"Niestety w ostatnim czasie obserwowaliśmy serię ataków na nasze obiekty energetyczne i byliśmy zmuszeni do odpowiedzi" - miał powiedzieć Władimir Putin na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką. Jedyną i najszybszą drogą do przyjęcia pomocy dla Ukrainy jest przyjęcie ustawy przegłosowanej już przez Senat - stwierdził lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries. Rosyjskie wojska ostrzelały pociskami balistycznymi miasto Mikołajów na południu Ukrainy; według wstępnych doniesień zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. Czwartek był 778. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledziliśmy dla was w raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Putin rozmawia z Łukaszenką w Moskwie / SPUTNIK POOL / PAP/EPA Ta relacja zakończyła się - najnowsze informacje o wywołanej przez Rosję wojnie w Ukrainie znajdziecie TUTAJ. 23:50 Ukraińskie dzieci deportowane do Rosji przechodzą indoktrynację i mogą zostać wysłane do walki na Ukrainie - powiedziała małżonka ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Ołena Zełenska w wywiadzie dla włoskiej telewizj RAI. Podkreśliła, że nieznana jest dokładna liczba deportowanych dzieci. 23:33 Jedyną i najszybszą drogą do przyjęcia pomocy dla Ukrainy jest przyjęcie ustawy przegłosowanej już przez Senat - powiedział lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries, odpowiadając na pytanie PAP. Odrzucił możliwość przyjęcia alternatywnego pakietu dla Ukrainy zgłaszanego przez Republikanów. Jeffries odpowiedział w ten sposób podczas konferencji prasowej na pytanie PAP o to, czy Demokraci są otwarci na alternatywny pakiet dla Ukrainy, który miałby m.in. zamienić pomoc dla Ukrainy na pożyczki. Jedyną drogą naprzód jest proste głosowanie: tak czy nie - nad kompleksowym projektem o bezpieczeństwie narodowym przyjętym przez Senat. To zrozumienie zostało wielokrotnie przekazane spikerowi (Izby Reprezentantów Mike'owi) Johnsonowi przez administrację Bidena, przez lidera (Demokratów w Senacie Chucka) Schumera, przez lidera (Republikanów w Senacie Mitcha) McConnella. Wszyscy w Waszyngtonie oprócz niego się co do tego zgadzają (...). Gwarantuję, że ta ustawa przeszłaby z poparciem mocnej ponadpartyjnej większości - powiedział Jeffries. Wypowiedź Jeffriesa stanowi zwrot w pozycji Demokratów, którzy dotąd nie wykluczali poparcia alternatywy wobec pakietu 95 mld dolarów dla Ukrainy, Izraela, państw Indo-Pacyfiku i pomocy humanitarnej dla Gazy, którą w lutym przyjął Senat zdecydowaną większością. Oznacza to też, że ścieżka do przyjęcia pakietu dla Ukrainy się skomplikowała, bo Johnson dotychczas blokował dopuszczenie do głosowania senackiej ustawy, zapowiadając "innowacje", takie jak zamiana wsparcia finansowego dla Ukrainy na pożyczki czy użycie zamrożonych rosyjskich aktywów, a także potencjalnie restrykcje na granicy. 23:05 Podczas debaty w Sejmie wszystkie kluby poselskie poparły rozszerzenie polsko-ukraińskiej umowy o pomocy prawnej. Zmiana ta ma usprawnić pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które popełniły przestępstwa lub wykroczenia, za które nie grozi kara pozbawienia wolności. 22:38 Niestety w ostatnim czasie obserwowaliśmy serię ataków na nasze obiekty energetyczne i byliśmy zmuszeni do odpowiedzi - miał powiedzieć Putin na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką. Stwierdził, że Rosja przeprowadziła te ataki w ramach "demilitaryzacji" Ukrainy, ponieważ ostrzały miały bezpośredni wpływ na przemysł zbrojeniowy tego kraju. Dodał, że Rosja "nie przeprowadzała żadnych ostrzałów" zimą "ze względów humanitarnych". Łukaszenka podczas spotkania na Kremlu powiedział, że Białoruś z kolei "była zmuszona" do przerzucenia sił na zachodnią granicę w związku "ze zwiększeniem na tym odcinku obecności wojskowej krajów Zachodu" - pisze rosyjska państwowa agencja TASS.

