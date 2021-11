Przyczyną zgonu mogło być wychłodzenie organizmu - taki jest wynik sekcji zwłok młodego Syryjczyka, które znaleziono kilka dni temu niedaleko polsko-białoruskiej granicy w Podlaskiem. Prokuratura podjęła decyzję o powołaniu biegłych do maksymalnie szczegółowej oceny, czy w grę mogą też wchodzić inne czynniki.

Granica polsko-białoruska / Ministerstwo Obrony Narodowej / PAP

O wynikach sekcji poinformował PAP w poniedziałek szef Prokuratury Rejonowej w Hajnówce Jan Andrejczuk; to ta prokuratura prowadzi śledztwo, w którym bada przyczyny i okoliczności śmierci tego mężczyzny.



Z dokumentów znalezionych przy nim wynika, że to ok. 20-letni Syryjczyk. Jego zwłoki znalazł w lesie - w rejonie Wólki Terechowskiej (powiat hajnowski)- pracownik firmy zajmującej się usługami leśnymi.

Powołano biegłych

Prok. Andrejczuk poinformował, że po otrzymaniu wyniku sekcji zwłok z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w śledztwie powołani zostali biegli różnych specjalności, by możliwie kompleksowa była ocena dotycząca przyczyn zgonu cudzoziemca.



Przeprowadzone zostaną m.in. badania histopatologiczne pobranych wycinków organów i badania pod kątem zakażenia koronawirusem; śledczy rozważają też możliwość badania toksykologicznego. Chcemy mieć opinię kompleksową, która obejmie całkowite badanie osoby zmarłej, żeby nie było żadnych wątpliwości, że inna okoliczność nie przyczyniła się do jego zgonu - dodał prokurator.



Przy zmarłym znaleziono syryjski odpowiednik dowodu osobistego i m.in. bilety lotnicze. Wynika z nich, że do Mińska na Białorusi dotarł on w pierwszym tygodniu listopada. Na podstawie tych dokumentów przyjęliśmy dane personalne tego mężczyzny. Ale zwrócimy się jeszcze do ambasady Syrii o pomoc, być może strona syryjska dysponuje danymi tego pana, zdjęciem, liniami papilarnymi, kodem DNA, żeby nam to przekazała do ostatecznej identyfikacji - powiedział Andrejczuk.



Według informacji przekazanych wcześniej przez policję, od końca września w województwie podlaskim znaleziono w pasie przygranicznym z Białorusią zwłoki sześciu innych cudzoziemców. Wszystkie te sprawy zostały przekazane do jednego śledztwa, które prowadzone jest w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach.