjskiego ostrzału wsi Koroboczkyne w obwodzie charkowskim Ukrainy - powiadomiła lokalna policja. Wieczorem pocisk trafił w dom mieszkalny.

"(Rosjanie) trafili w dom mieszkalny. Zginęło pięć osób, które w tym domu mieszkały. Dom jest całkowicie zniszczony" - poinformował przedstawiciel policji Serhij Bołwinow na Facebooku .



07:04

W ciągu minionej doby wojska rosyjskie straciły do 150 żołnierzy i ponad 42 jednostki sprzętu wojskowego, w tym 10 czołgów - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie.



Sztab informuje o trwającym szturmie w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim i walkach w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie ostrzeliwują pozycje ukraińskie z artylerii. Ostrzał rosyjski utrzymuje się na kierunkach: Słowiańska, Limanu, Bachmutu.

Na północy Ukrainy Rosjanie ostrzeliwują infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim. Na kierunku Charkowa prowadzili ostrzały infrastruktury cywilnej w rejonie miejscowości: Wirnopilla, Petriwka, Czepila, Chrestyszcza - informuje sztab.



06:45

Z Lisiczańska w obwodzie ługańskim Ukrainy ewakuowano 30 osób, w tym troje dzieci - poinformował szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Podkreślił, że w sąsiednim Siewierodoniecku, gdzie trwają walki, nie ma już możliwości ewakuacji.

"Uratowano jeszcze około 30 osób, w tym troje dzieci. Doświadczenie Siewierodoniecka przeraża ludzi i mieszkańcy zgadzają się na opuszczenie domów" - napisał Hajdaj na komunikatorze Telegram.

Jak poinformował, Lisiczańsk jest "mocno ostrzeliwany, ale do miasta zawieziono pomoc humanitarną".

"W Siewierodoniecku nie ma ewakuacji, nie ma też możliwości dowiezienia jedzenia i lekarstw" - dodał szef obwodu.

06:27

Przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE wzmocni zarówno Ukrainę jak i całą Unię Europejską - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo po wczorajszych rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

Jesteśmy obecnie z Unią Europejską w jednej drużynie - i ta drużyna musi wygrać - powiedział Zełenski.

Co jeszcze musi się wydarzyć w Europie, aby stało się jasne dla sceptyków, że właśnie fakt trzymania Ukrainy poza Unią działa przeciwko Europie? - zapytał ukraiński prezydent.

06:24

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko oświadczył, że w okupowanym mieście Rosjanie budują obiekt mieszkalny i zaraz obok niego - umocnienia bojowe. Według Andriuszczenki świadczy to o tym, że mieszkańcy zostaną użyci jako "żywe tarcze".

O rozpoczęciu prac budowlanych i fortyfikacyjnych ukraińskie władze miasta dowiedziały się od mieszkańców. Andriuszczenko napisał na komunikatorze Telegram, że nastąpiły "ostrożne ogłoszenia" ze strony władz okupacyjnych, iż w miejscu tym powstają modułowe domy dla osób, które straciły dach nad głową. Sprawdzając te informacje w kilku źródłach, urzędnicy ukraińscy ustalili, że "władze okupacyjne planują budowę domów modułowych z wieloma mieszkaniami, o technologii podobnej do budowy centrów handlowych" - relacjonuje Andriuszczenko.

Jednocześnie - dodał - "kilkaset metrów od budynków okupanci przygotowują linię obrony, w tym okopy dla ciężkiego sprzętu".

"Takie rozmieszczenie fortyfikacji uniemożliwia ataki artyleryjskie na umocnienia okupantów" - wyjaśnił Andriuszczenko.



06:15

Wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kombinatem chemicznym Azot w Siewierodoniecku, w którym schroniły się setki cywilów. Trwają tam zacięte walki - poinformował w nocy szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Wcześniej Hajdaj oświadczył, że rosyjski ostrzał tej fabryki spowodował olbrzymi pożar, bowiem pociski uszkodziły zbiornik z łatwopalnymi materiałami.

"Informacje jakoby zakłady Azot zostały zablokowane (przez wojska rosyjskie) są kłamstwem" - napisał Hajdaj na Telegramie.

"Nasze siły utrzymują pozycje w dzielnicy przemysłowej Siewierodoniecka i niszczą armię rosyjską w mieście" - dodał. Przyznał jednak, że Rosjanie kontrolują obecnie większość Siewierodoniecka.

Według władz ukraińskich w kilku schronach pod fabryką Azot znajduje się ok. 800 osób, w tym 200 pracowników fabryki i 600 mieszkańców miasta

Trwające już od tygodni walki o Siewierodonieck, niewielkie miasto w obwodzie ługańskim, zrównały z ziemią znaczną jego część. Walki o Siewierodonieck są oceniane jako jedne z najbardziej zaciętych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego.