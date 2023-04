Portal Ukrainska Prawda przypomina, że we wtorek wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny groził użyciem broni jądrowej przez Rosję.

13:38

Przywódcy Ukrainy i Chin rozmawiali dziś przez telefon. Informacje o konwersacji Wołodymyra Zełenskiego i Xi Jinpinga podała chińska telewizja. Sam prezydent Ukrainy potwierdził ją także w mediach społecznościowych.

Zełenski napisał, że rozmowa była długa i treściwa. "Wierzę, że wraz z powołaniem ambasadora Ukrainy w Chinach będzie potężny impuls do rozwoju naszych stosunków dwustronnych" - zaznaczył.

Z kolei chińskie media państwowe informują, że telefoniczna rozmowa dotyczyła wojny w Ukrainie i stosunków między Pekinem i Kijowem. Chiny miały zapowiedzieć wysłanie do Ukrainy swego przedstawiciela, który miałby rozmawiać ze stronami konfliktu w sprawie rozwiązania "kryzysu", jak określono wojnę z Rosją.

Xi Jinping miał podkreślić, że Chiny "zawsze stały po stronie pokoju w trakcie 'kryzysu', a głównym stanowiskiem Pekinu jest promowanie rozmów i pokoju".

Podczas rozmowy chiński przywódca zapewnił też o podjęciu wszelkich wysiłków, by jak najszybciej osiągnąć rozejm. Tym bardziej, że eskalacja konfliktu ma znaczący wpływ na sytuację międzynarodową.

13:31

Moskwa nie chce odpuścić Aleksiejowi Nawalenmu. Rosyjski opozycjonista odsiaduje 12-letni wyrok w kolonii karnej za rzekoma przestępstwa, ale wymiar sprawiedliwości chce mu "dołożyć" kolejne 30 lat za rzekomy terroryzm.

13:24

Rosja uznała 10 norweskich dyplomatów za osoby niepożądane - poinformowało Ministerstwo spraw Zagranicznych Norwegii, na które powołała się agencja Reutera.

W połowie kwietnia Norwegia wydaliła z kraju 15 rosyjskich dyplomatów, których uznała za agentów wywiadu.

13:18

Włochy opowiadają się za tym, aby Ukraina "możliwie najszybciej przystąpiła do Unii Europejskiej" - zadeklarował włoski prezydent Sergio Mattarella podczas spotkania z delegacją ukraińskiego rządu na czele z premierem Denysem Szmyhalem. Przybyła ona do Rzymu na dwustronną konferencję na temat odbudowy Ukrainy.

13:12

Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva ponownie wezwał do wynegocjowania porozumienia między Rosją a Ukrainą, mówiąc, że "można ustalić wszystko, ale oba kraje muszą najpierw usiąść do rozmów pokojowych".

Jest wiele rzeczy do omówienia - Krym, inne terytoria, NATO - powiedział Lula podczas podróży do Hiszpanii. Dodał, że "nie on będzie decydował, do kogo należy Krym".

13:07

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn powiedział, że Ukraina przygotowuje się do "nieuniknionej" kontrofensywy i wysyła dobrze przygotowane jednostki do Bachmutu, o które od wielu miesięcy toczą się najcięższe i najkrwawsze walki.

13:00

Szef MSZ Zbigniew Rau rozpocznie dziś trzydniową wizytę w Gruzji, gdzie będzie rozmawiał z najważniejszymi politykami tego kraju o integracji Gruzji z Unią Europejską, a także o kwestiach bezpieczeństwa w regionie po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"W dniach 26-28 kwietnia szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau będzie przebywać z roboczą wizytą w Gruzji. Minister spotka się z prezydent Salome Zurabiszwili, premierem Iraklim Garibaszwilim oraz ministrem spraw zagranicznych Ilią Darcziaszwilim" - przekazało MSZ w komunikacie.

12:54

10 maja w Brukseli spotkają się dowódcy wojskowi państw NATO.

Szefowie sztabów 31 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego i Szwecji będą rozmawiać m.in. o sytuacji na polu walki na Ukrainie oraz dalszym wsparciu dla tego kraju.

