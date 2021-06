Serena Williams odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Rozstawiona z numerem siódmym utytułowana Amerykanka przegrała 3:6, 5:7 z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu (nr 21.).

Serena Williams / CAROLINE BLUMBERG / PAP/EPA

Na kortach im. Rolanda Garrosa 39-letnia Williams walczyła o swój 24. tytuł wielkoszlemowy (ale pierwszy od 2017 roku. Amerykanka trzykrotnie triumfowała w singlu we French Open - w 2002, 2013 i 2015 roku.



Przed przyjazdem do Paryża Williams nie imponowała formą, przegrywając mecze z niżej notowanymi rywalkami w turniejach WTA w Rzymie i w Parmie. W czołowej szesnastce turnieju Wielkiego Szlema była po raz 64. w karierze.



Niespełna 22-letnia Rybakina - urodzona w Moskwie, ale reprezentująca obecnie Kazachstan - nigdy wcześniej nie dotarła do ćwierćfinału imprezy wielkoszlemowej.



To było niesamowite. Oczywiście, że się denerwowałam. Wcześniej nie serwowałam tak dobrze. Ale jestem po prostu szczęśliwa, że mi się udało - powiedziała Rybakina.

Jej kolejną przeciwniczką będzie Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa (nr 31.).