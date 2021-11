Przy przejściu granicznym w Kuźnicy zgromadziła się duża grupa migrantów. Jest pilnowana przez białoruskich funkcjonariuszy. Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy - ostrzega straż graniczna. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli w Brukseli nowe kryteria dotyczące sankcji wobec Białorusi w związku z kryzysem na granicy z Polską. Białoruś nie chce konfliktu na granicy - oświadczył Alaksandr Łukaszenka. Zapowiedział jednocześnie, że brutalnie odpowie na nowe sankcje i „nie będzie żartować”. Wydarzenia związane z coraz bardziej napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- Białoruskie media opublikowała zdjęcia dużej kolumny migrantów, która pilnowana przez białoruskich funkcjonariuszy wyszła z obozowiska przy granicy z Polską i udała się na przejście graniczne w Kuźnicy. Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy - ostrzega straż graniczna.

- Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli w Brukseli nowe kryteria dotyczące sankcji wobec Białorusi w związku z kryzysem na granicy z Polską.

- Białoruś nie chce konfliktu na granicy - oświadczył Alaksandr Łukaszenka. Zapowiedział jednocześnie, że brutalnie odpowie na nowe sankcje i "nie będzie żartować".



- 47 osób nielegalnie przebywających w Polsce zatrzymali minionej doby podlascy policjanci.

- W Białymstoku funkcjonariusze trafili na rodzaj dziupli, w której spotykali się przemytnicy. Zatrzymano pięć osób.

- W nocy Fundacji Ocalenie udało się uratować dwóch migrantów. Zostali oni odnalezieni w okolicach Bielska Podlaskiego, około 40 kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. To dwaj bracia z syryjskiego miasta Homs.

- 60-osobowa grupa migrantów próbowała w nocy siłowo przedostać się do Polski w okolicy miejscowości Połowce.

- W stronę funkcjonariuszy policji i żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej wczoraj późnym wieczorem poleciały kamienie. Jeden z policjantów trafił do szpitala.

14:45 Kuźnica: Najnowsze filmy z przejścia granicznego





14:33 Ilu imigrantów na granicy?

Policja informuje, że na przejściu granicznym w Kuźnicy Białorusini zgromadzili ok. 3,5 tysiąca migrantów

14:28 Prezydent Litwy: Poprzemy decyzję Polski o uruchomieniu artykułu 4. NATO

Jesteśmy gotowi poprzeć decyzję Polski o uruchomieniu artykułu 4. NATO, jeżeli będzie taka potrzeba - oznajmił w poniedziałek prezydent Litwy Gitanas Nauseda po spotkaniu w Wilnie z prezydentami Łotwy i Estonii, Egilsem Levitsem i Alarem Karisem.

Jeżeli sytuacja (nielegalnej migracji na granicy z Białorusią - PAP) będzie się nadal komplikowała, w każdej chwili należy uruchomić konsultacje w sprawie artykułu 4. NATO - wskazał Nauseda. Przypomniał, że każde państwo członkowskie Sojuszu może to zrobić w chwili zagrożenia.

Prezydent Litwy oświadczył, że "niepokoi pełna wojskowa integracja Białorusi z systemem rosyjskim". To tworzy nowe wyzwania dla NATO. (...)NATO powinno wprowadzić korektę w swe plany, strategię i taktykę, jeżeli chodzi o region graniczący z Białorusi - powiedział Nauseda.

14:21 Białoruskie media państwowe: Migranci rozbijają namioty na przejściu granicznym w Bruzgach

Migranci, którzy dużą grupą zostali w poniedziałek rano przyprowadzeni do przejścia granicznego w Bruzgach, zaczęli rozbijać namioty lub układać się w śpiworach wprost na ziemi. Zdjęcia publikuje państwowa białoruska agencja BiełTA.



Z wcześniejszych relacji w mediach wynika, że zorganizowaną kolumną, pilnowaną przez białoruskich funkcjonariuszy, przemieścili się oni tam z obozowiska przy granicy, w którym wcześniej przebywali.

