Pomimo zmniejszonych dostaw gazu z Rosji niemieckie magazyny surowce są ponownie zapełnione w ponad 75 proc. Pierwszy poziom magazynowania gazu, wynikający z nowego rozporządzenia UE, został osiągnięty ponad dwa tygodnie przed terminem - podaje portal tygodnika "Spiegel".

Według wstępnych danych przekazanych w sobotę wieczorem przez europejskich operatorów magazynów gazu, poziom napełnienia w piątek rano wynosił 75,43 proc.

Rozporządzenie UE przewiduje, że niemieckie magazyny muszą być do 1 września zapełnione w co najmniej 75 procentach. 1 października ma to być co najmniej 85 procent, a 1 listopada - co najmniej 95 procent. Rezerwy gazu przy zapełnieniu magazynów w 95 procentach odpowiada w przybliżeniu ogólnokrajowemu prognozowanemu zużyciu surowca w styczniu i lutym 2022 roku.

Jeśli składowanie będzie przebiegać w takim samym tempie jak dotychczas, to 85 procent wypełnienia magazynów powinno zostać osiągnięte przed 1 października - zauważa portal.

Według stowarzyszenia Ines wysoki poziom gromadzenia rezerw jest obecnie możliwy przede wszystkim dzięki niskiemu zużyciu surowca w lecie i znaczącemu importowi z północno-zachodniej Europy.