21:55 Niedawne ataki na Zaporoską Elektrownię Atomową w Enerhodarze na Ukrainie mogą "zapoczątkować nowy, niezwykle niebezpieczny etap wojny" - ostrzegł w czwartek dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi. To może oznaczać kluczową fazę konfliktu - oświadczył Grossi na otwarciu w Wiedniu spotkania 35 członków Rady Gubernatorów MAEA, zwołanego w trybie pilnym na jednoczesne wnioski Rosji i Ukrainy. Na terenie elektrowni, okupowanej od marca 2022 r. przez Rosję, od niedzieli doszło do serii ataków z użyciem dronów, a Moskwa i Kijów obwiniają się nawzajem o odpowiedzialność. Według MAEA, która dysponuje na miejscu ekspertami, były to "pierwsze od listopada 2022 r. ataki wycelowane bezpośrednio w elektrownię" - największą siłownię atomową w Europie. Ataki muszą się zakończyć, ostrzał instalacji nuklearnej absolutnie nie wchodzi w grę - mówił Grossi, ponownie wzywając do "maksymalnej powściągliwości". 21:10 Holenderski rząd zamierza przeznaczyć 400 mln euro na wsparcie finansowe dla Ukrainy - podała w czwartek stacja RTL, powołując się na rządowe źródła. To część z kwoty 2,4 mld euro, którą Holandia chce wesprzeć Kijów w tym roku. Holenderski rząd ma ogłosić swoje plany dotyczące Ukrainy w piątek. Według agencji ANP Holandia planuje także przeznaczyć co najmniej 1,5 mld euro na pomoc dla Ukrainy w 2025 roku. 20:41 Ołeh Syniehubow, szef władz obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy, ogłosił w czwartek obowiązkową ewakuację rodzin z dziećmi z 47 miejscowości położonych w pobliżu linii frontu lub granicy z Rosją. Urzędnik wyjaśnił w komunikatach na Telegramie, że ewakuacją zostaną objęte te części rejonów (powiatów) charkowskiego, bogoduchowskiego i iziumskiego, które "praktycznie codziennie" są ostrzeliwane przez wojska agresora. Według Syniehubowa w zagrożonych miejscowościach przebywa obecnie 182 dzieci. Telegram 20:27 Rada Bezpieczeństwa ONZ obradowała w czwartek na temat sytuacji na Ukrainie; ambasador RP przy Narodach Zjednoczonych Krzysztof Szczerski podkreślił, że nie będzie syndromu zmęczenia wojną w tym kraju. "Wojna (Rosji) na pełną skalę przeciwko Ukrainie doprowadziła do ogromnej katastrofy humanitarnej i największego kryzysu uchodźców w Europie od czasów II wojny światowej" - podkreślił Szczerski. 19:34 Ukraina nie posiada już pocisków do wyrzutni przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot oraz IRIS-T; większość innych zapasów sił obrony powietrznej też została wyczerpana lub zniszczona - poinformował w czwartek portal Ukrainska Prawda za doniesieniami korespondenta niemieckiego dziennika "Bild" Juliana Roepckego. "Tak jak powiedziałem kilka tygodni temu (i prawie nikt mi nie uwierzył): Ukrainie skończyły się pociski do wyrzutni Patriot i IRIS-T. Również większość innych zapasów (sił) obrony powietrznej jest wyczerpana lub zniszczona, podczas gdy my mamy w naszych magazynach setki systemów (rakietowych) i tysiące pocisków. Brak słów. Tylko złość" - napisał Roepcke na platformie X 18:40 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w czwartek w Wilnie, że Ukraina pilnie potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej. Wskazał też na potrzeby dostaw innych rodzajów broni i wywiązywania się partnerów Ukrainy z zobowiązań w tym zakresie. W Wilnie odbył się w tym dniu 9. szczyt Inicjatywy Trójmorza, w którym wzięli udział również m.in. prezydenci: Polski - Andrzej Duda, Litwy - Gitanas Nauseda i Czech - Petr Pavel. 18:09 Zniszczona w nocy ze środy na czwartek w rosyjskim ostrzale elektrociepłownia Trypilska dostarczała ponad 50 proc. energii elektrycznej w obwodzie kijowskim; był to największy zakład energetyczny w centralnej części Ukrainy, obejmującej też regiony czerkaski i żytomierski - informuje telewizja Kanał 24. Elektrownia jest położona nad brzegiem Dniepru, w miasteczku Ukrajinka leżącym kilkanaście kilometrów na południe od Kijowa 16:33 Wróg przewyższa nas liczebnie 7-10 razy; brak żołnierzy to główny problem ukraińskich wojsk - powiedział w czwartek generał Jurij Sodol, dowódca Zgrupowania Operacyjno-Strategicznego Chortyca w Radzie Najwyższej Ukrainy podczas przemówienia przed głosowaniem nad projektem ustawy o mobilizacji. Według Sodola w niektórych drużynach pozostały tylko dwie, w najlepszym wypadku trzy-cztery osoby, podczas gdy powinno ich być osiem-dziesięć. Dlatego taki pododdział może bronić tylko 20 metrów frontu zamiast 100 metrów. 