12:47

"Dmitrij Miedwiediew jest obecnie jednym z najbardziej agresywnych propagandystów na Kremlu. Choć formalnie pełni on ważne funkcje państwowe jest traktowany jak pionek w grze przeciwko Zachodowi" - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

12:20

Międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych ujawniła tajne dokumenty strategiczne Rosji obejmujące m.in. plan zredukowania obecności NATO i zwiększenia wpływów Kremla i rosyjskiej kultury w krajach bałtyckich. Te informacje przekazał m.in. estoński dziennik "Eesti Paevaleht", niemiecki "Suddeutsche Zeitung" i portal Yahoo News.

10:54

Słowenia wysłała Ukrainie 20 lekkich transporterów opancerzonych, aby wesprzeć jej walkę z Rosją - podała słoweńska agencja STA. Dostawa została przygotowana w tajemnicy. To najnowsze wsparcie wojskowe ze strony Lublany, która przekazała Kijowowi jak dotąd czołgi, haubice i inny sprzęt.

10:39

W maju w Gliwicach zacznie działać centrum serwisowania czołgów Leopard 2. Zapowiedział to w czasie wizyty w zakładach "Bumar-Łabędy" minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To właśnie w Gliwicach naprawiane będą czołgi przekazane Ukrainie.

09:12

Ukraina współpracuje z FBI w sprawie dowodów rosyjskich zbrodni wojennych - poinformowała agencja Reutera. Głównymi obszarami współpracy jest geolokalizacja i informacje czerpane z telefonów komórkowych - powiedział agencji Reutera agent FBI Alex Kobzanets.

Agencja zajmuje się też analizą próbek DNA i fragmentów ciał z pól bitew i pomaga w identyfikowaniu kolaborantów i szpiegów - dodał agent. Kooperacja FBI i Ukrainy stanowi odbicie zacieśniających się amerykańsko-ukraińskich relacji - zauważa agencja Reutera.

08:36

Wojska ukraińskie starają się utrzymać kontrolę nad jedyną realnie dostępną obecnie drogą zaopatrzenia do Bachmutu w obwodzie donieckim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że trwają ciężkie walki na krótkim dystansie w zachodnich dzielnicach Bachmutu, a kluczowym wydarzeniem ostatniego tygodnia były walki na obrzeżach miasta, zwłaszcza w pobliżu wsi Chromowe. Ukraina stara się tam utrzymać kontrolę nad pozwalającą na zaopatrywanie miasta drogą 0506, gdyż inne ukraińskie opcje zaopatrywania Bachmutu są prawdopodobnie skomplikowane przez błotniste warunki na nieutwardzonych drogach.

06:32

Nikt i nigdzie na świecie nie może czuć się bezpiecznie, dopóki agresor nie jest pokonany. Tego dowodzi każdy dzień na Ukrainie, wszystko to, co rosyjskie wojska i służby specjalne okupanta robią na naszej ziemi wobec naszych ludzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym we wtorkowy wieczór.

Rosja ma przegrać. Świat nie może mieć innego celu - powiedział ukraiński prezydent. Każdy przejaw rosyjskiego terroru, każdy dzień agresji to dodatkowe argumenty, że wszystko ma zakończyć się przed trybunałem - w nowej Norymberdze w sprawie raszyzmu, w sprawie tych, którzy niszczą życie i ludzi, którzy mają rakiety przeciwko muzeom i kierowane bomby lotnicze przeciwko cerkwiom - oznajmił Zełenski.

Wideo youtube

06:25

Odbudowa Ukrainy to temat środowej dwustronnej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez rząd Włoch. Wezmą w niej udział premierzy obu krajów: Giorgia Meloni oraz Denys Szmyhal. W obradach uczestniczyć będą przedstawiciele setek włoskich firm. Jak podkreślono, celem jest przedstawienie konkretnej oferty ich udziału w odtworzeniu infrastruktury i wielu sektorów w zaatakowanym przez Rosję kraju.