Rosjanie trafili dwiema rakietami w hotel w centrum Charkowa. Rannych jest 11 osób. Wśród nich są dziennikarze tureckiej gazety - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow. "Mężczyźni w wieku podlegającym mobilizacji powinni być na Ukrainie i pomagać państwu; omówiliśmy dziś tę kwestię z premier Estonii Kają Kallas" - powiedział w czwartek w Tallinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, biorąc udział we wspólnej konferencji prasowej z premier Kallas. Siły Federacji Rosyjskiej na okupowanych terytoriach Ukrainy liczą 462 tysiące żołnierzy i cierpią na deficyt amunicji – oświadczył przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Wadym Skibicki. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Moskwa może wysłać do walki jeszcze 300 tys. więźniów. Czwartek jest 687. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji z 11.01.2024 r.

Służby podczas przeszukiwania zniszczonego budynku w Charkowie / Yevhen Titov / PAP

20:46

Prezydent Ukrainy ocenił, że sytuacja na froncie jest obecnie bardzo trudna, Ukrainie nie wystarcza uzbrojenia. Gdyby Rosjanie nie kontrolowali przestrzeni powietrznej i gdybyśmy mieli wystarczającą liczbę systemów obrony przeciwlotniczej, zniszczylibyśmy ich lotnictwo - oznajmił Zełenski.

Ukraina nie robi dużych kroków naprzód, ponieważ oni (Rosjanie) kontrolują niebo - przyznał. Jeśli nie odblokujemy nieba, będziemy stać tam, gdzie jesteśmy, a oni będą przygotowywać działania kontrofensywne - dodał prezydent.

Zełenski zaznaczył, że Rosja w ogóle nie chce pokoju i gromadzi ludzi do wojska. Wiemy skąd będą ich brać. Mają jeszcze 300 tys. więźniów - zauważył. Zwrócił też uwagę na mobilizację młodych mężczyzn na okupowanych ukraińskich terytoriach.

20:33

44 proc. wszystkich części elektronicznych, które importuje Rosja w celu produkcji broni, zostało wytworzonych w zachodnich przedsiębiorstwach - wynika z badania przeprowadzonego m.in. przez Kijowską Szkołę Ekonomii.

Badacze przeanalizowali dane dotyczące importu do Rosji 2797 części wykorzystywanych do produkcji rosyjskiej broni, m.in. czujników, mikroczipów i systemów nawigacyjnych.

Wśród nich są zwłaszcza elementy produkowane przez amerykańskie firmy Intel, Analog Devices, AMD i Texas Instruments. Jeśli chodzi o narzędzia kierowane cyfrowo, prowadzi natomiast niemiecki Siemens.

19:30

"Siły ukraińskie utrzymują obronę na wszystkich kierunkach" - poinformował w mediach społecznościowych dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski.

Dowódca napisał o zaciętych walkach na kierunkach kupiańskim, łymańskim (gdzie Rosjanie przesuwają kolejne oddziały szturmowe) i w okolicach Bachmutu.

Siły rosyjskie atakują w stronę Bohdaniwki przy wykorzystaniu pododdziałów "korpusu ochotniczego", próbując stworzyć sprzyjające warunki dla ataku na miasto Czasiw Jar oraz odzyskania utraconych pozycji na wschód od wsi Kliszczijiwka i Kurdiumiwka. W działaniach tych uczestniczą pododdziały wojsk powietrzno-desantowych i strzelców zmotoryzowanych ze składu Floty Północnej - zaznaczył Syrski.

18:45

Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w czwartek z Penny Pritzker, specjalną przedstawicielką USA ds. odbudowy gospodarczej Ukrainy. Jak przekazało MSZ, rozmówcy zgodzili się, że w interesie Zachodu jest nie tylko utrzymanie pomocy militarnej i finansowej dla Ukrainy, lecz także jej zwiększenie.

"Podczas spotkania Pritzker z uznaniem odniosła się do działań podejmowanych przez Polskę na rzecz Ukrainy, w tym do pomocy militarnej oraz wsparcia politycznego. Amerykańska dyplomatka podkreśliła także imponujące zaangażowanie polskiego społeczeństwa oraz działania władz publicznych służące niesieniu wszechstronnej pomocy temu krajowi oraz wsparciu ukraińskich uchodźców w Polsce" - relacjonuje MSZ.

Resort dyplomacji poinformował, że w reakcji na zainteresowanie strony amerykańskiej kwestią protestu transportowców na granicy, minister Radosław Sikorski nawiązał do swojej niedawnej wizyty w Kijowie, przypominając, że udział w niej wzięli także przedstawiciele resortów: infrastruktury i rolnictwa. Zaznaczył, że problemy w relacjach między oboma państwami są rozstrzygane w drodze prowadzonego na bieżąco przez polskie władze dialogu politycznego i eksperckiego.

17:49

"Co do Korei Północnej, to kilka dni temu otrzymaliśmy pierwsze dowody wykorzystania przez armię Rosji rakiet, które zostały wyprodukowane w tym kraju" - przekazał w czwartek portalowi Suspilne prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Dodał, że 2 stycznia zaatakowano centrum Charkowa rakietą małego zasięgu, która została wyprodukowana w Korei Północnej.