15:02 Pokolenie mężczyzn poniżej 30. roku życia jest najmniej liczne we współczesnej historii Ukrainy, a brak nowych rekrutów może wpłynąć na sytuację na froncie wojny z Rosją - napisał w czwartek amerykański dziennik "New York Times". Jak wskazuje gazeta około miliona żołnierzy ukraińskich pełni służbę na froncie, w tym wielu od dwóch lat. Dziesiątki tysięcy zginęło lub doznało poważnych obrażeń. Wojsko ukraińskie boryka się z dużym brakiem nowych rekrutów. 14:14 Jedna z 14 osób rannych w środę wieczorem w wyniku ataku rakietowego rosyjskich okupantów na obwód odeski zmarła w czwartek; łączba liczba śmiertelnych ofiar nalotu wzrosła więc do pięciu - poinformowała w czwartek Prokuratura Generalna na Telegramie. Wieczorem po godzinie 18 ( godz. 17 czasu polskiego) wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na obwód odeski przy użyciu pocisków balistycznych Iskander-M, zabijając cztery osoby, w tym 10-letnią dziewczynkę - informowano w środę w komunikacie władz obwodowych. Telegram 13:24 Prezydenci Ukrainy i Łotwy, Wołodymyr Zełenski i Edgars Rinkeviczs, podpisali w czwartek w Wilnie dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Wynika z niej, że Łotwa będzie w następnych latach przekazywać Ukrainie wsparcie wojskowe w wysokości 0,25 proc. PKB. Zełenski napisał w serwisie X, że umowa przewiduje też 10-letnie łotewskie zobowiązanie wspierania Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, rozminowywania, technologii dronowych. Łotwa potwierdza też swoje poparcie dla wejścia Ukrainy do UE i NATO. 12:50 W wyniku nocnego zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego całkowicie zniszczona została elektrociepłownia Trypilska w obwodzie kijowskim - poinformowała agencja Interfax-Ukraina. Andrij Hota, szef spółki energetycznej Centrenerho powiedział agencji, że wszyscy pracownicy, którzy mieli zmianę podczas ataku, przeżyli ostrzał. W efekcie ataku wybuchł duży pożar na terenie obiektu, trwa walka z ogniem. 12:36 Rosyjskie wojska ostrzelały pociskami balistycznymi miasto Mikołajów na południu Ukrainy; według wstępnych doniesień zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych - powiadomiło na Telegramie dowództwo Południe ukraińskiej armii. Uszkodzone zostały domy prywatne i samochody w dzielnicy mieszkaniowej. Zgłoszono również uszkodzenia w obiektach przemysłowych. Liczący przed rosyjską inwazją 470 tys. mieszkańców Mikołajów był atakowany przez wojska agresora w pierwszych tygodniach inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 roku, lecz Ukraińcy zdołali obronić miasto. Do najtragiczniejszego w skutkach ostrzału Mikołajowa doszło 29 marca 2022 roku, gdy rosyjskie siły uderzyły w budynek będący siedzibą władz regionu mikołajowskiego. Zginęło wówczas 37 osób, a 34 doznały obrażeń. 11:15 Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła ustawę o mobilizacji, która m.in. określa nowe zasady rekrutacji poborowych. Za ustawą opowiedziało się 283 deputowanych w liczącym 450-miejsc parlamencie. Deputowani poparli poprawkę komisji ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu, aby wykluczyć z ustawy przepis o demobilizacji żołnierzy po 36 miesiącach służby w czasie wojny obronnej z Rosją. Ustawa wprowadza w życie szereg zmian w obecnym systemie, rozszerzając uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pomocą systemu elektronicznego. Nowe prawo uchwalono po miesiącach zwłoki i po zgłoszeniu tysięcy poprawek. Zobacz również: Ważna poprawka. Ukraiński parlament przyjął ustawę o mobilizacji 11:11 Prezydent Zełenski przybył z roboczą wizytą na Litwę, aby wziąć udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza i podpisać nową dwustronną umowę o bezpieczeństwie. "Najważniejszą rzeczą jest teraz zrobienie wszystkiego, aby wzmocnić naszą obronę powietrzną, zaspokoić pilne potrzeby ukraińskich sił obronnych i skonsolidować międzynarodowe wsparcie, abyśmy mogli pokonać rosyjski terror" - oświadczył prezydent Ukrainy. Zełenski zaakcentował, że pochodzące z Rosji zło jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale także dla każdego narodu graniczącego z Rosją i dla każdego, kto ceni wartość prawa międzynarodowego. 