Kim jest "bohater wieczoru w Paryżu"?

Rozgłośnia Cadena SER, relacjonując spotkanie z paryskiego stadionu Parc des Princes, przypomniała, że starcie PSG i "Barcy" obfitowało w emocje, zwroty akcji, a przede wszystkim w zaskakujące zwycięzstwo podopiecznych trenera Xaviego Hernandeza.

Cadena SER wskazuje na świetne posunięcie szkoleniowca katalońskiej ekipy, który w drugiej połowie wprowadził do gry duńskiego defensora Andreasa Christensena. To on - jak zauważono - kilkadziesiąt sekund po pojawieniu się na boisku zdobył decydującą bramkę dla Barcelony.

Zarówno ta rozgłośnia, jak i Radio Marca zauważają, że ważnym momentem środowego meczu była indywidualna akcja Roberta Lewandowskiego z 37. minuty, po której pierwszego gola zdobył Brazylijczyk Raphinha, określany jako "bohater wieczoru w Paryżu".

Hiszpańscy komentatorzy uważają, że polski napastnik był jednym z kluczowych graczy dla sukcesu Barcelony, choć nie wspiął się na szczyt swoich możliwości.

Zgodnie podkreślają, że piłkarze "Barcy" zagrali w stolicy Francji jeden z najlepszych meczów w tym sezonie.

"Wielka 'Barca' podbiła stadion Parc des Princes" - podsumowała wydawana w Katalonii gazeta "Sport".

Piszący w podobnym tonie dziennik "Mundo Deportivo" martwi się tymczasem o absencję w rewanżu w Barcelonie Christensena oraz Sergiego Roberto za otrzymane w Paryżu żółte kartki.

Do historii LM przeszedł w środę występ Lamine Yamala z Barcelony, który mając 16 lat i 272 dni został najmłodszym piłkarzem, jaki wystąpił w ćwierćfinale tych rozgrywek. Do tej pory rekord należał Francuza Rayana Cherkiego, który w 2020 roku zagrał na tym poziomie w barwach Olympique Lyon w wieku 17 lat.