Jak widać na nagraniach w białoruskich mediach, migranci - wśród nich kobiety i dzieci - zgromadzili się przed drutem kolczastym, oddzielającym stronę białoruską od polskiej. Dzieci i kobiety posadzono na ziemi w pierwszym rzędzie.

13:53 Wyniki sekcji zwłok zmarłego Syryjczyka

Przyczyną zgonu mogło być wychłodzenie organizmu - taki jest wynik sekcji zwłok młodego Syryjczyka. Jego ciało znaleziono kilka dni temu niedaleko polsko-białoruskiej granicy w Podlaskiem.

Z dokumentów znalezionych przy nim wynika, że to ok. 20-letni Syryjczyk. Jego zwłoki znalazł w lesie w rejonie Wólki Terechowskiej (powiat hajnowski) pracownik firmy zajmującej się usługami leśnymi.

13:48 MON: Zaplanowana operacja białoruskich służb

Jak pisze na Twitterze MON, przemieszczenie migrantów z prowizorycznego obozu na przejście graniczne w Kuźnicy to zaplanowana operacja białoruskich służb. Akcja kierowana jest najprawdopodobniej z wozu dowodzenia, który znajduje się na tyłach byłego obozowiska migrantów - dodaje resort.



13:44 Nauczanie zdalne

W związku z sytuacją przy granicy z Białorusią w szkołach w Nowym Dworze i w Kuźnicy w powiecie sokólskim uczniowie będą się w najbliższym czasie uczyć w trybie zdalnym - podało Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka wydała zgodę na zawieszenie zajęć stacjonarnych w tych placówkach. Dodała, że to pierwsze takie decyzje kurator i pierwsze wnioski złożone przez placówki edukacyjne.

W Szkole Podstawowej w Nowym Dworze zajęcia w trybie zdalnym będą się odbywać od 15 do 26 listopada, a w Szkole Podstawowej w Kuźnicy od 16 do 19 listopada - poinformowała Palanis.

13:33 Dary dla migrantów

Do OSP w Michałowie cały czas napływają kolejne dary dla migrantów - informuje dziennikarz RMF FM Roch Kowalski. Wszystko za pomocą strażaków i pograniczników trafia na granicę.



13:30 Kolejka aut w Bobrownikach

Już dwie doby czeka na dojazd do przejścia granicznego w Bobrownikach część kierowców ciężarówek. Jadąc od strony Białegostoku, sznur aut widać już mniej więcej 30 kilometrów od granicy - informuje dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun. W tym ogromnym korku utknęli głównie białoruscy i rosyjscy kierowcy, są też wśród nich pojedynczy obywatele Kazachstanu.



13:23 Migranci zaczęli rozstawiać namioty przed przejściem

Jak informuje niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan, migranci zgromadzeni przed przejściem w Kuźnicy zachowują się spokojnie i zaczynają tam rozbijać obozowisko.



13:03 Migranci znaleźli się w klinczu

Policja informuje, że migranci mieli usłyszeć od białoruskich funkcjonariuszy, że z przejścia odbiorą ich autokary, które przez Polskę przewiozą ich do Niemiec. Dlatego też z głośników przez polską policję nadawane są komunikaty w kilku językach, o tym, że osoby te zostały oszukane, a transportu nie będzie.

Wygląda na to, że migranci są teraz w klinczu, bo tego, by nie cofnęli się na białoruską stronę, pilnują tamtejsze służby - informuje dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun.

"Służby reżimu w pierwszej kolejności pod infrastrukturę graniczną skierowały kobiety i dzieci, choć stanowią niewielką część przyprowadzonej grupy, a tuż za nimi ustawiono dziennikarzy. Mężczyźni stanowią jednak zdecydowaną większość tego obszaru. Służby polskie są w pełnej gotowości" - informuje policja.



