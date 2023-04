Do bazy lotniczej w Powidzu trafi na stałe 19 amerykańskich maszyn do tankowania w powietrzu. Według branżowego amerykańskiego pisma, jest to oznaka przesuwania zasobów bojowych armii USA w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Cysterna powietrzna KC-46 Pegasus tankuje fińskiego myśliwca F/A-18s (zdj. Siły Powietrzne Finlandii) / Artykuł o przebazowaniu amerykańskich cystern powietrznych pojawił się z na stronie magazynu "Stars and Strips", który uchodzi za dobrze poinformowane w działaniach i planach Pentagonu. W komunikacie dowództwa Sił Powietrznych USA w Europie, do którego pismo "Stars and Strips" się odnosi, stwierdzono, że już 10 marca br. "amerykańskie cysterny powietrzne rozpoczęły pracę w swojej nowej głównej lokalizacji w Polsce". Odbywało się to w ramach operacji o nazwie "Copper Arrow", która zademonstrowała "wysiłki dowództwa amerykańskich wojsk w Europie w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO za pomocą wysuniętych i rozmieszczonych sił". KC-135 Stratotanker Gwardii Narodowej Mississippi dostarcza paliwo polskiemu myśliwcowi F-16 z bazy lotniczej w Powidzu (fot. materiały prasowe z operacji "Copper Arrow" / Operacja "Copper Arrow" jest wspólną inicjatywą Połączonego Dowództwa Rezerwy Sił Powietrznych USA oraz Gwardii Narodowej, która polega na przesunięciu cystern służących do tankowania samolotów w locie ze Stanów Zjednoczonych na europejski teatr dowodzenia. Współpraca amerykańskich powietrznych tankowców z naszymi sojusznikami z NATO wyraźnie pokazuje, jak cenimy nasze partnerstwa i jak ważne jest zwiększanie naszej interoperacyjności - stwierdził płk Timothy Foery, doradca dowódcy ds. Rezerwy Sił Powietrznych USA. Jak zaznaczył, "interoperacyjność" najlepiej widać, kiedy patrzy się "na dowolne zdjęcie KC-135 tankującego polski F-16 lub KC-46 tankującego fińskiego F/A-18". Jak podano, do bazy w Powidzu mogą trafić amerykańskie cysterny powietrzne KC-135 Stratotanker, KC-10 Extender lub najnowszy we flocie Sił Powietrznych USA KC-46 Pegasus. Maszyny działające dotychczas w ramach operacji "Copper Arrow", stacjonujące w niemieckiej bazie Spangdahlem, przeniesione zostaną do wielkopolskiego Powidza jako Oddział 1. Jak podkreśla szefostwo lotnictwa USA, ta relokacja pokazuje również "zdolność amerykańskiego dowództwa do szybkiego rozmieszczania w całej Europie dużych, wiarygodnych bojowo sił i sprzętu". Cysterny stacjonujące w Powidzu - według amerykańskiego magazynu - mogą być używane do tankowania samolotów bojowych, w tym najnowocześniejszego myśliwca świata F-35A Lightning II, a to "potencjalnie zwiększa zasięg misji NATO". W materiale przypomina się, że osiem maszyn F-35 holenderskich sił powietrznych od niedawna stacjonuje w bazie lotniczej w Malborku w Polsce. "Stars and Trips" zwraca uwagę, że od inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. zwiększyła się obecność sił amerykańskich w Europie. Pentagon podniósł z 80 tys. na 100 tys. liczebność kontyngentu wojskowego USA na Starym Kontynencie. Ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy przebywa w Polsce - co niedawno przekazał ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski. "Przesunięcie (wojsk USA - przyp. red.) na wschód jest kolejnym przykładem wysiłków Stanów Zjednoczonych na rzecz stworzenia trwałej obecności w byłym kraju Układu Warszawskiego, ważnym członku NATO, który ma ponad 300 mil granicy z Ukrainą" - podkreśla w swoim artykule Jennifer H. Svan, niemiecka korespondentka "Stars and Strips". Jak przypomina, miesiąc temu Stany Zjednoczone oficjalnie utworzyły swoją pierwszą stałą bazę w Polsce. Garnizon US Army w Poznaniu, odległy o ok. 100 km od Powidza, będzie wspierał V Korpus Armii, który nadzoruje misje NATO na wschodzie. Zobacz również: Morze ruin w Mariupolu. Pierwsze takie zdjęcia