15:53

"Broniony przez ukraińską armię przyczółek Krynki na wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim stał się dla rosyjskich wojsk jedną z najstraszniejszych pułapek od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji na sąsiedni kraj; najeźdźcy stracili tam już pięć razy więcej jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego niż Ukraińcy" - powiadomił w czwartek portal Dzerkało Tyżnia.

15:46

24 lutego 2022 roku (w dzień rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę) jako Estonia wybraliście wolność, za co wielce wam dziękuję. Tyrania musi przegrać i musi przegrywać zawsze - powiedział w swoim przemówieniu do estońskiego parlamentu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Musimy wygrać tę walkę. Musimy! Nie tylko dlatego, że jest to walka o Ukrainę, ale też dlatego, że w walce tej decyduje się to, jak będzie wyglądać stosunek naszych dzieci i wnuków do wolności - wezwał ukraiński przywódca.

Wojna, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie, ma znaczenie dla wszystkich narodów. Tyrania musi przegrać, tyrani już zawsze muszą być przegranymi - zaznaczył.

Prezydent Zełenski podkreślił znaczenie stałego wywierania presji na przywódcę Rosji Władimira Putina. Każdy przemysł obronny w Europie musi zacząć działać na 100 proc. To leży w naszym wspólnym interesie - zaapelował Zełenski.

15:01

Zagrożenie hybrydowe ze strony Rosji wciąż istnieje, dlatego wszystkie przejścia na wschodniej granicy będą dalej zamknięte - oświadczyła szefowa fińskiego MSW Mari Rantanen.

Rada ministrów zdecydowała w czwartek o przedłużeniu obostrzeń na granicy z Rosją o kolejny miesiąc, tj. do 11 lutego. Poprzednia decyzja obowiązywała do 14 stycznia.

14:25

Siły Federacji Rosyjskiej na okupowanych terytoriach Ukrainy liczą 462 tysiące żołnierzy i cierpią na deficyt amunicji - oświadczył przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Wadym Skibicki.

"Ponadto na tymczasowo okupowanych ziemiach ukraińskich rozmieszczonych jest 35 tysięcy osób z Rosgwardii (rosyjska Gwardia Narodowa), która zabezpiecza reżim okupacyjny" - powiedział w rozmowie z portalem Ukrainska Prawda.

Zwrócił uwagę, że taka liczba wojsk pozwala Rosjanom na rotację sił: wycofywanie z linii frontu jednostek niezdolnych do walki i przysyłanie na ich miejsce nowych.



13:33

Administracja prezydenta USA Joe Bidena popiera przyjęcie ustawy, która umożliwiłaby konfiskatę rosyjskich aktywów o wartości około 300 mld dolarów; te pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na odbudowę Ukrainy po wojnie z Rosją - podała w nocy ze środy na czwartek agencja Bloomberga.

Władze w Waszyngtonie zamierzają skoordynować te działania z sojusznikami z grupy G7, a szczególnie państwami z Europy, gdzie wartość zamrożonych rosyjskich aktywów jest szacowana na około 200 mld USD. Ten temat zostanie podniesiony przez USA podczas spotkania przywódców państw G7 w lutym, w drugą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę - ujawnił Bloomberg, powołując się na treść notatki amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, skierowanej w listopadzie ubiegłego roku do komisji spraw zagranicznych Senatu, a także na własnych informatorów.

12:42

Premier Węgier Viktor Orban stawia nowe żądania w sprawie Ukrainy przed zbliżającym się szczytem, mającym zdecydować o unijnej pomocy dla Kijowa - poinformował portal Euronews. Według doniesień Bloomberga premier Włoch Giorgia Meloni stara się przekonać Orbana do wycofania weta.

We wtorek portal Politico podał, że rząd Orbana sygnalizuje gotowość do kompromisu w sprawie unijnej pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro, którą zablokował na unijnym szczycie w grudniu.

Warunkiem zniesienia weta przez Budapeszt w tej sprawie ma być poddawanie finansowania corocznym przeglądom. Plan Budapesztu zakłada przekazywanie co roku Ukrainie 12,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, czyli w sumie 50 mld euro w ciągu czterech lat, czyli tylu, ile zakłada propozycja Komisji Europejskiej.



12:21

Warunki pogodowe będą istotnym czynnikiem wpływającym, przeważnie niekorzystnie, na możliwość przeprowadzania w ciągu najbliższych trzech miesięcy działań lądowych na froncie ukraińsko-rosyjskim - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że Ukraina doświadcza obecnie fali zimna, a temperatura w najbliższym tygodniu nie będzie przekraczać zera. To prowadzić będzie do zamarzania ziemi, a tym samym ułatwi poruszanie się w terenie w styczniu i lutym, zanim odwilż w marcu ponownie spowoduje pogorszenie się warunków.



