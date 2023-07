Rosja chce całkowicie zablokować eksport ukraińskiego zboża i doprowadzić do głodu na świecie - powiedział szef władz obwodu odeskiego Ukrainy Ołeh Kiper. Wojska rosyjskie od tygodnia prowadzą serię ataków na Odessę i inne ukraińskie porty nad Morzem Czarnym. Szkolenie ukraińskich pilotów na amerykańskich myśliwcach F-16, rozpocznie się w sierpniu i potrwa co najmniej pół roku - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z CNN. Jak podkreślił, Ukraina musi stworzyć odpowiednią infrastrukturę dla maszyn. Magazyn amunicji w mieście Dżankoj na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie został zaatakowany przez drony – podała agencja Reutera, powołując się na gubernatora Krymu z nadania Moskwy Siergieja Aksjonowa. Poniedziałek, 24 lipca to 516. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.