12:57 Białorusini zwożą drewno na opał do opuszczonego obozowiska

"Wiedzą, że nie przejdą. Białorusini zwożą drewno na opał do opuszczonego obozowiska" - pisze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.



12:55 Kolejne oddziały białoruskie w okolicy Kuźnicy

"W okolicy przejścia w Kuźnicy gromadzą się kolejne oddziały białoruskie. To kontrolowana przez Białoruś eskalacja wydarzeń na granicy z Polską" - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych.



12:23 Prowokacje Białorusinów

"Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze" - informuje na Twitterze MON.



12:18 Artykuł 4. NATO

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej rozważane jest uruchomienie artykułu 4. NATO. Co to oznacza i jak wygląda to w praktyce?



12:15 ONZ

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi potępił władze Białorusi za "manipulację" na granicy z Polską. Zaapelował do państw europejskich i prezydenta Rosji Władimira Putina o zapewnienie pomocy migrantom na granicy polsko-białoruskiej.



12:14 Opustoszałe obozowisko

Na zdjęciach agencji państwowej BiełTA, które mają przedstawiać obozowisko migrantów, nie ma ludzi, a miejsce wygląda na opustoszałe. Widać tylko funkcjonariuszy służb białoruskich i ciężarówki.



Z kolei na przejściu granicznym w Bruzgach po stronie białoruskiej gromadzi się coraz więcej migrantów, wśród których są kobiety i dzieci.



Są tam również białoruscy funkcjonariusze, którzy na sytuację nie reagują, a także media państwowe i rosyjskie. Według nich migranci "samodzielnie" usunęli drut kolczasty po stronie białoruskiej.



12:11 Najnowsze zdjęcie z przejścia w Kuźnicy

Najnowsze zdjęcie z Kuźnicy opublikował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.



Filmy opublikowała też podlaska policja.



12:00 Zaognia się sytuacja w rejonie Kuźnicy

Jak informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun, po białoruskiej stronie, tuż przy rozstawionych zasiekach zebrała się grupa około tysiąca osób. Migranci znajdują się już za szlabanami białoruskiej granicy, tuż przed polską strefą. Wśród nich są także dzieci. Na nagraniach opublikowanych w internecie widać, że zachowują się spokojnie - ci, którzy znajdują się tuż przy zasiekach, siedzą na ziemi.

Po polskiej stronie widać grupę funkcjonariuszy policji i żołnierzy, którzy stoją w zwartym kordonie. Teren nad granicą patroluje też policyjny śmigłowiec, w gotowości do użycia jest również armatka wodna.

11:41 Straż graniczna ostrzega

"Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy. Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy. Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb" - napisała straż graniczna na Twitterze.



"Tysiące migrantów z koczowiska pod nadzorem służb białoruskich przeszło na zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy. Polskie służby są przygotowane na każdy scenariusz" - zapewnia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.



11:37 Coraz więcej migrantów w pobliżu Kuźnicy

Rośnie liczba migrantów, którzy tłoczą się przed ogrodzeniem z drutu kolczastego na zamkniętym od strony polskiej przejściu granicznym Bruzgi-Kuźnica - wynika z informacji przekazywanych przez białoruskie media państwowe.



Na zdjęciach widać zarówno białoruskich funkcjonariuszy, którzy nie reagują na działania ludzi gromadzących się na granicy, jak i przedstawicieli mediów. Sądząc po tym, że zdjęcia publikują państwowe agencje i stacje telewizyjne, są to dziennikarze właśnie tych mediów.

11:33 Zatrzymani dziennikarze

Rano policjanci w Usnarzu Górnym zatrzymali dwóch dziennikarzy RT France, którzy przebywali w strefie objętej stanem wyjątkowym bez wymaganych zezwoleń.



11:30 Rosyjska propozycja

Rosja mogłaby, jako pośredniczka w negocjacjach, pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego na granicach Białorusi z UE - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Ocenił, że Rosja częściowo już pełni rolę pośrednika.

