Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki to moment w roku, w którym na stronie www.szlachetnapaczka.pl publikowane są historie tysięcy potrzebujących rodzin, do których dotarli wolontariusze. W tym roku baza zostanie otwarta 13 listopada (sobota) o godzinie 8 rano. Od tej chwili, przez cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę i wybrać rodzinę, której chce pomóc. Chcesz także kogoś wesprzeć? To proste! Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotujcie Szlachetną Paczkę, która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc wolontariusza.

