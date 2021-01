Wielkie emocje czekają polskich kibiców jutrzejszego popołudnia: Kamil Stoch i Dawid Kubacki stoczą pojedynek o zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni. Szyki spróbuje pomieszać im Norweg Halvor Egner Granerud, choć trudno sobie wyobrazić, by zdołał odrobić straty. "Będziemy po prostu cieszyć się z tego, co będzie. (…) Wierzę, że obaj będziemy oddawali jutro dobre skoki. Jak się to skończy – zobaczymy" – stwierdził po dzisiejszych kwalifikacjach Dawid Kubacki.