Pytany o pomoc Rosji, o której mówił w weekend prezydent Władimir Putin, Pieskow wyjaśnił, że chodzi o pomoc "wyłącznie w roli pośrednika w negocjacjach, co częściowo już się dzieje".

11:21 Kolumna migrantów zmierza w stronę przejścia w Bruzgach

Białoruskie media publikują zdjęcia dużej kolumny migrantów, która pilnowana przez białoruskich funkcjonariuszy miała wyjść z obozowiska przy granicy z Polską i udać się na przejście graniczne w Kuźnicy.

"Z białoruskiej strony w operacji biorą udział nie tylko straż graniczna, wojska wewnętrzne i siły operacji specjalnych, ale też zwykłe wojska lądowe" - napisał na Twitterze niezależny dziennikarz Tadeusz Giczan.



Zdjęcia i nagrania publikują media państwowe i niezależne. Na jednym z nich widać idących przez las w kolumnie migrantów. Na innym migranci siedzą na ziemi przed ogrodzeniem z drutu kolczastego. Po drugiej jego stronie zgromadzone są siły polskiej policji ze sprzętem.

11:17 Łukaszenka: Białoruś nie chce konfliktu na granicy

Białoruś nie chce konfliktu na granicy - oświadczył Alaksandr Łukaszenka. Zapowiedział jednocześnie, że brutalnie odpowie na nowe sankcje i "nie będzie żartować".



Zaproponował też przewiezienie migrantów do Monachium drogą lotniczą. Jednocześnie zarzucił Polsce, że to jej "potrzebny jest konflikt".

10:56 Sankcje na Białoruś

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli w Brukseli nowe kryteria dotyczące sankcji wobec Białorusi w związku z kryzysem na granicy z Polską.



Na czarnej liście ma się znaleźć 30 osób i podmiotów zaangażowanych w sprowadzanie migrantów na Białoruś.

10:18 Irak organizuje specjalny lot z Mińska

Władze Iraku organizują zaplanowany na 18 listopada specjalny lot z Mińska dla swoich obywateli, którzy zdecydowali się wrócić do kraju z Białorusi - poinformował rzecznik irackiego MSZ Ahmed As-Sahaf.

Komentując sytuację swoich rodaków w Białorusi, cytowany przez portal World Today News rzecznik powiedział, że "sprawa przybrała charakter polityczny", a "grupy irackich migrantów padły ofiarą działań siatek przemytniczych, odpowiedzialnych za wydawanie nielegalnych wiz wjazdowych na terytorium Białorusi".

Irackie władze przyjęły pakiet decyzji stanowiący odpowiedź na rozwój wydarzeń w sprawie migrantów - dodał As-Sahaf.

10:05 Medycy na granicy kończą swoją pracę

Medycy na granicy, którzy od początku października pomagali migrantom, zakończyli swoją pracę. Zrobili to dzień wcześniej niż planowali, bo wczoraj nieznani sprawcy zniszczyli 5 należących do lekarzy samochodów osobowych. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zniszczenia samochodów medyków. Na razie nie ustalono sprawców.

Podczas swoich dyżurów medycy dotarli do ponad 300 migrantów, kilkudziesięciu z nich było w stanie zagrażającym życiu, w tym ze skrajną hipotermią. Lekarze pomagali także kobietom w ciąży. Niektóre z nich dopiero w lasach po raz pierwszy miały wykonywane badanie USG.

Od jutra przy terenach objętych stanem wyjątkowym pomagać będzie zespół Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

09:55 Linie lotnicze

Nie można wykluczyć wprowadzenia zakazów korzystania z europejskiej przestrzeni powietrznej dla linii lotniczych, które biorą udział w transporcie migrantów na Białoruś - powiedział w Brukseli szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas.



