"Od 14 lat jestem osobą samotną. I tę samotność dzielę sama ze sobą" - wyznaje Teresa Lipowska. Aktorka najbardziej znana z roli w serialu "M jak Miłość" tłumaczy, czym jest samotność. "Jeżeli człowiek przychodzi do domu i patrzy na zdjęcia najbliższej osoby, z którą był 44 lata, nawet kiedy jest otoczony ludźmi, samotność doskwiera" - podkreśla.

Mam rodzinę i przyjaciół cudownych. Normalnie się z nimi kontaktuję. Przychodzę, pijemy kawkę, rozmawiamy sobie. Coś sobie pichcimy. Ale teraz są cztery ściany. I ja sama - kontynuuje 82-letnia aktorka.

Właśnie dlatego Szlachetna Paczka uruchomiła "Dobre słowa - telefon dla seniorów".

Jak wynika z najnowszego Raportu o Samotności Szlachetnej Paczki, co czwarty nasz sąsiad wraca do pustego mieszkania. Jednoosobowych gospodarstw jest dziś w Polsce aż pięć milionów. Przymusowa kwarantanna związana z pandemią koronawirusa pogłębia poczucie samotności, zwłaszcza u osób starszych, co przynosi dramatyczne konsekwencje - zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i kondycji fizycznej.

"Dobre słowa" to odpowiedź na samotność spotęgowaną przez pandemię koronawirusa. Dzwonić można codziennie w godzinach 10:00-12:00 oraz 17:00-19:00 pod numer 12 333 70 88.

Pamiętajmy

Według WHO w Europie 95 proc. zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem miało powyżej 60 lat. Dlatego społecznie - i tak zwyczajnie, po ludzku - ważne jest, byśmy pamiętali o seniorach.

Takich osób, starszych i samotnych, nie widać na co dzień. Mało kto o nich pamięta w normalnych okolicznościach. A co dopiero teraz.

Na szczęście piękna inicjatywa się pojawiła w moim bloku - mówi Lipowska. Młodsza osoba napisała karteczkę, że gdyby ktoś w wieku seniorskim potrzebował czegoś z apteki czy sklepu, to służy uprzejmie - opowiada.

I ja skontaktowałam się z tą osobą - kontynuuje aktorka. Polacy to są ludzie, którzy w sytuacjach kryzysowych, podbramkowych, potrafią sobie pomóc. Potrafią się jakoś zorganizować - podkreśla.

Nikt nie przyjdzie

Jeżeli człowiek przychodzi do domu i patrzy na zdjęcia najbliższej osoby, z którą był 44 lata, nawet kiedy jest otoczony ludźmi, samotność doskwiera - mówi.

W dobie epidemii i powszechnej izolacji seniorzy mają utrudnione dotarcie nie tylko do rodziny i przyjaciół, ale także do osób, które w innej sytuacji mogłyby je wesprzeć - do specjalistów, terapeutów, psychologów czy po prostu wolontariuszy.

Jak tłumaczy Teresa Lipowska, nie przypuszczała przed ogłoszeniem ogólnonarodowej kwarantanny, że będzie jej potrzebna choćby umiejętność korzystania z komputera czy Internetu.

Ja miałam bliskich, znajomych, pracę na wyciągnięcie ręki i nie potrzebowałam korzystać z Internetu. Teraz to by mi się szalenie przydało. A w tej chwili nikt do mnie nie przyjdzie, żeby mnie tego nauczyć - mówi.

Pomoc? Potrzeba dobrych słów

Największym wsparciem obecnie dla osób samotnych nie z wyboru, które są zamknięte w czterech ścianach, jest po prostu kontakt z drugim człowiekiem. Izolacja brzmi jak wyrok.

Dzwonię, bo chcę sprawdzić tylko, czy telefon działa. Czy jak poczuję się gorzej, to na pewno ktoś odbierze - rozpoczęła rozmowę na linii "Dobre słowa" pani Krysia. Mówi, że jakoś sobie radzi, daje radę z tą samotnością. Po kilku dniach dzwoni ponownie. W sumie to taka rozmowa z miłym człowiekiem, to czemu nie. Będzie jednak jakoś raźniej - mówi.

Dla pani Krysi, Teresy Lipowskiej i wielu innych seniorów to jest w tej chwili najcenniejsze.

Trzeba się porozumiewać! Niech to będą takie rozmowy, żeby tylko oderwały od tego marazmu - kończy aktorka.

Jak możesz pomóc?

Takiej postawy otwartości potrzeba, by nagłośnić akcję, która jest źródłem realnej pomocy dla osób starszych w czasie pandemii. "Dobre Słowa - telefon dla seniorów" może wesprzeć każdy. Wystarczy, że wydrukujesz ulotkę lub plakat dostępne TUTAJ i zostawisz na klatce schodowej, w sklepie, do którego chodzisz - wszędzie tam, gdzie może je zobaczyć senior potrzebujący wsparcia. Masz w bliskim otoczeniu starsze osoby? Przekaż im tę informację. Niech samotni wiedzą, że ktoś na nich czeka.

"Dobre słowa" działa pod numerem 12 333 70 88, codziennie w godzinach 10:00-12:00 i 17:00-19:00. To ważne, żeby o telefonie dowiedziały się osoby starsze. Paczka zachęca, aby opowiedzieć o nim znajomym, poinformować sąsiadów. Niech starsi i samotni wiedzą, że ktoś na nich czeka. Każdy kto wesprze akcję finansowo, pomaga tym, dla których powstała.

Wesprzyj osoby starsze w ramach akcji "Dobre Słowa - telefon do seniorów" na www.szlachetnapaczka.pl.