11:29

Resort obrony Rosji, a także władze regionalne poinformowały, że w nocy z wtorku na środę i ze środy na czwartek doszło do ataków ukraińskich dronów w obwodach rostowskim, kałuskim, tulskim, woroneskim i saratowskim; uszkodzony został budynek przepompowni w Kałudze - podała niezależna rosyjska telewizja Nastojaszczeje Wriemia.

Ministerstwo obrony powiadomiło o czterech bezzałogowcach, które miały zostać zniszczone w regionach rostowskim, tulskim i kałuskim. Władze obwodu woroneskiego informowały, że jeden z dronów wbił się tam w nocy ze środy na czwartek w strop jednego z budynków niemieszkalnych. Nikt nie zginął, nie ma też osób rannych.

Wcześniej, w nocy z wtorku na środę, ukraińskie drony przeprowadziły nieudany atak na lotnisko wojskowe w mieście Engels w obwodzie saratowskim. Według doniesień kanału na Telegramie ASTRA, dwie maszyny zostały zestrzelone, a ich szczątki spadły na terenie lotniska.

11:02

Wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukrainie musi być lekcją dla wszystkich, którzy mogą w przyszłości rozważać agresję - powiedział podczas wizyty w Tallinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Siła prawa, a nie prawo siły musi dyktować stosunki pomiędzy narodami - zaznaczył ukraiński przywódca podczas konferencji prasowej z prezydentem Estonii Alarem Karisem.

Aktywa Rosji muszą być zamrożone i wykorzystane na obronę Ukrainy przed rosyjską agresją. Musimy też ścigać i pociągać do odpowiedzialności wszystkich zbrodniarzy wojennych - wezwał Zełenski, dziękując władzom Estonii za działania podejmowane w tym zakresie

10:35

Wynik wojny na Ukrainie pokaże siłę krajów demokratycznych i ich wiarygodność - powiedział, goszcząc w Tallinie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, estoński prezydent Alar Karis.

Atakując Ukrainę, Rosja atakuje wszystkie wolne państwa demokratyczne; agresor musi opuścić ziemie Ukrainy, to jedyne zakończenie tej wojny - oświadczył estoński prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Zełenskim.

Rosja oczekuje, że Ukraina zostanie sama, ale my zrobimy wszystko, by tak się nie stało - dodał Karis.

10:34

Od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku na podłożonych przez Rosjan minach na Ukrainie zginęło 277 osób, w tym 14 dzieci - poinformował minister spraw wewnętrznych tego kraju Ihor Kłymenko.

Kłymenko zapewnił, że jednostki saperskie MSW pracują nad jak najszybszym rozminowaniem terenów, gdzie działała rosyjska okupacyjna armia.

"Rozbrojono już prawie 755 tysięcy ładunków wybuchowych. Blisko jedna trzecia terytorium Ukrainy nadal pozostaje jednak zaminowana" - podkreślił minister.

09:51

Zgodnie z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, na Ukrainie przystąpiono do intensywnej rozbudowy umocnień na całej granicy z Białorusią i Rosją, od graniczącego z Polską Wołynia aż po obwody charkowski i doniecki, gdzie trwają walki z wojskami rosyjskimi - podał Reuters.

Fortyfikacje są wznoszone głównie w pobliżu Kupiańska na Charkowszczyźnie, czyli miasta kontrolowanego już przez siły wroga w okresie od lutego do września 2022 roku, które może ponownie stać się celem rosyjskiego natarcia. Prace nad budową umocnień trwają też jednak m.in. pod Czernihowem i w okolicach Czarnobyla, czyli miejsca katastrofy elektrowni jądrowej w 1986 roku.



08:50

Rosja może próbować destabilizacji Mołdawii, wykorzystując operacje pod fałszywą flagą w separatystycznym Naddniestrzu; ma to na celu m.in. osłabienie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według ISW przykładem takich działań może być rzekome uprowadzenie 7 stycznia na Ukrainę dwóch obywateli Naddniestrza o czym poinformowało w środę sterowane z Rosji naddniestrzańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, nazywane powszechnie departamentem rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa.



08:48

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do stolicy Estonii, by spotkać się z najważniejszymi politykami tego kraju, z którymi omówi współpracę w sferze obrony. W Tallinie zamknięto kilka centralnych ulic, wprowadzono strefę zakazu lotu, widać też wzmocnione patrole policji.

Zełenski spotka się z prezydentem Estonii Alarem Karisem, premier Kają Kallas oraz przewodniczącym parlamentu Lauri Hussarem. Planowane jest podpisanie m.in. protokołu ustaleń w sprawie wzmocnienia współpracy obronnej pomiędzy Estonią i Ukrainą.



05:26

Rosjanie trafili dwiema rakietami w hotel w centrum Charkowa. Rannych jest 11 osób. Wśród nich są dziennikarze tureckiej gazety - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow.

Rannych jest czterech mężczyzn oraz siedem kobiet. Dziewięć osób zostało przewiezionych do szpitala, dwóm udzielono pomocy na miejscu. W najcięższym stanie znajduje się 35-letni mężczyzna - podał Syniehubow.

W wyniku ostrzału uszkodzony został budynek kompleksu hotelowego, w którym w momencie ataku przebywało ponad 30 cywilów. Spłonęło także kilka samochodów.