Będziemy podejmować starania w krajach pochodzenia (migrantów), żeby migranci nie byli tam wpuszczani na pokłady samolotów. Nie unikniemy jednak (konieczności) zajęcia się liniami lotniczymi. Linie lotnicze, takie jak Turkish Airlines, pokazały że można się trzymać z daleka od tego nielegalnego procederu - mówił Maas przed rozpoczęciem spotkania ministrów spraw zagranicznych UE.

09:48 Grupa 60 migrantów próbowała siłowo przekroczyć granicę

60-osobowa grupa migrantów próbowała w nocy siłowo przedostać się do Polski w okolicy miejscowości Połowce, położonej na terenie działań placówki SG w Czeremsze - poinformowała Anna Michalska z sekcji prasowej Straży Granicznej. Funkcjonariusze SG udaremnili tę próbę.



Według Michalskiej, grupa była agresywna. Cześć osób rzucała kamieniami - powiedziała.







09:47 Jabłoński: do końca listopada powinien być mniejszy napływ migrantów na Białoruś

Do końca listopada, początku grudnia będziemy prawdopodobnie mieli zmniejszenie dopływu migrantów na Białoruś, co wynika z działań podejmowanych także przez naszą dyplomację - powiedział w Polsat News wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dodał, że w najbliższych tygodniach chcemy też wdrożyć mechanizm lotów readmisyjnych.



08:29 Próby nielegalnego przekroczenia granicy

Ostatniej doby odnotowano 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała straż graniczna. Wobec 39 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.



08:23 Przygotowania do forsowania granicy

Migrant z obozowiska na Białorusi przy polskiej granicy powiedział niezależnemu Radiu Swaboda, że funkcjonariusze białoruskich służb zbierają młodych mężczyzn i przygotowują ich do forsowania ogrodzenia i przekroczenia granicy. Rozmowa odbyła się tej nocy.

08:05 Sytuacja na przejściach granicznych

Nadal ogromne kolejki ciężarówek tworzą się przed białoruską granicą po polskiej stronie. Czas oczekiwania na odprawę - jak informuje straż graniczna - może sięgać ponad 40 godzin.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun, w tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w Bobrownikach, gdzie według informacji straży granicznej czas oczekiwania na odprawę dla ciężarówek wynosi teraz 44 godziny.

Według pograniczników, w ciągu dnia czas ten powinien się skracać, ale prognozy nie są optymistyczne. Najtrudniejszy może być dzisiejszy i jutrzejszy wieczór, co pokazała dotychczasowa praktyka. Czas oczekiwania na tym przejściu może sięgać nawet 60 godzin.

Informacje o ogromnej kolejce i zamkniętym przejściu w Kuźnicy pojawiają się już na trasie S8 jadąc od strony Warszawy, na tablicach wyświetlany jest też komunikat o zalecanym objeździe przez Kukuryki. Według straży granicznej, tam na odprawę ciężarówki muszą czekać około 6 godzin.

06:56 Policjanci znaleźli dziuplę przemytników

Łącznie 47 osób nielegalnie przebywających w Polsce zatrzymali minionej doby podlascy policjanci. Oprócz nich w ręce funkcjonariuszy wpadły także osoby, które przewoziły migrantów.

Czterech mężczyzn, którzy przewozili migrantów, policjanci zatrzymali podczas kontroli drogowej. Łącznie w ich samochodach były 33 osoby.

Wszyscy migranci to obywatele Iraku, kierowcy natomiast pochodzą z Niemiec i Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Z kolei podczas nocnej realizacji w Białymstoku, funkcjonariusze trafili na rodzaj dziupli, w której spotykali się przemytnicy. Tam zatrzymano łącznie pięć osób, trzy z nich legalnie przebywały w Polsce. Zabezpieczono łącznie sześć samochodów.

Od początku kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy policjanci zatrzymali już ponad 4,5 tys. osób, które nielegalnie przedostały się do naszego kraju.

