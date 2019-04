Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie weźmie udziału w okrągłym stole w sprawie oświaty - poinformowali Sławomir Broniarz (ZNP) i Sławomir Wittkowicz (FZZ) po rozmowach w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jak ustalił reporter RMF FM, w piątkowych rozmowach ma wziąć udział kilkadziesiąt osób. Urzędnicy premiera wysłali już zaproszenia na obrady.

Rozmowy Rady Dialogu Społecznego / Marcin Obara / PAP

W warszawskim Centrum Dialog po godzinie 15:00 rozpoczęło posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie dotyczyło między innymi okrągłego stołu.

W zebraniu zorganizowanym na wniosek organizacji pracodawców uczestniczyli m.in. szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć i prezes ZNP Sławomir Broniarz.



Związkowcy są przeciwni okrągłemu stołowi i nazywają go "igrzyskami". Twierdzą, że to wybieg rządu, by rozmydlić protesty nauczycieli i ich postulaty.

Dzisiaj wiemy, że to ma być na stadionie. Jeśli to ma być kilka tysięcy osób, czy sobie wyobrażacie państwo wypracować jakiekolwiek stanowisko, kiedy jest kilka tysięcy osób - tak o swych wątpliwościach mówił szef OPZZ Jan Guz.

Po zakończonych rozmowach Sławomir Broniarz szef ZNP i Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w okrągłym stole.





Jak wynika z informacji naszego reportera Mariusza Piekarskiego, w obradach okrągłego stołu weźmie udział nie więcej niż 70 osób. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów już wysłała zaproszenia.



Każdy dostanie szansę wypowiedzi

W obradach będzie uczestniczyć też kilkunastu ekspertów i pedagogów. Zaproszeni zostali również przedstawiciele związków zawodowych, ale także przedstawiciele szkół niepublicznych i stowarzyszeń rodziców.

Jeśli chodzi o rodziców, to tutaj pojawia się najwięcej kontrowersji, bo premier Mateusz Morawiecki powtarzał, że chce oddać głos uczniom i rodzicom - co według związków zawodowych ma posłużyć do zaproszenia rodziców przeciwnych strajkowi i wspierających pomysły edukacyjne rządu.

Na dowód, że ma to być reprezentacja rodziców o różnych poglądach, kancelaria premiera zaprasza liderkę protestu przeciwko reformie Anny Zalewskiej a dziś radną PO - Dorotę Łobodę. Zaproszenia wysłano też do liderów opozycji.

Jak ustaliliśmy, każdy ma dostać szansę wypowiedzi - spotkanie potrwa więc wiele godzin. Potem rząd planuje powołać kilka grup roboczych i wyznaczyć termin na opracowanie szczegółowych raportów.

Okrągły stół na Narodowym

Okrągły stół oświatowy odbędzie się w piątek, 26 kwietnia, na Stadionie PGE Narodowym. Do obrad premier Mateusz Morawiecki zaprosił niedawno rodziców, ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców i opozycję. Okrągły stół edukacyjny ma objąć cztery obszary. "Pierwszy to uczniowie, drugi - nauczyciele, trzeci - jakość edukacji i jakość kształcenia oraz czwarty, umownie, roboczo nazwany - nowoczesna szkoła, czyli odpowiadająca wymogom drugiej, a za chwilę trzeciej dekady XXI wieku" - mówił w ubiegłym tygodniu premier.



"Okrągły stół" 26 kwietnia na Stadionie Narodowym TVN24/x-news



Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia tego roku. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.