08:52 Ponad 200 tys. odbiorców jest pozbawionych prądu po nocnych zmasowanych atakach Rosji na obiekty energetyczne Ukrainy - poinformował zastępca szefa biura (kancelarii) prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Ołeksij Kułeba. W obwodzie charkowskim sytuacja jest najtrudniejsza. "Na samo miasto przeprowadzono ponad 10 ataków rakietowych. Terrorystyczny kraj próbuje zniszczyć infrastrukturę Charkowa i pozostawić miasto w ciemności. W regionie doszło już do przerw w dostawie prądu - ponad 200 tysięcy odbiorców na Charkowszczyźnie zostało pozbawionych energii elektrycznej" - napisał Kułeba na Telegramie. Zaznaczył, że charkowskie metro pełni obecnie funkcję schronu. Nikt nie został ranny w wyniku rosyjskiego ostrzału. Dodał, że obecnie energetycy i wyspecjalizowane służby analizują skutki wrogiego ataku. "Okupanci po raz kolejny zdecydowali się walczyć z kranami i elektrycznością. Koordynujemy działania, aby sieci działały. Ludzie będą mieli prąd pomimo ataków wroga" - dodał Kułeba. 08:15 "Dziękuję wszystkim, którzy obecnie likwidują skutki rosyjskiego ataku, dziękuję każdemu żołnierzowi naszych sił obrony powietrznej, będącemu w nocy na straży. Ponad 40 rakiet i jeszcze około 40 dronów uderzeniowych. Cześć rakiet i shahedów udało się strącić. Niestety, tylko część" - oświadczył prezydent Zełenski na Telegramie. Zaapelował do Zachodu o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. 08:12 Armia Putina wystrzeliła w stronę Ukrainy rakiety używając bombowców strategicznych. Zaatakowała także dziesiątkami dronów. W samym tylko Kijowie alarm powietrzny trwał pięć godzin. Nie ma informacji o ofiarach, wiadomo jednak o pożarze obiektu infrastruktury krytycznej. Dowództwo sił powietrznych podliczyło dotąd, że Rosjanie użyli do ataku 40 dronów kamikadze. 37 udało się zestrzelić. 06:52 Minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko potwierdza, że wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na obiekty krytycznej infrastruktury w czterech ukraińskich obwodach. "Wróg ponownie atakuje naszą infrastrukturę energetyczną! Zaatakowano obiekty wytwarzania energii i systemy przekazywania danych w obwodach charkowskim, zaporoskim, lwowskim i kijowskim" - napisał Hałuszczenko na Facebooku. 06:50 Siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Charków, gdzie odnotowano co najmniej 10 uderzeń w obiekty infrastruktury krytycznej. Zaatakowano również obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie kijowskim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie przeprowadziły nad ranem zmasowany atak rakietowy na Ukrainę z użyciem m.in. pocisków rakietowych Kindżał. 05:15 Rano słychać było eksplozje w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy; miasto jest atakowane przez rosyjskie rakiety - poinformował na kanale Telegram burmistrz Igor Terechow. Eksplozje słychać było także w obwodzie zaporoskim na południu kraju. O wybuchach poinformował gubernator regionu Iwan Fiodorow. Ukraińskie media podały, że w powietrzu jest więcej rosyjskich rakiet manewrujących. Zobacz również: Mrok nad Ukrainą. Kijów nie ma czym zestrzeliwać rosyjskich rakiet

Macron w kasku i Francja przestawiająca się na tryb wojenny "to nie jest łatwy temat"

Brak patriotów, brak absolutorium. PE wysłał sygnał unijnym przywódcom

Ważna poprawka. Ukraiński parlament przyjął ustawę o mobilizacji Joanna Potocka, Paweł Kmiecik, Renata Gaweł REKLAMA