06:39 Budowa zapory rozpocznie się w tym roku

Budowa zapory na granicy z Białorusią zacznie się jeszcze w tym roku - tak dziennikarzowi RMF FM Mariuszowi Piekarskiemu mówi minister Mariusz Kamiński. Dziś w MSWiA zbiera się międzyresortowy zespół, który ma czuwać nad realizacją tego projektu.

Kończą się rozmowy, opracowywany jest harmonogram inwestycji - mówi minister Kamiński i przekonuje, że prace - mimo nadchodzącej zimy - mają zacząć się za kilka tygodni. Zima nie przeszkodzi nam, nie utrudni prowadzenia prac - zapewnia.

Rząd chce też utrzymać ograniczenia w strefie przygranicznej, mimo że na początku grudnia skończy się stan wyjątkowy na tym obszarze i zgodnie z konstytucją nie można go już przedłużyć. Ale rząd chce to zrobić - m.in utrzymać zakaz przemieszczania się, dając uprawnienia szefowi MSWiA. To będą przepisy uniwersalne, które w przyszłości mogły być wykorzystane na różne trudne sytuacje - twierdzi Kamiński.

To już budzi sprzeciw prawników, zdaniem których ograniczać prawa obywatelskie można wprowadzając stan nadzwyczajny, a nie dopisując coś do ustawy o ochronie granic. Dlatego opozycja z obawą czeka na projekt rządu. Projektem Sejm powinien zająć się na posiedzeniu w tym tygodniu.

06:29 Linie Bielavia nie przyjmują obywateli Iraku, Syrii, Jemenu i Afganistanu na loty z Dubaju

Obywatele Afganistanu, Iraku, Jemenu i Syrii nie są przyjmowani na pokład samolotów Belavia, latających z Dubaju na Białoruś - poinformował w komunikacie białoruski przewoźnik narodowy.

W związku z tym, jak podano, Belavia zintensyfikuje kontrole dokumentów podczas rejestracji pasażerów.

Linie Belavia zapewniają, że "w ciągu wielu lat nie wykonywały regularnych ani czarterowych lotów do Afganistanu, Iraku, Jemenu i Syrii, a także nigdy nie sprzyjały przewozowi nielegalnych migrantów na Białoruś".

Belavia poinformowała w komunikacie, że samoloty kursujące pomiędzy Mińskiem i Dubajem zapełniali głównie białoruscy turyści i "liczba lotów z początkiem podróży z Dubaju była minimalna". W październiku "w związku ze zwiększeniem popytu ze strony operatorów turystycznych" liczba lotów z Mińska do Dubaju wzrosła z trzech do pięciu tygodniowo.

06:27 Fundacja Ocalenie uratowała dwóch Syryjczyków

W nocy Fundacji Ocalenie udało się uratować dwóch migrantów. Zostali oni odnalezieni w okolicach Bielska Podlaskiego, około 40 kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. "Przetrwali wojnę w syryjskim Homs, aby umrzeć na polsko-białoruskim pograniczu? Kiedy po kilku godzinach dotarliśmy do nich, byli splątani. Drugi stopień hipotermii. Traciliśmy z nimi kontakt. Niewiele zdążyliśmy się o nich dowiedzieć. Layous i Khedr są braćmi. Byli w lesie co najmniej 4 dni" - czytamy na Facebooku Fundacji Ocalenie. Mężczyźni zostali zabrani do szpitala.

06:24 Policjanci obrzuceni kamieniami

W stronę funkcjonariuszy policji i żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej wczoraj późnym wieczorem poleciały kamienie. Jeden z policjantów trafił do szpitala. Jak informuje podlaska policja, funkcjonariusz nie odniósł on poważnych obrażeń, trafił do lecznicy na podstawowe badania. Uszkodzony podczas tego incydentu został też samochód policyjny.

Przy granicy nadal zgromadzone są liczne siły wojskowe. Wieczorem rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia funkcjonariuszy i żołnierzy, stojących w zwartym szeregu przy ogrodzeniu granicznym. Czekamy teraz na oficjalny raport służb po minionej nocy.